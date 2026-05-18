Gruvfynd: Svenskt bolag kan se guld med blotta ögat

Observationen gjordes vid kartering av ett borrhål på 217,8 meters djup, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Geologen identifierade flera omvandlade zoner med potential för mineralisering, varav en sträcker sig mellan 109,95 och 218,92 meters djup.

Missa inte: Ryssland säljer beslagtaget guldbolag för miljarder. Realtid

Inga analysresultat är ännu klara, men bolaget räknar med att dessa ska komma under sommaren 2026.

”Det är en geologiskt noterbar observation, särskilt eftersom en ny omvandlad zon hittades på större djup än det historiska borrhålet från 2011. Synligt guld i borrkärna är en visuell observation och analyserna blir avgörande för den fortsatta bedömningen, men resultaten motiverar fortsatt arbete och prioriterad analys av Nya Gilleberget”, säger vd Fredrik Johansson i en kommentar

Utökat program och ny ansökan

Det ursprungliga borrprogrammet, som kommunicerades i april som tre borrhål om sammanlagt cirka 700 meter, har utökats med ett fjärde hål, GB202604, baserat på fältobservationer under genomförandet. Programmet avslutas under innevarande vecka.

Mot bakgrund av fynden har bolaget också ansökt om utökning av undersökningstillståndet kring de identifierade områdena.

ANNONS

Läs även: Nu kan vi driva gruvor med – öl. Dagens PS

Nya Gilleberget är ett av bolagets undersökningstillstånd och ligger geografiskt åtskilt från huvudprojektet Stortjärnhobben i södra Lappland. Området har tidigare undersökts av andra rättighetsinnehavare med över 1 500 meter kärnborrning sedan 2007.

Ett historiskt borrhål från 2011 rapporterade en sektion med en halt om 2,64 gram guld per ton, och det nu aktuella hålet träffade den omvandlade zonen på ett djupare plan än där det historiska hålet avslutades.