Hedgefondlegendaren Michael Burry, känd från filmen ”The Big Short”, trappar upp sin offensiv mot techsektorn. Nu hävdar han att AI-bolaget Anthropic utgör ett allvarligt hot mot dataanalysföretaget Palantir Technologies.
"Konkurrenten äter deras lunch": Big Short-Burry tar sikte på Palantir
I ett inlägg på X, som sedermera raderades, skrev Michael Burry att Anthropic i praktiken ”äter Palantirs lunch”, skriver Yahoo Finance. Palantirs aktie föll omkring 7 procent efter uttalandet.
Burry pekade på Anthropics explosiva tillväxt, från 9 miljarder till 30 miljarder dollar i årliga återkommande intäkter på bara några månader, som bevis på att företag i allt högre utsträckning väljer ”enklare, billigare och mer intuitiva” AI-lösningar framför Palantirs plattform.
”PLTR kan ta hand om myndigheter, som är låg marginal och litet”, skrev Burry i det raderade inlägget, och påpekade att det tagit Palantir 20 år att nå 5 miljarder dollar i intäkter, enligt Yahoo Finance.
Konsultbolag snarare än techföretag
Burrys tes är att Palantir i grunden fungerar mer som ett lågmarginalkonsultföretag än ett högtillväxt-techbolag.
Han pekar på att bolaget förlitar sig på så kallade Forward Deployed Engineers, egen personal som arbetar på plats hos kunderna i månader, och att dessa insatser i bolagets årsredovisning kategoriseras som ”professional services”, alltså i princip försäljning av arbetstimmar snarare än mjukvara.
Anthropic, som ligger bakom AI-modellen Claude, erbjuder istället ett plug-and-play-API där företag kan integrera AI-kapacitet nästan omedelbart.
Sårbar vid modellbyten
Palantirs beroende av externa AI-modeller blottlades i mars då Trumpadministrationen förbjöd federala myndigheter att använda Anthropics tjänster efter en tvist om säkerhetsriktlinjer.
Palantir tvingades då avlägsna Claude från sitt Maven Smart Systems och bygga om delar av plattformen, enligt Reuters.
Splittrad syn på Wall Street
Analytikerkåren är djupt oenig om Burrys analys.
Wedbush-analytikern Dan Ives behåller sin köprekommendation med ett riktkurs på 230 dollar och menar att Palantir har en ”gyllene väg” i AI-revolutionen tack vare sin ställning inom det federala systemet.
Morgan Stanleys Sanjit Singh är mer försiktig och varnar för att aktien, som handlas till cirka 38 gånger omsättningen för 2027, kan ha svårt att stiga vidare även med starka resultat.
Tidigare AI-varningar
Det är långt ifrån första gången Burry går emot techjättarna.
Redan i september 2025 avslöjade han en betydande blankningsposition i Palantir genom långdaterade säljoptioner.
Han har även öppnat blankningar i Oracle och Nvidia som en del av sin bredare kritik mot vad han kallar ”cirkulär capex” i AI-sektorn, en rundgång där techbolagen investerar massiva summor i varandras produkter utan tillräcklig slutkundsefterfrågan.
Burry kallade i december även Tesla för ”löjligt övervärderat” och kritiserade Elon Musks lönepaketet värt en biljon dollar.
Med Anthropics värdering på 380 miljarder dollar satsar Burry nu på att marknaden kommer att föredra AI-revolutionens ”hjärnor” framför de operativsystem som levererar dem.