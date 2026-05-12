Big Short-Burry varnar för börskrasch: "Blodig bilolycka"

I ett inlägg på Substack skriver Burry att marknaden påminner om toppen av it-bubblan strax innan den sprack, med särskild hänvisning till halvledaraktier vars uppgång på nära 70 procent sedan slutet av mars driver upp Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index till extrema nivåer, skriver Bloomberg.

Burry bedömer att Nasdaq 100 handlas till 43 gånger vinsten, långt över den implicita nivån kring 30 gånger, eftersom Wall Street enligt honom överskattar vinsterna i de snabbast växande bolagen med mer än 50 procent.

”Vi bevittnar historia. På aktiemarknaden är det inte något bra”, skriver Burry och liknar läget vid ”scenen av den blodiga bilolyckan, minuter innan den inträffar.”

Varnar sedan länge

Det är inte första gången Burry höjer varningsflaggan. Han har redan intagit blankningspositioner i både Palantir och Nvidia, och i januari 2026 utökade han sin offensiv med en blankningsposition i databasjätten Oracle.

Hans centrala tes är att techbolagen ägnar sig åt vad han kallar ”cirkulär capex”, en rundgång där bolagen investerar massiva summor i varandras produkter utan tillräcklig slutkundsefterfrågan, och där totala AI-infrastrukturinvesteringar beräknas uppgå till nära 3 000 miljarder dollar de kommande tre åren.

I april 2026 riktade Burry in siktet mot Palantir igen och hävdade att AI-bolaget Anthropic i praktiken ”äter Palantirs lunch” tack vare en explosiv tillväxt från 9 till 30 miljarder dollar i återkommande intäkter på bara några månader.