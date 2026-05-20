Europeiska toppolitiker kan mäkla fred med Putin

EU-länderna överväger att utse ett gemensamt sändebud för att öppna formella kommunikationskanaler med Moskva, kanaler som stängdes efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

Bland de namn som cirkulerar finns tidigare ECB-chefen Mario Draghi och Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, enligt källor med kännedom om diskussionerna som Financial Times tagit del av.

Frågan väntas tas upp vid ett EU-utrikesministermöte på Cypern nästa vecka, och kan även hamna på dagordningen vid ett EU-toppmöte i juni.

Samtalen har kört fast

Bakgrunden är att de USA-ledda fredssamtalen kört fast, i huvudsak på grund av Rysslands orubbliga territoriella krav som Ukraina avvisat.

Washington har samtidigt signalerat att man inte är emot att Europa för parallella samtal med Vladimir Putin.

”De vet att det inte fungerar”, säger en källa till FT om de pågående fredsansträngningarna.