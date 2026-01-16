Riksbanken: Hushållen får stärkt ekonomi när inflationen faller

Det sade riksbankschef Erik Thedéen i ett förskrivet anförande på fredagen.

Han framhöll att svenska hushåll drabbades hårdare än i många andra länder under perioden med hög inflation, bland annat på grund av hög räntekänslighet, svag krona och fallande bostadspriser.

”Att vi i Sverige avviker med stora skulder och en så hög andel rörliga lån är inte optimalt och utgör en sårbarhet i ekonomin”, sade han.

Samtidigt betonade Thedéen att inflationen nu ligger nära målet och att reallönerna stiger. Riksbanken räknar med att de disponibla inkomsterna ökar i takt med att räntorna faller och lönerna fortsätter upp, skriver Dagens Industri.

Hushållens arbetsinkomster väntas växa med över 4 procent per år de kommande två åren, medan kronans förstärkning och den halverade matmomsen bidrar till att dämpa inflationen.

