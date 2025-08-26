Nästa guldgruva för försvarsbolagen finns under vattnet

Attacker på gasledningar och telekomkablar har blivit ett allt vanligare inslag i modern hybridkrigföring. Mycket tyder på att det kommer att bli vanligare.

Därmed måste också kapaciteten till försvar under vattnet utökas.

Det har bland annat fått USA att nyligen förstärka sitt försvar av sin undervattensinfrastruktur. Federal Communications Commission skärpte reglerna för undervattenskablar. Storbritannien har höjt prioriteten för undervattenssförsvar i sin senaste strategisk genomgång av försvaret, rapporterar Financial Times.

Nya former av försvar krävs

Den nya sortens attacker på kablar, ledningar och skepp kan dock inte bekämpas på samma sätt som tidigare. Ett antal ytfartyg i kombination med flyg jagar en enda ubåt. De metoderna är både dyra och omständliga.

Några av världens mest kända försvarsföretag som BAE Systems och Thales, såväl som mindre aktörer runtom i världen, investerar just nu stora summor i ny teknik för flottor och försvar.

Europas största skeppsbyggare, Fincantieri, tror att den globala marknaden för både försvars- och kommersiella undervattenssatsningar kommer att växa med 50 miljarder euro per år.

Det italienska statskontrollerade företaget förväntar sig själva att deras undervattensdivision kommer att fördubblas i storlek under de kommande två åren. Det förväntas nå 820 miljoner euro i intäkter år 2027.

Framförallt är försvarsindustrin intresserad av att kunna öka visibiliteten och möjligheterna att upptäcka hot under vattnet. Där är bland annat Natos initiativ Digitial Ocean Vision av intresse. Man använder allt från satelliter till automatiska system för att skapa en bild av vad som pågår.

Enligt chefer som FT talat med drivs utvecklingen nu mycket av framsteg inom mikroelektroni, miniatyrisering och AI.