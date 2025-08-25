Allt fler får upp ögonen för stablecoins, särskilt i USA. Där försöker nu banksektorn ändra ett nyligen infört regelverk.
Kryphål får banker att frukta massflykt
I juli signerade Donald Trump den så kallade Genius Act, en lagstiftning som syftar till att reglera den snabbt växande marknaden för stablecoins.
Det har nu utlöst en rejäl dragkamp mellan Wall Streets traditionella aktörer och kryptobranschen.
Amerikanska storbanker menar nämligen att lagen innehåller ett kryphål som kan leda till att banksystemet tappar biljontals dollar i insättningar, skriver Financial Times.
Lobbar för en förändring
Banker får enligt regelverket möjlighet att ge ut egna stablecoins, men utan att erbjuda någon ränta.
Kryptobörser däremot kan enligt banksektorn kringgå detta genom att erbjuda belöningar och indirekt ränta på stablecoins som tillhandahålls av externa aktörer, exempelvis Circle eller Tether.
Flera banklobbyorganisationer, däribland American Bankers Association och Bank Policy Institute, menar att detta skapar en obalanserad spelplan.
De varnar för att kunder i stor skala kan välja att hålla stablecoins med avkastning på kryptoplattformar istället för att göra insättningar hos ”vanliga” banker.
Oroar sig för flytt av pengar
Enligt en rapport från amerikanska finansdepartementet kan sådana flyttar i värsta fall dränera banksystemet på upp till 6,6 biljoner dollar.
Det skulle kunna öka risken för att uttag destabiliserar systemet under perioder av stress, och i förlängningen minska kreditgivningen till företag och hushåll.
”Banker kan drabbas av högre finansieringskostnader genom att förlita sig mer på wholesale banking eller höja inlåningsräntorna, vilket kan göra kredit dyrare för hushåll och företag”, säger Sean Viergutz, konsult på PwC.
Tror på stablecoins
Jämförelser görs med 1980-talets framväxt av penningmarknadsfonder, som lockade sparare med bättre avkastning än vanliga transaktionskonton och därmed förändrade dynamiken på finansmarknaderna.
Motståndet från bankerna sker samtidigt som Vita huset under Donald Trumps andra mandatperiod driver en pro-kryptoagenda.
Finansminister Scott Bessent har markerat att stablecoins väntas bli en viktig kanal för efterfrågan på amerikanska statsobligationer, något som på sikt kan stärka USA:s ställning på den globala kapitalmarknaden, skriver Financial Times.
