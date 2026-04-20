Ryssland säljer beslagtaget guldbolag för miljarder

En auktion för att sälja andelen planeras nu till början av maj, meddelade myndigheten på måndagen, skriver Mining.com.

Det är ännu ett kapitel i ett dramatiskt händelseförlopp kring ett av Rysslands största guldgruvebolag.

I juli 2025 beslutade en rysk domstol att den majoritetsandel som ägdes av affärsmannen Konstantin Strukov skulle överföras till staten i samband med att Strukov hindrades från att lämna landet med sitt privatjet när han försökte flyga till Turkiet.

Myndigheterna bordade planet och tog hans pass.

Anklagad för korruption

Bakgrunden till förstatligandet är att Strukov anklagas för att ha utnyttjat sin politiska position, han är bland annat ledamot i regeringspartiet Enade Ryssland och innehar politiska poster i Chelyabinskregionen, för att säkra lukrativa gruv­avtal för guld och kol och registrerat dem i anhörigas och bekantas namn.

ANNONS

Yuzhuralzoloto grundades som ett sovjetiskt bolag 1976, privatiserades 1993 och köptes senare upp av Strukov för 12,8 miljoner rubel, drygt 1,5 miljoner kronor.

Under hans ledning växte guldproduktionen från tre ton per år till tio ton mellan 2004 och 2012, med hjälp av nya fyndigheter i Khakassien och Krasnoyarsk.