Sveriges ekonomi växlar upp snabbare än väntat. DNB Carnegie höjer BNP‑prognoserna och bedömer att Riksbanken kan höja räntan redan 2026.
Chefsekonom: Ljus prognos för Sverige trots omvärldsläget
Mest läst i kategorin
Prognosen: Guldpriset bryter flera drömgränser i år
Just nu tar guldet sikte på 5 000 dollar per uns. Men om en tung expert får rätt kan priset stiga betydligt mer än så. Guldpriset fortsätter att stiga och nådde på onsdagen en ny rekordnivå på över 4 800 dollar per uns. Det är drivet av ökade geopolitiska spänningar och hot om handelskonflikter mellan …
Från cockpit till kapital: Stridspilot lanserar försvarsfond för Europa
Stridspiloten Max Villman har tillsammans med två tunga affärsprofiler lanserat venturekapitalfonden Gungnir Capital. Målet är att investera i tidiga försvarsteknologistartups i Europa Det var i mitten av förra året som Max Villman började diskutera idén med Olof Faxander, tidigare vd för SSAB och Sandvik samt partner på Nordic Capital, och Einar Skerven, norsk finansprofil med …
Småsparare kan bli förlorare när bolag ratar börsen
En tyst revolution har förändrat var de stora kapitalförvaltarna letar nya tillväxtinvesteringar på grund av att bolag växer allt längre i privat miljö innan de går till börsen. Även vanliga småsparare kan nu behöva se bortom börslistorna för att hitta framtidens avkastning. Läs även: Europas kraftfulla ”vapen” mot USA ifrågasätts – Realtid Private for Longer …
Europas kraftfulla "vapen" mot USA ifrågasätts
Europeiska investerare hotar med försäljningar av statsobligationer som moteld efter USA:s Grönlandsutspel. Men finansminister Scott Bessent visar sig oberörd och andra tvivlar de med. USA:s nyutnämnde finansminister Scott Bessent avfärdar fullständigt oron för att europeiska investerare ska sälja amerikanska statsobligationer som svar på Vita husets utspel om Grönland. Vid World Economic Forum i Davos kallade …
Män och barn ligger bakom boom i skönhetsindustrin
Den som säljer skönhetsprodukter och operationer presterar bättre än övriga ekonomin just nu. Det kan man tacka nya kunder för. Ett pressat ekonomiskt läge och konsumenter som håller igen i inköpen präglar stora delar av världen. Men den globala skönhetsindustrin fortsätter ändå att växa kraftigt. Enligt beräkningar från McKinsey har försäljningen av skönhetsprodukter vida överträffat …
Sveriges ekonomiska återhämtning har gått in i en betydligt starkare fas än vad många prognosmakare räknat med.
I den nya konjunkturrapporten Economic Outlook höjer DNB Carnegie sina tillväxtprognoser markant: BNP väntas nu öka med 2,0 procent 2025 och 2,9 procent 2026.
Det är en tydlig uppjustering jämfört med tidigare bedömningar. Chefekonom Ulf Andersson beskriver utvecklingen som stabil och driven av flera parallella motorer.
Hushållens konsumtion har ökat fem kvartal i rad
Enligt Andersson är hushållens konsumtion en tydlig drivkraft bakom den starkare återhämtningen.
”Hushållens konsumtion har ökat fem kvartal i rad, och vi ser en fortsatt uppgång under 2026. De realdisponibla inkomsterna har stigit och fortsätter att stiga, vilket ger en stabil grund för återhämtningen,” säger han.
Efter flera år av pressade hushållsbudgetar har lägre, räntor, lägre inflation, lägre skatter och stigande löner stärkt hushållens reala inkomster, trots en fortsatt hög arbetslöshet. Det har bidragit till ett tydligt konsumtionslyft och en bredare återhämtning.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Investeringarna växlar upp – från försvar till bostäder
En annan stor drivkraft är investeringarna, som nu börjar ta fart på flera fronter.
”Vi ser en tydlig ökning i investeringarna. Försvarssektorn fortsätter att expandera, men även infrastrukturen växlar upp. Bostadsinvesteringarna ligger fortfarande lågt, men vi räknar med att de börjar öka under 2026” säger Andersson.
Försvarsindustrin fortsätter att växa i takt med ökade Nato‑anpassningar och säkerhetspolitiska satsningar. Samtidigt driver stora infrastruktursatsningar, från energi till transport, upp aktiviteten i flera sektorer.
Bostadsbyggandet har ökat under det senaste kvartalet, och DNB Carnegie räknar med att den uppgången fortsätter under 2026.
Läs också:
Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år
Riksbanken kan höja räntan redan 2026
Den starkare ekonomin påverkar också Riksbankens nästa steg. DNB Carnegie bedömer att Riksbanken kan börja höja räntan redan i november 2026, till 2 procent, och sedan vidare till 2,5 procent under 2027.
Förklaringen är att återhämtningen i ekonomin väntas gå betydligt snabbare än tidigare – fler företag jobbar närmare full kapacitet och efterfrågan ökar. När trycket i ekonomin stiger ökar också risken för att priserna börjar dra iväg igen.
Till detta kommer att stora strukturella förändringar i världsekonomin som ökar kostnadstrycket. Inflationen väntas därför ligga kvar något över de nivåer vi vant oss vid det senaste decenniet.
Osäker omvärld gör geopolitiken till central risk
Trots den starka inhemska utvecklingen finns risker, framför allt på den globala scenen. Andersson pekar på att geopolitiken och den stora osäkerheten om vart USA är på väg, är den största osäkerhetsfaktorn, men att riskerna mot prognosen ändå är begränsade.
”Det finns en underliggande styrka i svensk ekonomi som vi såg redan 2024, så de inhemska riskerna i prognosen är inte så stora. Men vi har Trump som är ute och bråkar med Europa. Vi vet inte vart det leder, men sannolikt mot någon form av förhandling. Även om det inte blir någon storkonflikt är vägen dit, eventuellt med högre tullar och fortsatt osäkerhet, dålig för Europa,” säger han.
Osäkerheten är därmed den största risken för svensk ekonomi under 2026–2027.
Läs också:
Europas kraftfulla ”vapen” mot USA ifrågasätts
Sverige sticker ut i Norden
I en nordisk jämförelse står sig Sverige starkt.
”Sverige står sig bra i Norden. Norge går fortsatt bra, medan Finland har stora utmaningar. Danmark går också bra men brottas med problem genom sin stora exponering mot läkemedelsindustrin. Sverige har en mycket stor bred i näringslivet – t ex försvarsindustrin, infrastruktur, energi och IT/telekom samt stark innovation – som gör att det går väldigt bra just nu,” säger Andersson.
Ekonomin växlar upp men riskerna finns kvar
DNB Carnegies nya prognos tecknar en bild av en svensk ekonomi som växlar upp betydligt snabbare än väntat. Hushållen konsumerar, investeringarna ökar och flera sektorer, från försvar till infrastruktur, drar åt samma håll.
Men styrkan innebär också en utmaning: när ekonomin går för högtryck riskerar inflationen att ta fart igen, vilket kan tvinga Riksbanken att agera tidigare och kraftigare.
2026 ser därmed ut att bli ett år där svensk ekonomi både accelererar och balanserar – med en räntehöjning i horisonten.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.