LKAB gör jättelikt fynd – mer än senaste 100 åren tillsammans

Fynden finns i Kirunasystemet, i Per Geijer i Malmberget samt potentiellt i Svappavaara.

”LKAB är ett väldigt solitt bolag. Det faktum att vi nu har över 7 miljarder i malmtillgångar borgar för att bolaget kan driva en bra, stabil, trygg verksamhet under många år, säger styrelseordförande Anders Borg till Ekot.

Tuff period för LKAB

Samtidigt som fynden ger anledning till optimism befinner sig LKAB i en ekonomiskt tuff period.

Bolage redovisade ett rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor för 2025, en kraftig nedgång från 8,7 miljarder kronor året innan. En försvagad dollar och skenande kostnader för samhällsomvandlingen i Kiruna är de främsta orsakerna.

De nya malmfynden ställer också bolaget inför en historisk strategisk omställning. LKAB ska nu ta beslut om fyra stora gruvinvesteringar, något Borg beskriver som en enorm förändring.

”Det här är ett skifte i LKAB. Vi går till att bli en mycket stor gruvinvesterare. Alla gruvveteraner säger att det svåraste är att bygga nya gruvor. Med potentiellt fyra stora gruvinvesteringar är det här en enorm förändring av LKAB över en period på lite mer än tio år”, säger han till Ekot.

Ledarskifte i bolaget

Skiftet sker i ett läge då bolaget byter ut flera styrelsemedlemmar och tillsatt en ny vd, flera med begränsad gruverfarenhet och liten lokal förankring.

Borg tonar dock ned oron och betonar att bolaget kommer att behöva rekrytera ny kompetens för att klara de kommande byggprojekten.

Trots det försämrade resultatet för 2025 nådde produktionen rekordnivåer om 25,9 miljoner ton, en ökning med 3,2 miljoner ton från föregående år, enligt Realtid.