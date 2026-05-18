Den svenska kronan har motvind efter fjolårets lyft och är nu den som hittills i år gått sämst bland alla så kallade G10-valutor – de tio mest omsatta och likvida valutorna i världen.
Kräftgång för svenska kronan
På kursen 9,45 kronor mot dollarn har kronan backat 2,4 procent mot Bloombergs dollarindex i år.
Andra G10-valutor som haft motvind är Japans yen, ned 1,3 procent, och det brittiska pundet, ned med 1,1 procent.
I andra änden hittar man oljelandet Norges krona, som lyft 8,4 procent mot dollarn i år. Andra vinnare på valutamarknaden är australiska dollarn, upp 7,2 procent, och den nyzeeländska dollarn, upp 1,4 procent.
Dollarn har just avslutat sin bästa vecka på två månader efter USA-statistik som tryckt upp marknadsräntor och ökat sannolikheten för att Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan.