Veckans snackisar bland våra läsare. Bland annat bankernas nya huvudvärk och skarpa cyberangrepp på våra arbetsplatser. Ny försvartrend och slutligen fastighetsjättens snöpliga sorti från börsen.
Universitetsutbildning behövs inte, bankernas skräck och den nya vågen av cyberangrepp
Mest läst i kategorin
Inflationen håller sig på mattan i Europa
Det finns inga tecken på en inflationstopp i Europa just nu. Det kan få ECB att fundera ett extra varv kring en räntesänkning i september. Europas ekonomer följde noggrant inflationsbeskeden i några av eurozonens största ekonomier den här veckan. Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien presenterade alla sina siffror – och slutsatsen är att inflationen håller …
Premiärminister skyllde skuldkris på pensionärer
De som är pensionärer nu har levt ett gott liv – men de har inte överfört välståndet till nästa generation. Det var budskapet från Frankrikes premiärminister François Bayrou. François Bayrou, som har varit premiärminister sedan i december, går igenom en tuff tid just nu. Landet brottas med en stor skuldkris, men den nya budgeten har …
Här är hoten som håller toppekonomen vaken om natten
När Robert Sockin, chefsekonom på Citibank analyserar omvärldsläget är det inte hotet mot Fed som upptar hans tankar. Robert Sockin är senior chefsekonom på storbanken Citi och är just nu på Nordenturné. I en intervju med Dagens industri berättar han om sin syn på omvärldsläget just nu. För många är ämnet för dagen just nu …
Senator vill straffa Norge för "skitbeslut"
Den norska oljefonden har dragit sig ur en rad bolag med koppling till Israel. När det gällde amerikanska Caterpillar fick senator Lindsey Graham nog. Nu vill han ha tullar som straff mot Norge. Den amerikanska senatorn, republikanen Lindsey Graham, har gått i taket över den norska oljefonden:s (NBIM) beslut om att dra sig ur den …
Världens bästa statliga fond tror på Europa
Amerikanska aktier har presterat klart bättre än europeiska under det senaste decenniet – men snart kan det vara ombytta roller. Det tror världens bäst presterande statliga investeringsfond. Nya Zeelands statliga pensionsfond, NZ Super Fund, brukar rankas som världens bästa sovereign wealth fund när det gäller avkastning. Fondens investeringar brukar därmed följas noga av resten av …
Nedan sammanfattar vi vad som hände, varför det spelar roll och vilka citat som stack ut.
Bankerna varnar: Kryphål kan tömma inlåningen
Realtids genomlysning av den amerikanska stablecoin-regleringen fångade stort intresse och med all rätt. Efter att Donald Trump i juli undertecknat den så kallade Genius Act beskriver banksektorn ett kryphål som riskerar att flytta enorma belopp från traditionella insättningar till stablecoins hos kryptoplattformar.
Enligt artikeln pekar flera tunga bankprofiler på att banker visserligen får ge ut egna stablecoins men inte erbjuda ränta, medan kryptobörser kan styra användare mot mynt från externa aktörer som Circle eller Tether och belöna dem indirekt.
Det kan få stora effekter menar en expert som sammanfattar farhågan så här: “Banker kan drabbas av högre finansieringskostnader genom att förlita sig mer på retail banking eller höja inlåningsräntorna, vilket kan göra kredit dyrare för hushåll och företag”, säger Sean Viergutz, konsult på PwC.
Och hur påverkar det oss i Sverige? Oavsett jurisdiktion sätter amerikanska regeländringar tonen för kapitalmarknader och bankbeteende. Om inlåningskriget hårdnar i USA sprider sig priset på risk och (i förlängningen) kreditvillkor med stor påverkan även här.
Senaste nytt
Cyberangrepp på jobbet: Hackarna kan vara din kollega
Dagens PS uppmärksammade en ny typ av cyberangrepp: Angripare kapar legitima e-postkonton och skickar “helt vanliga” meddelanden vidare in i organisationer, för att stjäla inloggningar och MFA-tokens via trovärdiga falska inloggningssidor.
Det bekymmersamma är skalan och professionaliseringen. I en rapport från Cisco ser man att tre fjärdedelar av alla phishingkampanjer under Q2 utnyttjade äkta men hackade konton för att kringgå kontroller.
Den svenska experten Henrik Bergqvist varnar: “En våg av nätfiskeattacker för att samla på sig stora mängder användarkonton kan ofta vara en indikation på att kriminella förbereder större och koordinerade kampanjer, exempelvis för ransomware.”
Slutsatsen för svenska arbetsgivare är glasklar: Hårdare verifieringar, segmentera behörigheter och utbilda medarbetare i att bevaka även “interna” mejl när tonen eller länkarna känns minsta avvikande.
Pensionslistan som engagerar
Pensionen engagerar, särskilt när undersökningar antyder att många svenskar vill pensionera sig utomlands. I Dagens PS genomgång toppar Schweiz över bästa länder för en bekväm pension, med Nya Zeeland, Portugal, Australien och Spanien på platserna därefter.
Sverige ligger nia, två steg sämre än i fjol, men uppfattas fortsatt som tryggt. Drivkraften bakom intresset för utflyttning är inte svår att förstå.
Som två av Sveriges största pensionärsorganisationer slog fast i en uppmärksammad debattartikel förra året:
“Det är något som är allvarligt fel när inte ens de som jobbat och slitit i 40 eller 50 års tid lyckas skrapa ihop tillräckligt mycket i allmän pension för att klara sig”.
Citatet kommer från Eva Eriksson (SPF Seniorerna) och Liza di Paolo-Sandberg (SKPF Pensionärerna).
Läs mer:
Världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS
För den som planerar en internationell pension är det värt att notera att Portugals skatteregler för nyinflyttade pensionärer stramats åt.
Rankningen väger in prisvärdhet, skatter, sjukvård, äganderätt, klimat, vänlighet och attraktivitet som bostadsland. Kriterier som många företagare och ledare redan använder vid kompetensrekrytering och etableringsbeslut.
Nästa stora trend i försvarssektorn
Kabelsabotage, gasledningsangrepp och hybridkrigföring under ytan driver fram en ny kapprustning. Realtids analys visar hur USA skärper reglerna för undervattenskablar, Storbritannien höjer prioriteten för undervattensförsvar och industrijätten Fincantieri ser en marknad som kan växa med 50 miljarder euro per år.
För svensk del pekas Saab Kockums ut som tung aktör inom sonar- och detektionssystem, men även mindre bolag, från sensorteknik till vattenjets, positionerar sig väl.
Läs mer:
Nästa guldgruva för försvarsbolagen. Realtid
Bakom investeringsboomen ligger kombinationen mikroelektronik, miniatyrisering och AI som möjliggör nya sensorer och autonoma system.
För nordiska leverantörer med styrka i systemintegration och robust hårdvara finns en konkret exportmöjlighet och för investerare ett tillgångsslag som rör sig relativt frikopplat från konjunkturcykler.
Snöpligt slut för fastighetsjätten
En av veckans mest lästa krönikepunkter blev också en av de mest symboliska. Evergrande, tidigare Kinas största fastighetsutvecklare, åker ut från Hongkongbörsen efter år av skuldkris och en likvidationsdom i januari 2024.
Läs mer:
Sagan slut för fastighetsjätten – kastas ut från börsen. Realtid
När bolaget stod som högst värderades det till över 50 miljarder dollar och drev 1 300 projekt i 280 städer. Utförsbacken har varit brutal; grundaren Hui Ka Yans förmögenhet har krympt från uppskattningsvis 45 miljarder dollar 2017 till under en miljard.
Enligt BBC-refererade bedömare är vägen tillbaka stängd. Dan Wang, Kina-direktör på Eurasia Group, sätter ord på slutakten: “När det väl är avnoterat finns det ingen återvändo, avnoteringen nu är mest symbolisk, men det är en viktig milstolpe”.
Behöver alla verkligen en universitetsexamen?
Debatten om kompetensförsörjning i tech fick ny fart efter intervjun med Lovables vd och medgrundare Anton Osika. Med AI-verktyg som gör det möjligt att bygga fungerande mjukvara med mindre “hård” kodning menar han att inträdeskraven förändrats.
Samtidigt betonar han att fördjupning och forskning fortfarande kräver akademisk bas. Osika säger till Business Insider att “Jag skulle inte säga att det är värdelöst, men jag tror att tyndpunkten har flyttats.
Nyfikenhet, anpassningsförmåga och att snabbt leverera högkvalitativa produkter kan betyda mer än akademiska meriter”.
Lovable rekryterar, och väckte uppmärksamhet för att öppna för hög ingångslön även till kandidater utan fullgjord gymnasieutbildning.
Trenden speglar en bredare omställning. Enklare krav på utvecklare när det automatiseras i ökande grad. Medan toppskiktet, så som arkitekter, forskningsnära utvecklare och säkerhetsexperter, blir ännu mer eftertraktat.
För svenska arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor innebär det ett behov av att se över kravprofiler för att inte tappa fart i leverans.
Läs mer:
Universitetsutbildning behövs inte längre. Realtid
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.