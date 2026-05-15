Guld föll på fredagen till sin lägsta nivå på mer än en vecka, medan silver noterade sitt sämsta dagliga fall sedan mars. En stark dollar, stigande obligationsräntor och eskalerande inflationsoro till följd av konflikten i Mellanöstern sätter press på ädelmetallerna.
Guld och silver rasar när dollarn gör comeback
Spotguld handlades ned 2,6 procent till 4 527,80 dollar per troy uns vid niontiden EDT, enligt Reuters, vilket är den lägsta nivån sedan 5 maj. Sett till hela veckan är priset ned omkring fyra procent.
Silverpriset föll ännu mer, som mest med nio procent under fredagen , och noterades ned 8,7 procent till 76,26 dollar per uns.
”Det har skett en bred utförsäljning av ädelmetaller av flera skäl. Dollarn är påtagligt stark idag, och vi ser inte bara amerikanska utan globala räntehöjningar”, säger Edward Meir, analytiker på Marex, till Reuters.
Statsobligationsräntan stiger
Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan steg till nära ett ettårshögsta, vilket ökar alternativkostnaden för att hålla räntelösa tillgångar som guld och silver.
Dollarn var samtidigt på väg mot sin starkaste veckovisa uppgång på två månader, vilket gör dollarprisade råvaror dyrare för utländska köpare.
Konsekvent index
Marknadsanalysföretaget Forex pekar på att sambandet mellan ädelmetaller och dollarindex, DXY, har varit det mest konsekventa på sistone.
Guldet har en rullande 20-dagarskorrelation med DXY på -0,74, och silvrets motsvarande korrelation är -0,57, vilket illustrerar hur tätt de båda metallerna har rört sig i motsatt riktning mot greenbacken.
Mellanösternkonflikten förstärker bilden ytterligare. Råoljepriset har stigit med mer än 40 procent sedan kriget mot Iran inleddes, vilket drivit upp inflationen globalt.
Det har fått centralbankerna att hålla räntorna höga, eller till och med höja dem, vilket traditionellt är negativt för räntelösa tillgångar.
Handlarna har i stort sett prisat bort räntesänkningar från Fed i år, och snarare ökat sina positioner för en höjning.
Inget genombrott i Kina
President Donald Trump lämnade Beijing utan några större genombrott i handels- eller fredsförhandlingar med Kina, och uppgav att hans tålamod med Iran börjar ta slut, vilket ytterligare tyngde stämningen på marknaden.
”Kina erbjöd inte mycket hjälp med att lösa konflikten, och vi ser råolja stiga, vilket förstärker inflationsnarrativet och det är mycket negativt för metallerna”, säger Meir till Reuters.
Tekniskt befinner sig guld nu vid upptrenden från marslägstanivåerna, en nyckelzon att bevaka, konstaterar Forex.
Silver har å sin sida brutit tillbaka under det viktiga motståndsnivån vid 83 dollar och handlas nu kring 100-dagars glidande medelvärde. Även platinum och palladium föll – med 4,1 respektive 1,9 procent – och samtliga ädelmetaller pekar mot negativa veckovisa avslut.