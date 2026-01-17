USA:s president Donald Trump aviserar nya tullar på tio procent som ska börja gälla den 1 februari. Enligt Trump finns också planer på att höja tullarna till 25 procent från och med den 1 juni.
Svensk militär på Grönland – USA slår redan tillbaka mot Sverige
Mest läst i kategorin
Jag börjar året med ett brutet nyårslöfte och skyller det på Trump
Mitt nyårslöfte 2026 skulle bli det lättaste på år och dar. Glöm träning, kost och skärmtid. Den här gången handlade det om USA. KRÖNIKA När jag inventerade vad jag skrivit om under 2025 fick jag nästan lite ont i magen. USA, USA och ännu mer USA. Man kunde nästan tro att jag är utrikeskorrespondent baserat …
Ekonomer om tullhotet: Håll huvudet kallt
Per Altenberg säger att det är första gången som Trump inför tullar mot enskilda EU-länder. Donald Trump hotar med att införa tullar mot Sverige och flera andra EU-länder som svar på stödet till Danmark i Grönlandsfrågan. Kommerskollegiums chefsekonom Per Altenberg tror att den amerikanske presidentens senaste utspel kommer att leda till stark solidaritet från andra …
Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA
”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt skriver på X att Donald Trumps tullutspel är ett ”kristallklart” brott mot EU och USA. ”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Tullarna ska ligga på 10 …
Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade
Medan Donald Trump pressar sina allierade hårdare riskerar han att förlora ett av USA:s mest lukrativa exportområden. Europeiska försvarsbolag skördar framgångar när länder världen över söker alternativ till amerikansk försvarsindustri. Försvarsaktier har fortsatt sin starka utveckling in i 2026. Men det är inte längre bara kriget i Ukraina som driver kurserna. En oväntad effekt av …
Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel
Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist. Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland. Det kan bli droppen för omvärlden – och …
I ett inlägg på sociala medier riktar han tullhot mot Sverige och flera andra europeiska länder, kopplat till stödet för Danmark i Grönlandsfrågan.
Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterar nu USA:s besked, enligt SVT.
”Vi låter oss inte utpressas”, skriver han på X och slår återigen fast att bara Danmark och Grönland bestämmer i frågor som rör Danmark och Grönland:
”Jag kommer alltid stå upp för mitt land, och för våra allierade grannar. Detta är en EU-fråga som rör många fler länder än de som nu pekas ut. Sverige har nu intensiva diskussioner med andra EU-länder, Norge och Storbritannien för ett samlat svar.”
Sverige pekas ut
Förutom Sverige omfattas även Danmark, Norge, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Finland av Trumps utspel, rapporterar TT. Samtliga länder har varit tydliga i sitt stöd till Danmark gällande Trumps planer för Grönland.
Hotet är anmärkningsvärt eftersom det, enligt Per Altenberg, är första gången som USA:s president riktar tullar mot enskilda EU-länder.
”Jag tror att det fortsatt gäller att hålla huvudet kallt, men det man kan konstatera är att USA verkar använda tullhotet på nytt som ett utrikespolitiskt vapen. De här tullarna är precis som de tidigare tullarna inte förenliga med Världshandelsorganisationens regler”, säger Per Altenberg enligt TT.
Han bedömer att Trumps senaste utspel snarare kommer att stärka sammanhållningen inom EU än splittra unionen.
Läs även:
EU:s megadeal med Sydamerika väcker ilska i USA. Realtid
De svenska branscherna som drabbades hårdast under tullkaoset 2025 var, enligt Kommerskollegium, fordonsindustrin, stålindustrin, verkstadsindustrin och skogs- och möbelindustrin. En händelserik börsdag är därmed att vänta på måndag.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
EU väntas svara gemensamt
Trots att tullhoten riktas mot specifika länder väntas frågan hanteras gemensamt.
”Även om det här är riktat mot enskilda EU-länder så kommer det att leda till en stark solidaritet och hanteras på EU-nivå”, säger Per Altenberg.
Samma analys gör Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, som kommenterat tullhotet tidigare under dagen innan Trump valde att rikta in sig på specifika länder.
”Att inte EU som gemensam kraft skulle gå samman och svara på det här skulle vara en stor överraskning”, säger Robert Bergqvist enligt TT.
”Vi får se hur EU och de enskilda länderna reagerar på det här”, tillägger han.
”Helt ny dimension”
Robert Bergqvist beskriver Trumps utspel som ett tydligt steg mot eskalering.
”Vi har ju lyft ifrån att det handlar om ekonomi, nu handlar det om var man drar landgränser. Jag tycker att det är en helt ny dimension av det här allvarliga läget som vi har”, säger han.
Om situationen utvecklas till ett handelskrig är enligt Bergqvist ännu för tidigt att avgöra.
”Jag hoppas att det finns förhandlingsvilja från både USA och Europa att hitta en lösning på det här”, säger han.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.