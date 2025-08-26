Realtid
Realtid.se
Affärer

Nästa guldgruva för försvarsbolagen finns under vattnet

Krigsföring och försvar under vattnet har lett till ett nytt techrace. Foto: (Fredrik Sandberg/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Tillgångar under vatten utsätts för allt fler attacker. Detta gör att industrin nu kan vänta sig mångmiljarder i investeringar i försvar under ytan. Några av dessa bolag finns också i Sverige.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Attacker på gasledningar och telekomkablar har blivit ett allt vanligare inslag i modern hybridkrigföring. Mycket tyder på att det kommer att bli vanligare.

Därmed måste också kapaciteten till försvar under vattnet utökas.

Läs även:
Satellitbilder visar: Europa bygger vapenfabriker i snabb takt. Realtid

Det har bland annat fått USA att nyligen förstärka sitt försvar av sin undervattensinfrastruktur. Federal Communications Commission skärpte reglerna för undervattenskablar. Storbritannien har höjt prioriteten för undervattenssförsvar i sin senaste strategisk genomgång av försvaret, rapporterar Financial Times.

Nya former av försvar krävs

Den nya sortens attacker på kablar, ledningar och skepp kan dock inte bekämpas på samma sätt som tidigare. Ett antal ytfartyg i kombination med flyg jagar en enda ubåt. De metoderna är både dyra och omständliga.

Några av världens mest kända försvarsföretag som BAE Systems och Thales, såväl som mindre aktörer runtom i världen, investerar just nu stora summor i ny teknik för flottor och försvar.

Europas största skeppsbyggare, Fincantieri, tror att den globala marknaden för både försvars- och kommersiella undervattenssatsningar kommer att växa med 50 miljarder euro per år.

ANNONS

Det italienska statskontrollerade företaget förväntar sig själva att deras undervattensdivision kommer att fördubblas i storlek under de kommande två åren. Det förväntas nå 820 miljoner euro i intäkter år 2027.

Missa inte:
Natos krav på Sverige: ”Inte hänt sedan andra världskriget”. Dagens PS

Framförallt är försvarsindustrin intresserad av att kunna öka visibiliteten och möjligheterna att upptäcka hot under vattnet. Där är bland annat Natos initiativ Digitial Ocean Vision av intresse. Man använder allt från satelliter till automatiska system för att skapa en bild av vad som pågår.

Enligt chefer som FT talat med drivs utvecklingen nu mycket av framsteg inom mikroelektroni, miniatyrisering och AI.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Svenska bolag kan vara en del i framtiden

I Sverige är det kanske främst Saab Kockums som är störst inom undervattenssförsvar. De rbjuder kompletta sonar- och detektionssystem för ubåtar, inklusive integrerade lösningar för sensorer på nya och befintliga ubåtstyper.

EmbeddedArt är ett annat bolag som utvecklar sonarlösningar och ubåtsdetektorer, inklusive mobila och fasta sensorenheter för undervattensövervakning och försvar.

Läs mer:
Svenska stridsbåten som får utländska officerare att häpna. Dagens PS

ANNONS

Utöver dessa finns det en rad mindre svenska bolag som utvecklar allt från dykutrustning till sensorer.

Bland dessa återfinns till exempel bolag som Sensec som under sin militära gren utvecklar mindetektorer och annan undervattensövervakning. Men det finns även bolag som Marine Jet Power AB som specialiserar sig på vattenjetsdrivna fordon för försvaret.

Branschorganisation för svenska försvars- och säkerhetsbolag, SOFF, listar 34 bolag som är verksamma inom civilförsvar för hav och kust. Totalt 77 bolag har verksamhet riktad mot flottor. Vissa av dessa bolag listas i båda kategorierna.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsvaretFörsvarsindustrin
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS