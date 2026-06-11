Trots geopoliskt kaos: Svenska exportbolag tror på framtiden igen

Index för exportföretagens samlade framtidssyn stiger till 37, den högsta noteringen sedan juni 2022. Måttet väger samman förväntningarna på finansiell situation, likviditet, orderingång och sysselsättning det kommande året, och en nivå över noll betyder att fler företag ser en förstärkning än en försvagning.

”Svenska exportföretag visar en imponerande motståndskraft i en tid präglad av geopolitisk oro och handelsspänningar. Företagen står finansiellt stabilt och framtidstron har stärkts trots det turbulenta omvärldsläget”, säger Magnus Montan, vd på SEK, i en kommentar.

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Den finansiella situationen beskrivs som stabil. Index för nuläget ligger kvar på 55, medan framåtblickande index stiger till 72 från 69 i höstas.

Enligt SEK är det anmärkningsvärt givet kriget i Iran och de stigande energipriser som följt i dess spår.

Finansieringen upplevs som dyrare

En av de tydligaste signalerna i mätningen rör synen på finansieringskostnader.

Index för prisbilden på finansiering har fallit från 64 till 38, där ett lägre värde innebär att finansieringen upplevs som dyrare. Totalt uppger 33 procent av företagen att finansieringen blivit dyrare, mot 14 procent i höstas.

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”Efter att de långa marknadsräntorna har gått upp 30–50 räntepunkter och centralbankernas räntesänkningar inte ser ut att bli av, är det fullt rimligt att exportföretagen anser att finansieringen blivit dyrare. Den starka rörelsen i index visar hur snabbt sentimentet har förändrats, säger Erik Hådén, chef för investerarrelationer och makroekonomisk analys på SEK.

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Ränteförväntningarna har vänt i samma riktning.

En majoritet, 52 procent, tror nu på stigande räntor det kommande året, medan endast 11 procent räknar med sänkningar. SEK kopplar omsvängningen till kriget i Iran och dess inflationsdrivande effekter, som enligt banken försvårar för centralbankerna att sänka räntan.