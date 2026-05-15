Guld och silver rasar när dollarn gör comeback

Spotguld handlades ned 2,6 procent till 4 527,80 dollar per troy uns vid niontiden EDT, enligt Reuters, vilket är den lägsta nivån sedan 5 maj. Sett till hela veckan är priset ned omkring fyra procent.

Silverpriset föll ännu mer, som mest med nio procent under fredagen , och noterades ned 8,7 procent till 76,26 dollar per uns.

”Det har skett en bred utförsäljning av ädelmetaller av flera skäl. Dollarn är påtagligt stark idag, och vi ser inte bara amerikanska utan globala räntehöjningar”, säger Edward Meir, analytiker på Marex, till Reuters.

Statsobligationsräntan stiger

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan steg till nära ett ettårshögsta, vilket ökar alternativkostnaden för att hålla räntelösa tillgångar som guld och silver.

Dollarn var samtidigt på väg mot sin starkaste veckovisa uppgång på två månader, vilket gör dollarprisade råvaror dyrare för utländska köpare.