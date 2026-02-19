Lappland Guldprospektering genomför en riktad nyemission om 30 miljoner kronor för att påskynda utvecklingen av guldprojektet Stortjärnhobben i Storumans kommun. Ett projekt som bolaget tror kan bli Sveriges största guldgruva.
Satsar miljoner på guldgruva – kan bli Sveriges största
Fyndigheten i Stortjärnhobben har varit känd sedan 1997. Men det var först under 2025 som projektet på allvar väckte investerarnas intresse.
Rekordhalter i borrkärnorna, inklusive synligt fritt guld, och en beräknad mineralresurs om 4,6 ton guld fick bolagets vd Fredrik Johansson att uttrycka att han fick ”gåshud” när provresultaten kom in.
”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, sade han till Dagens PS.
Guldgruvan i norr plockar in 30 miljoner
Lappland guldprospektering, med stora förväntningar på sin guldgruva i Stortjärnhobben, plockar nu in 30 miljoner i nytt kapital. Lappland
Nytt kapital ska till
Nu skjuter bolaget till nytt kapital för att hålla uppe farten.
Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av 150 000 B-aktier till kursen 200 kronor per aktie. En rabatt om cirka 11 procent mot stängningskursen den 18 februari.
Emissionen tillför bolaget 30 miljoner kronor före kostnader, enligt pressmeddelandet från Lappland Guldprospektering.
Av nettot på 29 miljoner kronor ska 24 miljoner gå till den fortsatta utvecklingen av Stortjärnhobben. Medan resterande 5 miljoner avsätts för prospektering i övriga undersökningstillstånd, däribland Löparen, Graninge och Svergoträsk.
”Vi har nu säkrat kapital för att fortsätta utvecklingen av Stortjärnhobben med oförminskad styrka. Emissionen ger oss resurser att nå nästa viktiga projektmål och skapa värde för våra ägare”, säger Fredrik Johansson i pen kommentar.
Händelserikt år framför bolaget
Nyemissionen har tecknats av både befintliga och nya investerare. Bland de befintliga aktieägarna sticker Stu Sjouwerman Enterprises ut med 32 742 aktier till ett värde av drygt 6,5 miljoner kronor.
Nya investerare som kliver in är bland andra danska Selandia Alpha Invest A/S och Michaela Schåltz. Båda med 10 000 aktier vardera.
2026 ser också ut att bli ett händelserikt år för bolaget.
Det planeras för analysresultat från det förlängda borrprogrammet under andra kvartalet, en uppdaterad mineralresurs till sommaren och en preliminary economic assessment under tredje kvartalet.
Provbrytning vid Stortjärnhobben siktar bolaget på att inleda under andra halvåret. Det förutsatt att ansökan om tillstånd, som lämnades in i början av 2026, beviljas i tid.
En kall vinter har dock bromsat borrningarna något, men bolaget uppger att takten nu ökar.