Ryska statens fastighetsmyndighet Rosimushchestvo har värderat statens 67,2-procentiga, beslagtagna, ägarandel i guldproducenten Yuzhuralzoloto (UGC) till 140,4 miljarder rubel, motsvarande 17 miljarder kronor.
Ryssland säljer beslagtaget guldbolag för miljarder
En auktion för att sälja andelen planeras nu till början av maj, meddelade myndigheten på måndagen, skriver Mining.com.
Det är ännu ett kapitel i ett dramatiskt händelseförlopp kring ett av Rysslands största guldgruvebolag.
I juli 2025 beslutade en rysk domstol att den majoritetsandel som ägdes av affärsmannen Konstantin Strukov skulle överföras till staten i samband med att Strukov hindrades från att lämna landet med sitt privatjet när han försökte flyga till Turkiet.
Myndigheterna bordade planet och tog hans pass.
Anklagad för korruption
Bakgrunden till förstatligandet är att Strukov anklagas för att ha utnyttjat sin politiska position, han är bland annat ledamot i regeringspartiet Enade Ryssland och innehar politiska poster i Chelyabinskregionen, för att säkra lukrativa gruvavtal för guld och kol och registrerat dem i anhörigas och bekantas namn.
Yuzhuralzoloto grundades som ett sovjetiskt bolag 1976, privatiserades 1993 och köptes senare upp av Strukov för 12,8 miljoner rubel, drygt 1,5 miljoner kronor.
Under hans ledning växte guldproduktionen från tre ton per år till tio ton mellan 2004 och 2012, med hjälp av nya fyndigheter i Khakassien och Krasnoyarsk.
Auktionen försenades när guldpriset steg
Auktionen var ursprungligen planerad till 2024 men sköts upp sedan guldpriserna steg kraftigt och staten ville få ut ett högre pris för andelen, enligt Mining.com. Vid rådande marknadspriser är andelen värd 1,6 miljarder dollar.
Rysslands centralbank uppmärksammade i oktober förra året att staten brutit mot minoritetsaktieägarnas rättigheter genom att inte lämna ett obligatoriskt bud efter beslagtagandet. Den nye ägaren av UGC förväntas lämna ett sådant inlösenbud efter förvärvet.
Del av ett bredare mönster
Affären är inte ett isolerat fall. Enligt uppskattningar från den Moskvabaserade advokatbyrån NSP har ryska myndigheter beslagtagit privata tillgångar till ett värde av cirka 50 miljarder dollar sedan invasionen av Ukraina inleddes, ett mönster som inbegriper såväl utländska bolag som lämnat landet som inhemska aktörer.
Bland Rysslands affärsmän råder nu oro över vem som står näst på tur att fråntas sina tillgångar.
Det är inte längre bara utländskt kapital som oroar sig, Kreml har i allt högre grad också börjat se över möjligheterna att beslagta inhemska tillgångar, och flera ryska oligarker befinner sig i en alltmer utsatt position.