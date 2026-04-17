Småskaliga zink- och blygruvan Lovisagruvan i Lindesberg står inför ett avgörande år. Avtalet med Bolidens anrikningsverk i Garpenberg löper ut i april, och besked om framtida leveranser saknas fortfarande.
Avgörande år för gruvan – måste hitta anrikningspartner
Det framgår av en analys från Placera samt bolagets bokslutskommuniké för 2025.
Lovisagruvan har länge kämpat med att hitta en stabil anrikningspartner.
Sedan samarbetet med det polska anrikningsverket vid Boleslaw bröt samman 2023, efter att verket tappat sin andra kund och Lovisas volymer var för små för att hålla det igång, har produktionen varit ryckig.
Ny svensk gruva kan bli avgörande för Europa
Kopparbristen växer globalt. Ny gruva i Kiruna kan stärka Europas försörjning, men väcker debatt om miljö och importberoende.
Under 2025 levererades malm till Bolidens gruvor Zinkgruvan och Garpenberg, båda belägna tolv mil från Lovisagruvan. Den senaste leveransen till Garpenberg väntas generera en bruttointäkt på upp till cirka 24 miljoner kronor.
Nytt anrikningsavtal inte klart
Avtalet med Garpenberg sträcker sig till april 2026 och ska utvärderas under maj–juni för att bedöma anrikningsutfallet.
Läs även: Gruva vid Vättern? Nu avgör regeringen. Dagens PS
Bolaget skriver att Boliden har kapacitet att ta emot mer malm, och att störningar i Garpenbergs egen brytning innebär att anrikningsverket inte kan fyllas med intern produktion.
Det ger Lovisagruvan ett potentiellt förhandlingsutrymme, men något nytt avtal är ännu inte klart.
Lämnar ett turbulent år bakom sig
Räkenskaperna för 2025 speglar ett turbulent år. Rörelseresultatet efter avskrivningar landade på minus 23,3 miljoner kronor, jämfört med plus 3 miljoner kronor året innan.
Missa inte: Gruvjuristen: ”Politikerna måste sluta lägga hinder i vägen”. Realtid
Malmproduktionen halverades nästan,13 230 ton mot 25 923 ton 2024, till följd av fördröjda avtalsförhandlingar och likviditetsbrist som stoppade produktionen efter sommaren.
De likvida medlen krympte från 11,2 miljoner kronor till knappt 0,1 miljoner kronor vid årsskiftet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Möjlighet till vinster
Placeras analys lyfter fram att Lovisagruvan vid full drift, senast 2022, redovisade ett rörelseresultat på 19 miljoner kronor.
Med zink- och blypriserna på ungefär samma nivå som då bedömer analytikern att liknande vinster är möjliga, vilket ger en värdering om cirka fyra gånger en normaliserad vinst.
Läs även: Upptäckten: 100 ton guld i hemlig gruva. Dagens PS
Den kända malmreserven bedöms räcka i 16 år.
Potentiell försörjning på gång
Bolaget har även kopparprojektet Pahtohavare utanför Kiruna som en potentiell uppsida.
Placera skriver att det inte är otänkbart att det börsnoterade bolaget Viscaria på sikt vill förvärva Pahtohavare, och att en eventuell köpeskilling skulle kunna motsvara en stor del av Lovisagruvans nuvarande börsvärde på 51 miljoner kronor.
Missa inte: Guldfeber i Norrland efter lyckat gruvtest. Realtid
Trots uppsidan väljer Placera att inte ge köpråd. Osäkerheten kring anrikningsfrågan är helt enkelt för stor.