Ras för Palantir – trots rekordrapport och superprognos

Kraftig tillväxt i USA

Särskilt den amerikanska verksamheten visade imponerande siffror.

Den kommersiella verksamheten i USA växte med 137 procent till 507 miljoner dollar, medan intäkterna från den amerikanska regeringssektorn ökade 66 procent till 570 miljoner dollar.

Båda segmenten slog analytikernas prognoser.

Enligt TipRanks nådde det totala kontraktsvärdet 4,3 miljarder dollar, en ökning på 138 procent jämfört med föregående år. Det återstående avtalsvärdet summerade till 11,2 miljarder dollar, mer än en fördubbling på årsbasis.

Guidning överraskar positivt

Palantirs prognos för 2026 överträffade marknadens förväntningar rejält.

Bolaget spår en omsättning på mellan 7,18 och 7,2 miljarder dollar, långt över analytikernas förväntningar på 6,3 miljarder.

Den amerikanska kommersiella verksamheten väntas växa med 115 procent, mot analytikernas estimat på 65 procent.

Citi-analytikern Tyler Radke beskriver guidningen som ”bland de starkaste i skala vi sett inom företagsmjukvara”, enligt TipRanks.

Han har höjt sitt kursmål till 260 dollar, det högsta på Wall Street, och bibehåller sin köprekommendation.

Värdering oroar analytiker

Trots de starka siffrorna är flera analytiker skeptiska till aktiens värdering.

Gil Luria på D.A. Davidson kallar Palantir för ”den bästa storyn inom mjukvara” men sänkte sitt kursmål från 215 till 180 dollar med hänvisning just till värderingen, rapporterar IBD.

Vd Alex Karp hävdade i kvartalsrapporten att Palantir är ”en kategori för sig” utan jämförbara konkurrenter.

Marknaden verkar dock inte helt övertygad, investerare oroar sig för att AI-bolag som OpenAI och Anthropic kan växa till konkurrenter, samtidigt som generativa AI-verktyg riskerar att påverka efterfrågan på traditionell mjukvara.

Palantir hade vid årsskiftet över 7,2 miljarder dollar i kassan, vilket ger bolaget betydande finansiell styrka i en osäker marknadsmiljö.