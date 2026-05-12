Svenska hotell ger oväntat styrkebesked i orolig ekonomi

Intäkterna växer snabbare än beläggningen

Det mest intressanta är inte bara att fler rum såldes. Det är att intäkterna ökade betydligt mer än beläggningen, med 14 procent.

Det pekar på högre snittpriser och bättre betalningsvilja. För hotellägarna är det skillnaden mellan att bara fylla huset och faktiskt tjäna pengar på det. Fullt hotell till fel pris är mest motion för housekeeping.

Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita, pekar på att ökningen främst skedde på vardagar.

”En förklaring är att ökningen framförallt skedde på vardagar då tjänsteresenärer dominerar och priserna är högre”, säger han.

Det är en viktig detalj. Fritidsresor är trevliga. Tjänsteresor betalar ofta bättre.

Osäkerheten i omvärlden kan få fler svenskar att semestra närmare hemmet, exempelvis på Bank Hotel i Stockholm. (Foto: Pressbild)

Hotellen som temperaturmätare

Realtid har tidigare skrivit om hur svensk hotellmarknad blivit alltmer tudelad. Stockholm har fått nya aktörer, starkare koncept och hårdare konkurrens. Samtidigt slåss många hotell om samma gäster, samma konferenser och samma omdömen.

I det läget blir aprilutfallet ett styrkebesked. Det visar att affärsresandet inte är dött, att konferensmarknaden lever och att svenska hotell fortfarande kan höja priserna när efterfrågan finns.

Det är särskilt relevant inför sommaren. Bokningsläget ligger 7 procent högre än vid samma tidpunkt förra året, även om det är ned från 12 procent månaden före.

Sommaren är ännu inte vunnen

Det oroliga läget i Mellanöstern kan ha fått fler att boka tidigare. Men det betyder inte automatiskt att sommaren blir starkare.

”Om bokningsläget är en effekt av tidigare bokningsmönster eller fler bokningar återstår att se”, säger Thomas Jakobsson.

Samtidigt slår högre drivmedelspriser direkt mot turisternas plånböcker. Det kan gynna Sverige som semestermål, men också minska konsumtionen på plats.

Hotellen går alltså in i sommaren med bättre fart än många vågat hoppas på. Men i en ekonomi där allt från flygbränsle till bensinpris kan ändra spelplanen snabbt är april ingen segerparad.

Det är en signal. Och just nu säger den att svensk hotellmarknad mår bättre än stämningsläget i ekonomin.

