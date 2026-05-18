Dyr olja och svag krona – ny kostnadssmocka vid pump

Både WTI och Nordsjöoljan stiger med cirka 2 procent under veckans första handelstimmar.

USA:s president Donald Trump har i helgen åter hotat Iran med omfattande förstörelse och uppmanat landet att ”sätta fart”.

När terminshandeln med råolja öppnade efter helgen, några timmar efter Trumps uppmaning, började priserna successivt stiga, rapporterar TT.

Cirka fem timmar in i handeln hade junipriset för WTI stigit med cirka 2,2 procent, medan Nordsjöolja stigit med 1,9 procent. Priserna på måndagsmorgonen låg därmed på 107,8 respektive 111,3 dollar per fat, enligt CNBC.

Ännu dyrare olja när kronan backar

Som om det inte var nog så rusar också priset på dollarn. Från att som lägst ha kostat under 9 kronor har priset återhämtat sig till 9,45, dels för att dollarn är starkare och dels för att kronan är svagare.

På kursen 9,45 kronor mot dollarn har kronan backat 2,4 procent mot Bloombergs dollarindex i år, skriver TT.

Andra G10-valutor som haft motvind är Japans yen, ned 1,3 procent, och det brittiska pundet, ned med 1,1 procent.

ANNONS

Läs mer:

Kräftgång för svenska kronan

Stökigt på börsen i Asien

Upp i Sydkorea, ned i Hongkong. Handelsveckan på Asienbörserna inleds i olika riktningar. Börshumöret tycks variera på de asiatiska börserna under förmiddagshandeln.

I Tokyo backar både Nikkei 225 och Topix, med 0,9 respektive 0,8 procent. Bland annat faller storbanken Mizuho med drygt 7 procent efter osäkerhet om investeringar i e-handelsjätten Rakuten, enligt CNBC.