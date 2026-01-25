25 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Jakten på rött guld – stora projekt i Sverige

Koppar i Sverige
Sverige har metallen som vissa kallat 2000-talets olja. (Bild: Karolina Melin / Getty Images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 25 jan. 2026Publicerad: 25 jan. 2026

Det behövs överallt och priset har rusat i över ett år. När EU ska öka sin inhemska produktion har Sverige det röda guld alla letar efter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Silver, platinum och guld är inte de enda ädelmetallerna som har rusat. Koppar, som är mer känd som en basmetall, har blivit drygt 40 procent dyrare på ett år.

Tillgången är ansträngd, efterfrågan accelererar – och priserna har pressats över historiska toppnivåer. Under slutet av 2025 och början av det nya året har kopparpriset klättrat snabbt.

Missa inte:
Koppar kan bli Europas räddning: De rustar för en nyckelroll

I januari passerade koppar tillfälligt 13 000 dollar per ton på London Metal Exchange, drivet av en svagare dollar, geopolitisk oro och fortsatt stark efterfrågan från elektrifiering och AI-relaterad infrastruktur, rapporterar Bloomberg via Yahoo Finance.

För Europa är läget särskilt känsligt. EU är i hög grad importberoende av koppar, samtidigt som den gröna omställningen gör metallen till en strategisk råvara. Unionen måste stärka sitt oberoende, och det är där Sverige kommer in i bilden.

Svenska fyndigheter i fokus

Mot den bakgrunden hamnar svenska kopparprojekt i centrum för EU:s diskussion om försörjningstrygghet. Sverige har flera initiativ i olika utvecklingsfaser som blir viktiga pusselbitar för elektrifieringen.

Boliden är Sveriges etablerade aktör genom Aitikgruvan i Gällivare. Efter flera år med sjunkande kopparhalter väntas produktionen successivt förbättras under 2026.

ANNONS

Vd Mikael Staffas har pekat på både geologiska förbättringar och nya projekt som centrala för utvecklingen.

Det mest uppmärksammade framtidsprojektet för Boliden är Laver i södra Norrbotten, ett planerat dagbrott i Älvsbyns kommun. Projektet har fått bearbetningskoncession men väntar fortfarande på slutligt klartecken efter överklaganden. 

“Det skulle motsvara ungefär ett Aitik i produktion. Cirka tio procent av Europas kopparproduktion”, säger Bolidens Klas Nilsson till Dagens PS.

ANNONS

Flera bolag i jakt på rött guld

I Kiruna arbetar Viscaria med att återstarta koppargruvan med samma namn, som varit vilande sedan slutet av 1990-talet. Gruvstart är planerad till 2027.

Längre söderut, i Dalsland, fortsätter Arctic Minerals prospektering av en stor koppar- och silverfyndighet. Bolaget har rapporterat betydande resurser, men bedömer själva att potentialen kan vara större än vad nuvarande siffror visar. Mycket kvartstår och gruvstart sker i bästa fall i mitten av 2030-talet.

Även Bluelake Mineral positionerar sig för en framtida kopparproduktion i Sverige och Norge. Bolagets projekt befinner sig fortfarande i tillståndsfas, med sikte på produktionsstart runt 2030.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUkopparSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS