Svenska hushåll har pressats hårt av den höga inflationen, men enligt Riksbanken finns nu tydliga tecken på att läget förbättras.
Riksbanken: Hushållen får stärkt ekonomi när inflationen faller
Det sade riksbankschef Erik Thedéen i ett förskrivet anförande på fredagen.
Han framhöll att svenska hushåll drabbades hårdare än i många andra länder under perioden med hög inflation, bland annat på grund av hög räntekänslighet, svag krona och fallande bostadspriser.
”Att vi i Sverige avviker med stora skulder och en så hög andel rörliga lån är inte optimalt och utgör en sårbarhet i ekonomin”, sade han.
Mer pengar över vid låg inflation
Samtidigt betonade Thedéen att inflationen nu ligger nära målet och att reallönerna stiger. Riksbanken räknar med att de disponibla inkomsterna ökar i takt med att räntorna faller och lönerna fortsätter upp, skriver Dagens Industri.
Hushållens arbetsinkomster väntas växa med över 4 procent per år de kommande två åren, medan kronans förstärkning och den halverade matmomsen bidrar till att dämpa inflationen.
