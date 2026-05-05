Den amerikanska statsobligationsräntan med 30 års löptid har brutit igenom den kritiska femprocentsgränsen för första gången sedan juli 2025. Bakom rörelsen ligger stigande oljepriser, inflationsoro och osäkerhet kring den amerikanska centralbankens räntepolitik.
Räntan passerar kritisk gräns – marknaden i riskzonen
Den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan steg med sex punkter till 5,03 procent på måndagen, den största endagsrörelsen sedan den 20 mars och den högsta nivån på nästan ett år, enligt Yahoo Finance.
Gränsen på fem procent betraktas av många aktörer som en viktig psykologisk tröskel på obligationsmarknaden.
Räntan har närmat sig eller brutit igenom femprocentsnivån fyra gånger under de senaste tre åren, och varje gång har börsen tagit en kortvarig smäll innan räntorna åter dragit sig tillbaka.
Stor oro bakom
Den här gången sker rörelsen mot en mer komplicerad bakgrund.
Inflationsoro och förväntningar om färre räntesänkningar i centrum för säljvågen, drivet av stigande oljepriser till följd av att Hormuzsundet alltjämt är stängt ligger bakom.
Dessutom bidrar företagens massiva investeringar i artificiell intelligens till farhågor om accelererande prisutveckling.
”Alla tecken pekar mot högre inflation än vad marknaden historiskt har förväntat sig”, sade Vivek Paul, Global Head of Portfolio Research vid BlackRock Investment Institute, till Bloomberg.
Budgetunderskottet ytterligare skäl till oro
En räntenivå på eller över fem procent förvärrar också oron för USA:s budgetunderskott och de växande räntekostnaderna för den federala staten, och kan dessutom driva upp bolåneräntor och tynga konsumenterna.
Federal Reserve lämnade förra veckan styrräntan oförändrad i intervallet 3,5–3,75 procent, men tre ledamöter reserverade sig mot beslutet.
Marknaden prissätter nu in en viss sannolikhet för ytterligare räntehöjningar, och swapmarknaden indikerar runt 50 procents chans för en höjning med en kvarts procentenhet i början av 2027.
En fortsatt uppgång i den långa räntan riskerar att sprida sig till bostadsmarknaden, småbolagsaktier och tillväxtbolag med höga värderingar, allt som är beroende av billigt långsiktigt kapital.