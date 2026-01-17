I ett inlägg på sociala medier riktar han tullhot mot Sverige och flera andra europeiska länder, kopplat till stödet för Danmark i Grönlandsfrågan.

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterar nu USA:s besked, enligt SVT.

”Vi låter oss inte utpressas”, skriver han på X och slår återigen fast att bara Danmark och Grönland bestämmer i frågor som rör Danmark och Grönland:

”Jag kommer alltid stå upp för mitt land, och för våra allierade grannar. Detta är en EU-fråga som rör många fler länder än de som nu pekas ut. Sverige har nu intensiva diskussioner med andra EU-länder, Norge och Storbritannien för ett samlat svar.”

Sverige pekas ut

Förutom Sverige omfattas även Danmark, Norge, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Finland av Trumps utspel, rapporterar TT. Samtliga länder har varit tydliga i sitt stöd till Danmark gällande Trumps planer för Grönland.

Hotet är anmärkningsvärt eftersom det, enligt Per Altenberg, är första gången som USA:s president riktar tullar mot enskilda EU-länder.

”Jag tror att det fortsatt gäller att hålla huvudet kallt, men det man kan konstatera är att USA verkar använda tullhotet på nytt som ett utrikespolitiskt vapen. De här tullarna är precis som de tidigare tullarna inte förenliga med Världshandelsorganisationens regler”, säger Per Altenberg enligt TT.

Han bedömer att Trumps senaste utspel snarare kommer att stärka sammanhållningen inom EU än splittra unionen.

De svenska branscherna som drabbades hårdast under tullkaoset 2025 var, enligt Kommerskollegium, fordonsindustrin, stålindustrin, verkstadsindustrin och skogs- och möbelindustrin. En händelserik börsdag är därmed att vänta på måndag.