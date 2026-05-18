Lappland Guldprospektering rapporterar att synligt guld har observerats i en borrkärna från undersökningstillståndet Nya Gilleberget i Ljusdals kommun, bolagets första kärnborrning i området.
Gruvfynd: Svenskt bolag kan se guld med blotta ögat
Observationen gjordes vid kartering av ett borrhål på 217,8 meters djup, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
Geologen identifierade flera omvandlade zoner med potential för mineralisering, varav en sträcker sig mellan 109,95 och 218,92 meters djup.
Inga analysresultat är ännu klara, men bolaget räknar med att dessa ska komma under sommaren 2026.
”Det är en geologiskt noterbar observation, särskilt eftersom en ny omvandlad zon hittades på större djup än det historiska borrhålet från 2011. Synligt guld i borrkärna är en visuell observation och analyserna blir avgörande för den fortsatta bedömningen, men resultaten motiverar fortsatt arbete och prioriterad analys av Nya Gilleberget”, säger vd Fredrik Johansson i en kommentar
Utökat program och ny ansökan
Det ursprungliga borrprogrammet, som kommunicerades i april som tre borrhål om sammanlagt cirka 700 meter, har utökats med ett fjärde hål, GB202604, baserat på fältobservationer under genomförandet. Programmet avslutas under innevarande vecka.
Mot bakgrund av fynden har bolaget också ansökt om utökning av undersökningstillståndet kring de identifierade områdena.
Nya Gilleberget är ett av bolagets undersökningstillstånd och ligger geografiskt åtskilt från huvudprojektet Stortjärnhobben i södra Lappland. Området har tidigare undersökts av andra rättighetsinnehavare med över 1 500 meter kärnborrning sedan 2007.
Ett historiskt borrhål från 2011 rapporterade en sektion med en halt om 2,64 gram guld per ton, och det nu aktuella hålet träffade den omvandlade zonen på ett djupare plan än där det historiska hålet avslutades.
Händelserikt år för bolaget
Nyheten från Nya Gilleberget är ett sidospår i förhållande till Lappland Guldprospekterings huvudsatsning.
I februari genomförde bolaget en riktad nyemission om 30 miljoner kronor för att finansiera arbetet i Stortjärnhobben, ett projekt som bolaget tror kan bli Sveriges största guldgruva, med en beräknad mineralresurs om minst 4,6 ton guld.
Under 2025 rapporterade bolaget rekordhalter i ett borrhål, med en genomsnittlig halt på 21,72 gram guld per ton över en åttameterssektion.
Under sommaren 2026 väntas analysresultat även från projektet Löparen, en uppdaterad mineralresurs för Stortjärnhobben och besked om miljötillstånd för provbrytning. En preliminär ekonomisk bedömning av Stortjärnhobben är planerad till tredje kvartalet.
Guld under press på världsmarknaden
Fyndet presenteras i ett läge där guldpriset är på nedgång efter en längre tids rusning.
Under fredagen föll spotguld med 2,6 procent till 4 527,80 dollar per troy uns, den lägsta nivån sedan 5 maj, drivet av en starkare dollar, stigande obligationsräntor och inflationsoro kopplad till Mellanösternkonflikten.
Sett till hela veckan är priset ned omkring fyra procent.