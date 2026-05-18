18 maj
2026

Dyr olja och svag krona

Kräftgång för svenska kronan

Dollarn rusar mot kronan, som tappar sin glans när den svenska högkonjunkturen börjar glida ur våra händer. (Kollage: Realtid / Pexels)
Nyhetsbyrån TT

Den svenska kronan har motvind efter fjolårets lyft och är nu den som hittills i år gått sämst bland alla så kallade G10-valutor – de tio mest omsatta och likvida valutorna i världen.

På kursen 9,45 kronor mot dollarn har kronan backat 2,4 procent mot Bloombergs dollarindex i år.

Andra G10-valutor som haft motvind är Japans yen, ned 1,3 procent, och det brittiska pundet, ned med 1,1 procent.

I andra änden hittar man oljelandet Norges krona, som lyft 8,4 procent mot dollarn i år. Andra vinnare på valutamarknaden är australiska dollarn, upp 7,2 procent, och den nyzeeländska dollarn, upp 1,4 procent.

Dollarn har just avslutat sin bästa vecka på två månader efter USA-statistik som tryckt upp marknadsräntor och ökat sannolikheten för att Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan.

