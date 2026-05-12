Big Short-profilen Michael Burry slår larm om att Nasdaq 100 är på väg mot ett dramatiskt ras efter en ”parabolisk” uppgång som drivit teknikbolagens värderingar till ohållbara nivåer.
Big Short-Burry varnar för börskrasch: "Blodig bilolycka"
I ett inlägg på Substack skriver Burry att marknaden påminner om toppen av it-bubblan strax innan den sprack, med särskild hänvisning till halvledaraktier vars uppgång på nära 70 procent sedan slutet av mars driver upp Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index till extrema nivåer, skriver Bloomberg.
Burry bedömer att Nasdaq 100 handlas till 43 gånger vinsten, långt över den implicita nivån kring 30 gånger, eftersom Wall Street enligt honom överskattar vinsterna i de snabbast växande bolagen med mer än 50 procent.
”Vi bevittnar historia. På aktiemarknaden är det inte något bra”, skriver Burry och liknar läget vid ”scenen av den blodiga bilolyckan, minuter innan den inträffar.”
Varnar sedan länge
Det är inte första gången Burry höjer varningsflaggan. Han har redan intagit blankningspositioner i både Palantir och Nvidia, och i januari 2026 utökade han sin offensiv med en blankningsposition i databasjätten Oracle.
Hans centrala tes är att techbolagen ägnar sig åt vad han kallar ”cirkulär capex”, en rundgång där bolagen investerar massiva summor i varandras produkter utan tillräcklig slutkundsefterfrågan, och där totala AI-infrastrukturinvesteringar beräknas uppgå till nära 3 000 miljarder dollar de kommande tre åren.
I april 2026 riktade Burry in siktet mot Palantir igen och hävdade att AI-bolaget Anthropic i praktiken ”äter Palantirs lunch” tack vare en explosiv tillväxt från 9 till 30 miljarder dollar i återkommande intäkter på bara några månader.
Qviberg ser kraschen komma
Burry är inte ensam om sin oro. Den svenske finansmannen Mats Qviberg har länge dragit paralleller till it-bubblan och konstaterat att börsen stigit med omkring 460 procent sedan finanskrisbotten 2008.
De så kallade Magnificent 7-bolagen, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla och Alphabet, utgör nu över 20 procent av världsindex.
”Börsen brukar ta rulltrapporna upp och hissen ned. Risken är stor att vi får en krasch”, har Qviberg sagt till Nyhetsbyrån Direkt.
Rådet: ta hem vinsterna
Burry avråder från att blanka aktier direkt med hänsyn till kostnaden för köpoptioner och risken för feltajmade affärer.
Däremot uppmanar han investerare att ta hem vinster från den senaste uppgången och minska exponeringen mot aktier generellt, och tekniksektorn i synnerhet.
”Historia säger oss att även om festen fortsätter i ytterligare en vecka, en månad, tre månader eller ett år, kommer upplösningen att innebära mycket lägre priser”, skriver han.