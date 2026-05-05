Succédag för finansmannen – blev 370 miljoner rikare

Industrikoncernen Hanza (börskurs Hanza) rusade på börsen idag efter en stark kvartalsrapport.

Bolaget redovisade en fördubblad nettoomsättning under årets första kvartal, något som föll investerarna i smaken.

Tillväxten drivs i stor utsträckning av förvärvet av den tyska elektroniktillverkaren BMK.

Blev betydligt rikare

Men även den organiska tillväxten imponerar, menar experter, och uppgår till omkring 20 procent, skriver Affärsvärlden.

Samtidigt stärks lönsamheten, vilket bidrar till det positiva mottagandet på marknaden.

Största ägare är Gerald Engström, som kontrollerar drygt 16 procent av kapitalet.

Efter kursuppgången har värdet på hans innehav ökat med cirka 370 miljoner kronor till omkring 1,7 miljarder kronor, rapporterar EFN.

Sedan investeringen 2015 uppgår avkastningen till flera hundra procent.

Snabb tillväxt

Engström, tidigare vd för Systemair, har följt bolagets utveckling nära och lyfter särskilt fram förvärvsstrategin och uppbyggnaden av så kallade tillverkningskluster som centrala framgångsfaktorer, enligt EFN.

Hanza har under det senaste decenniet vuxit kraftigt och gått från ett börsvärde på omkring 100 miljoner kronor till cirka 10 miljarder.

