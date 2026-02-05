Aktien i dataanalysföretaget Palantir föll kraftigt under onsdagen, bara dagar efter att bolaget levererat ett av de starkaste kvartalsrapporterna i sin historia. Nedgången speglar en bredare nervositet kring AI-aktier på Wall Street.
Ras för Palantir – trots rekordrapport och superprognos
Palantir-aktien backade 11,6 procent under onsdagssessionen och stängde på 139,54 dollar, enligt Investors Business Daily.
Fallet kom bara en dag efter att aktien stigit närmare 7 procent i kölvattnet av bolagets fjärdekvartalssiffror. Sedan årsskiftet har aktien nu tappat 22 procent.
”Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag”
Investerarna gillar Palantir – så pass mycket att techbolagets värdering har blåsts upp mer än under IT-bubblans topp, menar The Economist.
Nedgång trots bra resultat
Nedgången sker trots att Palantir levererade ett kvartal som överträffade analytikernas förväntningar med god marginal.
Omsättningen steg 70 procent jämfört med samma period föregående år och landade på 1,4 miljarder dollar.
Missa inte: Palantir jobbar från svenska polishuset – i hemlighet. Realtid
Den justerade vinsten per aktie nådde 25 cent, en ökning med 78 procent.
Kraftig tillväxt i USA
Särskilt den amerikanska verksamheten visade imponerande siffror.
Den kommersiella verksamheten i USA växte med 137 procent till 507 miljoner dollar, medan intäkterna från den amerikanska regeringssektorn ökade 66 procent till 570 miljoner dollar.
Läs även: Palantirs vd: Jag måste få vara en arrogant idiot. Dagens PS
Båda segmenten slog analytikernas prognoser.
Enligt TipRanks nådde det totala kontraktsvärdet 4,3 miljarder dollar, en ökning på 138 procent jämfört med föregående år. Det återstående avtalsvärdet summerade till 11,2 miljarder dollar, mer än en fördubbling på årsbasis.
Guidning överraskar positivt
Palantirs prognos för 2026 överträffade marknadens förväntningar rejält.
Bolaget spår en omsättning på mellan 7,18 och 7,2 miljarder dollar, långt över analytikernas förväntningar på 6,3 miljarder.
Missa inte: Britternas sjukvårdsdata i händerna på Palantir. Realtid
Den amerikanska kommersiella verksamheten väntas växa med 115 procent, mot analytikernas estimat på 65 procent.
Citi-analytikern Tyler Radke beskriver guidningen som ”bland de starkaste i skala vi sett inom företagsmjukvara”, enligt TipRanks.
Han har höjt sitt kursmål till 260 dollar, det högsta på Wall Street, och bibehåller sin köprekommendation.
Värdering oroar analytiker
Trots de starka siffrorna är flera analytiker skeptiska till aktiens värdering.
Gil Luria på D.A. Davidson kallar Palantir för ”den bästa storyn inom mjukvara” men sänkte sitt kursmål från 215 till 180 dollar med hänvisning just till värderingen, rapporterar IBD.
Vd Alex Karp hävdade i kvartalsrapporten att Palantir är ”en kategori för sig” utan jämförbara konkurrenter.
Läs även: ”AI-boomen gör staten beroende av techmiljardärer”. Dagens PS
Marknaden verkar dock inte helt övertygad, investerare oroar sig för att AI-bolag som OpenAI och Anthropic kan växa till konkurrenter, samtidigt som generativa AI-verktyg riskerar att påverka efterfrågan på traditionell mjukvara.
Palantir hade vid årsskiftet över 7,2 miljarder dollar i kassan, vilket ger bolaget betydande finansiell styrka i en osäker marknadsmiljö.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
