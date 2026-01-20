Trots en omvärld präglad av geopolitisk oro och handelshinder finns en oväntat stark optimism hos svenska företagsledare.
Vintermörkret över – svensk optimism sticker ut i global mätning
Helena Kaiser de Carolis, vd för PwC Sverige, ser resultaten i undersökningen som ett tecken på att lågkonjunkturen äntligen lättar. Hon betonar att närmare hälften av de svenska vd:arna även känner sig mycket säkra på tillväxt i de egna bolagen.
Samtidigt får de optimistiska vd:arna nu stöd av färsk statistik som tyder på att den svenska motorn har växlat upp. Hittills tycks ekonomin anpassa sig framgångsrikt till den stökiga omvärlden.
Svenska vd:ar har lämnat den värsta pessimism bakom sig.
Enligt PwC:s omfattande undersökning CEO Survey 2026 tror hela 74 procent på tillväxt i den inhemska ekonomin under det kommande året. Det är en siffra som sticker ut internationellt. Globalt stannar motsvarande siffra på 55 procent.
BNP-siffror bekräftar vändningen
Optimismen får även stöd i hårda data. Den preliminära BNP-indikatorn från SCB visar att Sveriges bruttonationalprodukt ökade med 0,9 procent i november, vilket var mer än väntat.
Detta är ett styrkebesked som slog marknadens förväntningar med råge. Ekonomerna hade i snitt räknat med en blygsam ökning på 0,2 procent.
”Efter två svagare månader vände svensk ekonomisk aktivitet upp i november”, konstaterade Asuman Erenel, nationalekonom på SCB. Det är främst tjänstenäringarna som agerar draglok i den svenska återhämtningen.
Kompetensbrist och AI-gap oroar
Trots den starka tron på konjunkturen finns det orosmoln som kan bromsa farten. Rapporten visar att svenska företag kämpar med en tilltagande kompetensbrist, särskilt inom de områden som ska driva framtidens tillväxt.
Ett annat område där Sverige riskerar att halka efter är användningen av artificiell intelligens. Endast 30 procent av de svenska vd:arna har en tydlig färdplan för AI, vilket är betydligt lägre än det globala snittet på 51 procent.
Detta skapar en paradoxal situation. Samtidigt som ledarna är trygga i sina nuvarande affärsmodeller, tycks de vara mer avvaktande inför den tekniska transformation som omvärlden nu satsar stort på.
Förtroende som strategisk tillgång
I en tid av osäkerhet har förtroende blivit en allt viktigare valuta. Rapporten betonar att transparens och etiska ramverk kring ny teknik nu är direkt avgörande för att bygga långsiktig konkurrenskraft.
Det gäller att våga investera i både personal och teknik för att inte tillväxten ska stanna vid en tillfällig topp i statistiken.
”Vi ser att svenska vd:ar är mer positivt inställda till det egna företaget”, säger Helena Kaiser de Carolis. Men hon varnar också för att geopolitisk oro snabbt kan förändra förutsättningarna för en öppen ekonomi som den svenska.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
