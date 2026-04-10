"Konkurrenten äter deras lunch": Big Short-Burry tar sikte på Palantir

I ett inlägg på X, som sedermera raderades, skrev Michael Burry att Anthropic i praktiken ”äter Palantirs lunch”, skriver Yahoo Finance. Palantirs aktie föll omkring 7 procent efter uttalandet.

Burry pekade på Anthropics explosiva tillväxt, från 9 miljarder till 30 miljarder dollar i årliga återkommande intäkter på bara några månader, som bevis på att företag i allt högre utsträckning väljer ”enklare, billigare och mer intuitiva” AI-lösningar framför Palantirs plattform.

”PLTR kan ta hand om myndigheter, som är låg marginal och litet”, skrev Burry i det raderade inlägget, och påpekade att det tagit Palantir 20 år att nå 5 miljarder dollar i intäkter, enligt Yahoo Finance.

Konsultbolag snarare än techföretag

Burrys tes är att Palantir i grunden fungerar mer som ett lågmarginalkonsultföretag än ett högtillväxt-techbolag.

Han pekar på att bolaget förlitar sig på så kallade Forward Deployed Engineers, egen personal som arbetar på plats hos kunderna i månader, och att dessa insatser i bolagets årsredovisning kategoriseras som ”professional services”, alltså i princip försäljning av arbetstimmar snarare än mjukvara.

Anthropic, som ligger bakom AI-modellen Claude, erbjuder istället ett plug-and-play-API där företag kan integrera AI-kapacitet nästan omedelbart.