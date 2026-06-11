Inte på nästan tio år har guldpriset fallit lika kraftigt som under detta kvartalet. Med flera börsnoteringar på horisonten kan trenden fortsätta.
Guldet fortsätter att rasa – decenniets svagaste kvartal
Guldpriset har fallit till den lägsta nivån på sex månader och är på väg mot sitt svagaste kvartal på nära tio år.
Geopolitisk oro är förstås en kraftigt bidragande orsak, men det finns också andra skäl.
Stigande amerikanska ränteförväntningar och investerares ökade intresse för andra tillgångar är två av dem.
Har sålt av guldreserver
Under torsdagen sjönk priset på guld till strax över 4 000 dollar per uns.
Det innebär att ädelmetallen tappat mer än 20 procent sedan kriget mellan Israel och Iran bröt ut tidigare i år, skriver Financial Times.
En viktig förklaring är att flera centralbanker har tvingats sälja delar av sina guldreserver för att stärka sina valutor eller statsfinanser.
Bland annat har Turkiet genomfört omfattande försäljningar samtidigt som Ryssland använt guld för att stärka sina offentliga finanser.
Läs mer: Räntan pressar guldpriset – pappersguld säljs av. Realtid
Enorm börsnotering väntar
Samtidigt har marknadens syn på amerikansk penningpolitik förändrats kraftigt. De stigande oljepriserna har bidragit till högre inflation, vilket fått investerare att överge förväntningarna om räntesänkningar.
I stället räknar marknaden nu med att den amerikanska centralbanken kan behöva höja räntan ytterligare.
Det har gjort räntebärande tillgångar som statsobligationer mer attraktiva jämfört med guld, som inte ger någon löpande avkastning.
Ytterligare press kommer från den väntade börsnoteringen av rymdbolaget SpaceX.
Läs mer: Årets prisuppgång för guldet utraderad. Dagens PS
Söker sig till AI
Den gigantiska noteringen väntas locka till sig stora mängder kapital från investerare som söker exponering mot snabbväxande teknik- och AI-bolag.
Även planerade börsintroduktioner från AI-bolag som OpenAI och Anthropic bedöms kunna dra likviditet från guldmarknaden.
Privata investerare, som tidigare bidrog till den kraftiga prisuppgången i guld, har också börjat sälja.
Guldbackade börshandlade fonder har redovisat nettoutflöden under de senaste månaderna efter en lång period av inflöden.
Trots den senaste tidens nedgång fortsätter dock världens centralbanker som grupp att vara nettoköpare av guld på lång sikt.
Läs mer: Danmark godkänner Teslas omtalade teknik – Sverige kan följa. Dagens PS