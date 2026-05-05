Skuldreglerna har lättats i Tyskland, och det finns nu möjlighet att investera rejält i ekonomin. Ändå ligger pengarna och skräpar.
Tyskland har pengar – men har glömt hur man använder dem
Tyskland har avsatt omkring 500 miljarder euro för att få fart på ekonomin.
Men stora delar av satsningen har ännu inte omsatts i konkreta projekt.
Ett år efter beslutet om det omfattande stimulanspaketet är genomförandet långsamt och präglas av administrativa hinder, rapporterar Wall Street Journal.
”Glömt hur man lånar”
Planen, som i finanskretsar beskrivits som ett av de största investeringsprogrammen i landets moderna historia, syftar till att modernisera infrastruktur, digitalisera offentlig sektor och stärka tillväxten.
Trots detta ligger statens budgetunderskott kvar på en relativt låg nivå, vilket tyder på att pengarna inte når ut i ekonomin i den takt som var tänkt.
”Vi har glömt hur man lånar pengar”, säger Marco Beckendorf, borgmästare i staden Wiesenburg, som beskrivs som allt mer frustrerad.
Bakgrunden är en ekonomi som haft svårt att återhämta sig efter pandemin. Höga energipriser, ökad global konkurrens och handelspolitiska spänningar har dämpat tillväxten.
Mycket byråkrati
Samtidigt har näringslivets förtroende fallit till de lägsta nivåerna på flera år, vilket ökar pressen på regeringen att leverera resultat.
Förseningen av investeringarna beror till stor del på byråkratiska processer. Offentliga projekt måste delas upp i mindre upphandlingar, vilket förlänger handläggningstiderna och försvårar samordningen.
Dessutom kräver omfattande regelverk och överklagandeprocesser att projekt kan dra ut på tiden i flera år innan byggstart.
Störningar i Berlin-trafiken
Problemen märks tydligt i infrastrukturen. I Berlin har vägar stängts av för planerade renoveringar utan att arbetet kommit igång, vilket skapat störningar för trafiken.
Liknande förseningar syns i större projekt, där utbyggnader av järnväg och transportnät halkar efter jämfört med grannländer.
En annan förklaring är hur medlen används. Ekonomiska institut pekar på att en stor del av pengarna går till löpande kostnader snarare än nya investeringar.
Försöker åtgärda problemen
Det minskar den direkta effekten på produktivitet och tillväxt.
Situationen väcker oro i Europa, där Tyskland länge fungerat som ekonomisk motor. När landet bromsar påverkas hela regionen, särskilt i ett läge där ökade försvarsutgifter och demografiska förändringar kräver högre investeringstakt.
Regeringen har aviserat åtgärder för att snabba upp processerna, bland annat genom att förenkla tillståndsregler och begränsa möjligheterna att stoppa projekt juridiskt.
Läs mer: Man utgav sig för att företräda finansfamilj – lurade miljardärer. Dagens PS