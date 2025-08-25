Kryphål får banker att frukta massflykt

I juli signerade Donald Trump den så kallade Genius Act, en lagstiftning som syftar till att reglera den snabbt växande marknaden för stablecoins.

Det har nu utlöst en rejäl dragkamp mellan Wall Streets traditionella aktörer och kryptobranschen.

Amerikanska storbanker menar nämligen att lagen innehåller ett kryphål som kan leda till att banksystemet tappar biljontals dollar i insättningar, skriver Financial Times.

Lobbar för en förändring

Banker får enligt regelverket möjlighet att ge ut egna stablecoins, men utan att erbjuda någon ränta.

Kryptobörser däremot kan enligt banksektorn kringgå detta genom att erbjuda belöningar och indirekt ränta på stablecoins som tillhandahålls av externa aktörer, exempelvis Circle eller Tether.

Flera banklobbyorganisationer, däribland American Bankers Association och Bank Policy Institute, menar att detta skapar en obalanserad spelplan.

De varnar för att kunder i stor skala kan välja att hålla stablecoins med avkastning på kryptoplattformar istället för att göra insättningar hos ”vanliga” banker.

