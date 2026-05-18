Skuldberget kan välta – stora långivare säljer USA

Statskulden i USA skenar. Räntebetalningarna är redan dyrare än kostanden för landets gigantiska militär, och det växer snabbt.

Under april månad uppgick USA:s räntekostnader till hela 97 miljarder dollar, vilket gör ränteutgifterna till statens näst största utgiftspost efter det nationella pensionssystemet, Social Security, skriver CNBC.

Trots en säsongsbetonad avvikelse i april med ett överskott på 215 billioner dollar på grund av skatteintäkter, låg siffran 17 procent lägre än föregående år. De finansiella utmaningarna hopar sig snabbt.

Byggt på skulder? USA behöver ta tag i sin stora statsskuld framöver.

Inflationstryck och räntefrossa pressar USA

Samtidigt skapar en komplicerad inflationsbild huvudbry globalt. Den nyvalde amerikanska centralbankschefen Kevin Warsh pressas hårt av president Donald Trump att sänka räntorna , men färsk makrodata visar på ett ihållande inflationstryck. Den amerikanska konsumentprisinflationen (CPI) har klättrat till 3,8 procent, och producentpriserna rusar i en årlig takt på 6 procent.

Bränsle på inflationsbålet gjuts framför allt av det pågående kriget i Mellanöstern, vilket har drivit upp energipriserna kraftigt. Importkostnaderna i USA ökade med 4,2 procent på årsbasis, och oljepriserna har parkerat på höga nivåer där Nordsjöoljan handlas en bit över 110 dollar per fat.

Investerarnas förhoppningar om ett storpolitiskt genombrott grusades nyligen helt efter att ett uppmärksammat tvådagarsmöte mellan president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping avslutades utan anmärkningsvärda resultat, särskilt kopplat till kriget i Iran.

Globalt obligationsras slår mot Washington

Detta har utlöst ett djupt och rullande ras på den globala obligationsmarknaden. Utländska investerare och centralbanker, som historiskt har varit de största köparna av amerikanska statspapper, ser nu sina portföljer pressas. Obligationsräntorna har skjutit i höjden.

Den amerikanska tioårsräntan har hoppat till 4,63 procent medan den känsliga tvåårsräntan nått 4,10 procent. Allra tydligast är frossan på den långa 30-åriga statsobligationen som klev över 5,15 procent – den högsta nivån på nära ett år, skriver Reuters.

Enligt chefsanalytikern Peter Boockvar har statsobligationer som i hög grad ägs av utländska aktörer nu förvandlats till en ren finansieringskälla på grund av skenande underskott. Marknaden prissätter nu en sannolikhet på över 50 procent att Federal Reserve tvingas höja räntan ytterligare innan december är slut.