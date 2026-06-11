Guldet fortsätter att rasa – decenniets svagaste kvartal

Guldpriset har fallit till den lägsta nivån på sex månader och är på väg mot sitt svagaste kvartal på nära tio år.

Geopolitisk oro är förstås en kraftigt bidragande orsak, men det finns också andra skäl.

Stigande amerikanska ränteförväntningar och investerares ökade intresse för andra tillgångar är två av dem.

Har sålt av guldreserver

Under torsdagen sjönk priset på guld till strax över 4 000 dollar per uns.

Det innebär att ädelmetallen tappat mer än 20 procent sedan kriget mellan Israel och Iran bröt ut tidigare i år, skriver Financial Times.

En viktig förklaring är att flera centralbanker har tvingats sälja delar av sina guldreserver för att stärka sina valutor eller statsfinanser.

Bland annat har Turkiet genomfört omfattande försäljningar samtidigt som Ryssland använt guld för att stärka sina offentliga finanser.

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