Vintermörkret över – svensk optimism sticker ut i global mätning

Helena Kaiser de Carolis, vd för PwC Sverige, ser resultaten i undersökningen som ett tecken på att lågkonjunkturen äntligen lättar. Hon betonar att närmare hälften av de svenska vd:arna även känner sig mycket säkra på tillväxt i de egna bolagen.

Samtidigt får de optimistiska vd:arna nu stöd av färsk statistik som tyder på att den svenska motorn har växlat upp. Hittills tycks ekonomin anpassa sig framgångsrikt till den stökiga omvärlden.

Svenska vd:ar har lämnat den värsta pessimism bakom sig.

Enligt PwC:s omfattande undersökning CEO Survey 2026 tror hela 74 procent på tillväxt i den inhemska ekonomin under det kommande året. Det är en siffra som sticker ut internationellt. Globalt stannar motsvarande siffra på 55 procent.

Läs mer:

Den globala rättsrötan: Nya tidens systemrisk. Realtid

BNP-siffror bekräftar vändningen

Optimismen får även stöd i hårda data. Den preliminära BNP-indikatorn från SCB visar att Sveriges bruttonationalprodukt ökade med 0,9 procent i november, vilket var mer än väntat.

Detta är ett styrkebesked som slog marknadens förväntningar med råge. Ekonomerna hade i snitt räknat med en blygsam ökning på 0,2 procent.

ANNONS

”Efter två svagare månader vände svensk ekonomisk aktivitet upp i november”, konstaterade Asuman Erenel, nationalekonom på SCB. Det är främst tjänstenäringarna som agerar draglok i den svenska återhämtningen.