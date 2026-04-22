Teknologiföretaget Palantir publicerade under helgen ett 22-punktsmanifest på X, baserat på vd Alex Karps bok. Det har väckt starka reaktioner på båda sidor av Atlanten.
"En superskurks svammel" – Palantir publicerar manifest
Inlägget, som enligt Fortune samlat 32 miljoner visningar, slår fast att Silicon Valley har en ”moralisk skuld” till det land som möjliggjorde teknikindustrins framväxt, och att ingenjörseliten valt att bygga appar och sociala medier snarare än att bidra till försvaret.
”Varför ta risken att ge sig in i geopolitikens moraliska träsk när man kan bygga ytterligare en app?” skriver Alex Karp och medförfattaren Nicholas Zamiska, enligt Fortune.
Vill se värnplikt
Manifestet förespråkar också ett återinförande av värnplikt i USA, och hävdar att en generation politiska eliter i praktiken låtit andra slåss i deras krig. Vidare argumenteras att den kärnvapenbaserade avskräckningsteorin ersätts av AI-baserade vapensystem, och att amerikanska techbolag inte får vika sig för protester mot militär AI-utveckling, eftersom USA:s motståndare ”inte kommer att pausa för teatraliska debatter”.
Det påstående som väckte mest uppmärksamhet var att vissa kulturer beskrivs som ”medelmåttiga och skadliga”.
Formuleringen fick extra tyngd mot bakgrund av att Palantir sedan 2011 levererar teknik till amerikanska immigrationsmyndigheten ICE, och förra året tilldelades ett kontrakt på 30 miljoner dollar för att bygga ett AI-system för att spåra deportationer.
Kritiseras i Storbritannien
I Storbritannien, där Palantir har kontrakt på över 500 miljoner pund, däribland ett avtal värt 330 miljoner pund med NHS – reagerade parlamentariker skarpt.
Manifestet liknas av den liberaldemokratiske parlamentsledamoten Martin Wrigley vid ”en parodi på en RoboCop-film”, och kollegan Victoria Collins kallade det ”en superskurks svammel”, enligt The Guardian.
Flera parlamentariker kräver nu att regeringen avslutar samarbetet med företaget.
Palantir även ifrågasatta i Sverige
Även i Sverige är Palantirs verksamhet omdiskuterad.
Enligt uppgifter från Dagens ETC arbetar ett antal av företagets anställda i hemlighet inifrån svenska polisens lokaler på Kungsholmen, där de bygger och driver AI-systemet Acus, en svensk version av övervakningsprogrammet Gotham.
Systemet kopplar samman uppgifter från polisens spaningsregister, bank-id, mobiloperatörer och sociala medier, och kan på några sekunder ta fram en detaljerad profil av en svensk medborgare.
Varken Polismyndighetens insynsråd, Integritetsskyddsmyndigheten eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha informerats.