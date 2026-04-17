Avgörande år för gruvan – måste hitta anrikningspartner

Det framgår av en analys från Placera samt bolagets bokslutskommuniké för 2025.

Lovisagruvan har länge kämpat med att hitta en stabil anrikningspartner.

Sedan samarbetet med det polska anrikningsverket vid Boleslaw bröt samman 2023, efter att verket tappat sin andra kund och Lovisas volymer var för små för att hålla det igång, har produktionen varit ryckig.

Under 2025 levererades malm till Bolidens gruvor Zinkgruvan och Garpenberg, båda belägna tolv mil från Lovisagruvan. Den senaste leveransen till Garpenberg väntas generera en bruttointäkt på upp till cirka 24 miljoner kronor.

Nytt anrikningsavtal inte klart

Avtalet med Garpenberg sträcker sig till april 2026 och ska utvärderas under maj–juni för att bedöma anrikningsutfallet.

Bolaget skriver att Boliden har kapacitet att ta emot mer malm, och att störningar i Garpenbergs egen brytning innebär att anrikningsverket inte kan fyllas med intern produktion.

Det ger Lovisagruvan ett potentiellt förhandlingsutrymme, men något nytt avtal är ännu inte klart.