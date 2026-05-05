Räntan passerar kritisk gräns – marknaden i riskzonen

Den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan steg med sex punkter till 5,03 procent på måndagen, den största endagsrörelsen sedan den 20 mars och den högsta nivån på nästan ett år, enligt Yahoo Finance.

Gränsen på fem procent betraktas av många aktörer som en viktig psykologisk tröskel på obligationsmarknaden.

Räntan har närmat sig eller brutit igenom femprocentsnivån fyra gånger under de senaste tre åren, och varje gång har börsen tagit en kortvarig smäll innan räntorna åter dragit sig tillbaka.

Stor oro bakom

Den här gången sker rörelsen mot en mer komplicerad bakgrund.

Inflationsoro och förväntningar om färre räntesänkningar i centrum för säljvågen, drivet av stigande oljepriser till följd av att Hormuzsundet alltjämt är stängt ligger bakom.

Dessutom bidrar företagens massiva investeringar i artificiell intelligens till farhågor om accelererande prisutveckling.

”Alla tecken pekar mot högre inflation än vad marknaden historiskt har förväntat sig”, sade Vivek Paul, Global Head of Portfolio Research vid BlackRock Investment Institute, till Bloomberg.