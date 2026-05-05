Tyskland har pengar – men har glömt hur man använder dem

Tyskland har avsatt omkring 500 miljarder euro för att få fart på ekonomin.

Men stora delar av satsningen har ännu inte omsatts i konkreta projekt.

Ett år efter beslutet om det omfattande stimulanspaketet är genomförandet långsamt och präglas av administrativa hinder, rapporterar Wall Street Journal.

”Glömt hur man lånar”

Planen, som i finanskretsar beskrivits som ett av de största investeringsprogrammen i landets moderna historia, syftar till att modernisera infrastruktur, digitalisera offentlig sektor och stärka tillväxten.

Trots detta ligger statens budgetunderskott kvar på en relativt låg nivå, vilket tyder på att pengarna inte når ut i ekonomin i den takt som var tänkt.

”Vi har glömt hur man lånar pengar”, säger Marco Beckendorf, borgmästare i staden Wiesenburg, som beskrivs som allt mer frustrerad.

Bakgrunden är en ekonomi som haft svårt att återhämta sig efter pandemin. Höga energipriser, ökad global konkurrens och handelspolitiska spänningar har dämpat tillväxten.