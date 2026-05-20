EU:s utrikesministrar ska nästa vecka diskutera möjliga kandidater att representera blocket i potentiella fredsförhandlingar med Ryssland, sedan det amerikanska fredsinitiativet kört fast.
Europeiska toppolitiker kan mäkla fred med Putin
EU-länderna överväger att utse ett gemensamt sändebud för att öppna formella kommunikationskanaler med Moskva, kanaler som stängdes efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Bland de namn som cirkulerar finns tidigare ECB-chefen Mario Draghi och Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, enligt källor med kännedom om diskussionerna som Financial Times tagit del av.
Missa inte: Putin söker stöd i Peking – Xi sitter på alla kort. Realtid
Frågan väntas tas upp vid ett EU-utrikesministermöte på Cypern nästa vecka, och kan även hamna på dagordningen vid ett EU-toppmöte i juni.
Samtalen har kört fast
Bakgrunden är att de USA-ledda fredssamtalen kört fast, i huvudsak på grund av Rysslands orubbliga territoriella krav som Ukraina avvisat.
Läs även: Ryssland efter Putin – kan vara början på slutet för presidenten. Dagens PS
Washington har samtidigt signalerat att man inte är emot att Europa för parallella samtal med Vladimir Putin.
”De vet att det inte fungerar”, säger en källa till FT om de pågående fredsansträngningarna.
Merkel tvekar
Draghi beskrivs som en trygg kandidat med bred respekt inom EU och en teknokratisk bakgrund som anses lämpad för uppdraget.
Merkel uppges vara mer tveksam, vid en konferens på måndagen sa den tidigare förbundskanslern att Putin troligen bara tar sittande statsöverhuvuden på allvar.
Missa inte: Draget som kan få Rysslands ekonomi att kollapsa. Realtid
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har välkomnat tanken på ett europeiskt deltagande i förhandlingarna.
En senior ukrainsk tjänsteman uppgav att Zelenskyj föredrar ”någon som Draghi” eller en ”stark, sittande statsledare”. Zelenskyj väntas diskutera frågan med ledarna för Frankrike, Tyskland och Storbritannien senare i veckan.
Kontroversiell kandidat
Utöver Draghi och Merkel har Finlands president Alexander Stubb och hans företrädare Sauli Niinistö nämnts som tänkbara kandidater.
En senior EU-tjänsteman påpekar dock att Ryssland för närvarande är ”mycket uppretad” på Finland sedan landet övergav sin neutralitet och gick med i Nato.
Läs även: Kaos på ryska arbetsmarknaden – saknas miljoner arbetare. Dagens PS
Putin har å sin sida sagt sig vara öppen för samtal med en europeisk representant, under förutsättning att denne inte uttalat sig negativt om Ryssland.
Han har föreslagit sin gamle vän och Merkels föregångare Gerhard Schröder, som dock avvisats av både EU och Ukraina, skriver Deutsche Welle.
Schröder, som har starka band till Kreml och satt i styrelsen för Nord Stream-projekten, har av kritiker kallats Putins ”springpojke” och hans kandidatur betecknas som orealistisk av europeiska huvudstäder.
Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppgav förra veckan att Ryssland välkomnar europeiska initiativ och att Putin är ”ett telefonsamtal bort” för europeiska länder.