"En superskurks svammel" – Palantir publicerar manifest

Inlägget, som enligt Fortune samlat 32 miljoner visningar, slår fast att Silicon Valley har en ”moralisk skuld” till det land som möjliggjorde teknikindustrins framväxt, och att ingenjörseliten valt att bygga appar och sociala medier snarare än att bidra till försvaret.

”Varför ta risken att ge sig in i geopolitikens moraliska träsk när man kan bygga ytterligare en app?” skriver Alex Karp och medförfattaren Nicholas Zamiska, enligt Fortune.

Vill se värnplikt

Manifestet förespråkar också ett återinförande av värnplikt i USA, och hävdar att en generation politiska eliter i praktiken låtit andra slåss i deras krig. Vidare argumenteras att den kärnvapenbaserade avskräckningsteorin ersätts av AI-baserade vapensystem, och att amerikanska techbolag inte får vika sig för protester mot militär AI-utveckling, eftersom USA:s motståndare ”inte kommer att pausa för teatraliska debatter”.

Det påstående som väckte mest uppmärksamhet var att vissa kulturer beskrivs som ”medelmåttiga och skadliga”.

Formuleringen fick extra tyngd mot bakgrund av att Palantir sedan 2011 levererar teknik till amerikanska immigrationsmyndigheten ICE, och förra året tilldelades ett kontrakt på 30 miljoner dollar för att bygga ett AI-system för att spåra deportationer.