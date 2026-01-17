18 jan. 2026

Svensk militär på Grönland – USA slår redan tillbaka mot Sverige

Svenska soldater övar i vintermiljö. (Bild: Joel Thungren / Försvarsmakten)
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

USA:s president Donald Trump aviserar nya tullar på tio procent som ska börja gälla den 1 februari. Enligt Trump finns också planer på att höja tullarna till 25 procent från och med den 1 juni.

I ett inlägg på sociala medier riktar han tullhot mot Sverige och flera andra europeiska länder, kopplat till stödet för Danmark i Grönlandsfrågan.

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterar nu USA:s besked, enligt SVT.

”Vi låter oss inte utpressas”, skriver han på X och slår återigen fast att bara Danmark och Grönland bestämmer i frågor som rör Danmark och Grönland:

”Jag kommer alltid stå upp för mitt land, och för våra allierade grannar. Detta är en EU-fråga som rör många fler länder än de som nu pekas ut. Sverige har nu intensiva diskussioner med andra EU-länder, Norge och Storbritannien för ett samlat svar.”

Sverige pekas ut

Förutom Sverige omfattas även Danmark, Norge, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Finland av Trumps utspel, rapporterar TT. Samtliga länder har varit tydliga i sitt stöd till Danmark gällande Trumps planer för Grönland.

Hotet är anmärkningsvärt eftersom det, enligt Per Altenberg, är första gången som USA:s president riktar tullar mot enskilda EU-länder.

Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Julia Demaree Nikhinson /AP/TT
”Jag tror att det fortsatt gäller att hålla huvudet kallt, men det man kan konstatera är att USA verkar använda tullhotet på nytt som ett utrikespolitiskt vapen. De här tullarna är precis som de tidigare tullarna inte förenliga med Världshandelsorganisationens regler”, säger Per Altenberg enligt TT.

Han bedömer att Trumps senaste utspel snarare kommer att stärka sammanhållningen inom EU än splittra unionen.

De svenska branscherna som drabbades hårdast under tullkaoset 2025 var, enligt Kommerskollegium, fordonsindustrin, stålindustrin, verkstadsindustrin och skogs- och möbelindustrin. En händelserik börsdag är därmed att vänta på måndag.

EU väntas svara gemensamt

Trots att tullhoten riktas mot specifika länder väntas frågan hanteras gemensamt.

”Även om det här är riktat mot enskilda EU-länder så kommer det att leda till en stark solidaritet och hanteras på EU-nivå”, säger Per Altenberg.

Samma analys gör Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, som kommenterat tullhotet tidigare under dagen innan Trump valde att rikta in sig på specifika länder.

”Att inte EU som gemensam kraft skulle gå samman och svara på det här skulle vara en stor överraskning”, säger Robert Bergqvist enligt TT.

”Vi får se hur EU och de enskilda länderna reagerar på det här”, tillägger han.

”Helt ny dimension”

Robert Bergqvist beskriver Trumps utspel som ett tydligt steg mot eskalering.

”Vi har ju lyft ifrån att det handlar om ekonomi, nu handlar det om var man drar landgränser. Jag tycker att det är en helt ny dimension av det här allvarliga läget som vi har”, säger han.

Om situationen utvecklas till ett handelskrig är enligt Bergqvist ännu för tidigt att avgöra.

”Jag hoppas att det finns förhandlingsvilja från både USA och Europa att hitta en lösning på det här”, säger han.

SverigetullarUSA
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

