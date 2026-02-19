Satsar miljoner på guldgruva – kan bli Sveriges största

Fyndigheten i Stortjärnhobben har varit känd sedan 1997. Men det var först under 2025 som projektet på allvar väckte investerarnas intresse.

Rekordhalter i borrkärnorna, inklusive synligt fritt guld, och en beräknad mineralresurs om 4,6 ton guld fick bolagets vd Fredrik Johansson att uttrycka att han fick ”gåshud” när provresultaten kom in.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, sade han till Dagens PS.

Nytt kapital ska till

Nu skjuter bolaget till nytt kapital för att hålla uppe farten.

Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av 150 000 B-aktier till kursen 200 kronor per aktie. En rabatt om cirka 11 procent mot stängningskursen den 18 februari.

Emissionen tillför bolaget 30 miljoner kronor före kostnader, enligt pressmeddelandet från Lappland Guldprospektering.

ANNONS

Missa inte: Guldrush i landet – på väg att bli ”nya Dubai”. Realtid

Av nettot på 29 miljoner kronor ska 24 miljoner gå till den fortsatta utvecklingen av Stortjärnhobben. Medan resterande 5 miljoner avsätts för prospektering i övriga undersökningstillstånd, däribland Löparen, Graninge och Svergoträsk.

”Vi har nu säkrat kapital för att fortsätta utvecklingen av Stortjärnhobben med oförminskad styrka. Emissionen ger oss resurser att nå nästa viktiga projektmål och skapa värde för våra ägare”, säger Fredrik Johansson i pen kommentar.