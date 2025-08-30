Universitetsutbildning behövs inte, bankernas skräck och den nya vågen av cyberangrepp

Cyberangrepp på jobbet: Hackarna kan vara din kollega

Dagens PS uppmärksammade en ny typ av cyberangrepp: Angripare kapar legitima e-postkonton och skickar “helt vanliga” meddelanden vidare in i organisationer, för att stjäla inloggningar och MFA-tokens via trovärdiga falska inloggningssidor.

Det bekymmersamma är skalan och professionaliseringen. I en rapport från Cisco ser man att tre fjärdedelar av alla phishingkampanjer under Q2 utnyttjade äkta men hackade konton för att kringgå kontroller.

Den svenska experten Henrik Bergqvist varnar: “En våg av nätfiskeattacker för att samla på sig stora mängder användarkonton kan ofta vara en indikation på att kriminella förbereder större och koordinerade kampanjer, exempelvis för ransomware.”

Slutsatsen för svenska arbetsgivare är glasklar: Hårdare verifieringar, segmentera behörigheter och utbilda medarbetare i att bevaka även “interna” mejl när tonen eller länkarna känns minsta avvikande.

Pensionslistan som engagerar

Pensionen engagerar, särskilt när undersökningar antyder att många svenskar vill pensionera sig utomlands. I Dagens PS genomgång toppar Schweiz över bästa länder för en bekväm pension, med Nya Zeeland, Portugal, Australien och Spanien på platserna därefter.

Sverige ligger nia, två steg sämre än i fjol, men uppfattas fortsatt som tryggt. Drivkraften bakom intresset för utflyttning är inte svår att förstå.

Som två av Sveriges största pensionärsorganisationer slog fast i en uppmärksammad debattartikel förra året:

“Det är något som är allvarligt fel när inte ens de som jobbat och slitit i 40 eller 50 års tid lyckas skrapa ihop tillräckligt mycket i allmän pension för att klara sig”.

Citatet kommer från Eva Eriksson (SPF Seniorerna) och Liza di Paolo-Sandberg (SKPF Pensionärerna).

För den som planerar en internationell pension är det värt att notera att Portugals skatteregler för nyinflyttade pensionärer stramats åt.

Rankningen väger in prisvärdhet, skatter, sjukvård, äganderätt, klimat, vänlighet och attraktivitet som bostadsland. Kriterier som många företagare och ledare redan använder vid kompetens­rekrytering och etableringsbeslut.

Nästa stora trend i försvarssektorn

Kabelsabotage, gasledningsangrepp och hybridkrigföring under ytan driver fram en ny kapprustning. Realtids analys visar hur USA skärper reglerna för undervattenskablar, Storbritannien höjer prioriteten för undervattensförsvar och industrijätten Fincantieri ser en marknad som kan växa med 50 miljarder euro per år.

För svensk del pekas Saab Kockums ut som tung aktör inom sonar- och detektionssystem, men även mindre bolag, från sensorteknik till vattenjets, positionerar sig väl.

Bakom investeringsboomen ligger kombinationen mikroelektronik, miniatyrisering och AI som möjliggör nya sensorer och autonoma system.

För nordiska leverantörer med styrka i systemintegration och robust hårdvara finns en konkret exportmöjlighet och för investerare ett tillgångsslag som rör sig relativt frikopplat från konjunkturcykler.

Snöpligt slut för fastighetsjätten

En av veckans mest lästa krönikepunkter blev också en av de mest symboliska. Evergrande, tidigare Kinas största fastighetsutvecklare, åker ut från Hongkongbörsen efter år av skuldkris och en likvidationsdom i januari 2024.

När bolaget stod som högst värderades det till över 50 miljarder dollar och drev 1 300 projekt i 280 städer. Utförsbacken har varit brutal; grundaren Hui Ka Yans förmögenhet har krympt från uppskattningsvis 45 miljarder dollar 2017 till under en miljard.

Enligt BBC-refererade bedömare är vägen tillbaka stängd. Dan Wang, Kina-direktör på Eurasia Group, sätter ord på slutakten: “När det väl är avnoterat finns det ingen återvändo, avnoteringen nu är mest symbolisk, men det är en viktig milstolpe”.

Behöver alla verkligen en universitetsexamen?

Debatten om kompetensförsörjning i tech fick ny fart efter intervjun med Lovables vd och medgrundare Anton Osika. Med AI-verktyg som gör det möjligt att bygga fungerande mjukvara med mindre “hård” kodning menar han att inträdeskraven förändrats.

Samtidigt betonar han att fördjupning och forskning fortfarande kräver akademisk bas. Osika säger till Business Insider att “Jag skulle inte säga att det är värdelöst, men jag tror att tyndpunkten har flyttats.

Nyfikenhet, anpassningsförmåga och att snabbt leverera högkvalitativa produkter kan betyda mer än akademiska meriter”.

Lovable rekryterar, och väckte uppmärksamhet för att öppna för hög ingångslön även till kandidater utan fullgjord gymnasieutbildning.

Trenden speglar en bredare omställning. Enklare krav på utvecklare när det automatiseras i ökande grad. Medan toppskiktet, så som arkitekter, forskningsnära utvecklare och säkerhetsexperter, blir ännu mer eftertraktat.

För svenska arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor innebär det ett behov av att se över kravprofiler för att inte tappa fart i leverans.

