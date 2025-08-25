Den kinesiska fastighetsjätten, en gång landets största, gör nu reträtt från Hong Kong-börsen. Det är ett symboliskt steg mot slutet för Evergrande.
Sagan slut för fastighetsjätten – kastas ut från börsen
Evergrande har funnits på Hong Kong-börsen i mer än 15 år och var Kinas största fastighetsbolag med en värdering på över 50 miljarder dollar när det gick som bäst.
Men sedan har allt fallit som ett korthus där företaget, under en längre tid, kollapsat under vikten av enorma skulder.
Enligt experter som BBC varit i kontakt med har avlistningen varit oundviklig.
”När det väl är avnoterat finns det ingen återvändo”, säger Dan Wang, Kina-direktör på konsultföretaget Eurasia Group om avlistningen under måndagen till BBC.
Evergrande gick upp som en sol – och ner som en pannkaka
Den kinesiska fastighetsjätten sågs tidigare som ett lysande exempel på Kinas ekonomiska mirakel.
Bolaget grundare och ordförande Hui Ka Yan var själv sinnebilden av det miraklet då han tagit sig från enkla förhållanden på den kinesiska landsbygden till att toppa Forbes lista över Asiens rikaste personer år 2017.
Han förmögenhet har sedan dess rasat från uppskattningsvis 45 miljarder dollar år 2017 till mindre än en miljard. Likvidatorer av bolaget undersöker nu möjligheterna att kunna återvinna medel från Hui:s privata förmögenhet.
Tusentals projekt i malpåse
När kollapsen väl var ett faktum hade Evergrande cirka 1 300 projekt under utveckling i 280 städer över hela Kina. Bolaget ägde då även en elbilstillverkare och Gungzhou FC, Kinas mest framgångsrika fotbollsklubb.
Evergrande byggdes på lånade pengar värda 300 miljarder dollar. Vilket gav det den föga avundsvärda titeln som världens mest skuldsatta fastighetsutvecklare.
I januari 2024 beslutades att Evergrande skulle likvideras. Efter det har bolagets börsvärde sjunkit med 99 procent
Tidigare den här månaden presenterade konkursförvaltaren bolagets tillgångar. Då kunde man konstatera att det finns skulder på 45 miljarder dollar men att man bara lyckats realisera tillgångar för 255 miljoner dollar.
Enligt konkursförvaltare är det inte troligt att det finns möjligheter att helt kunna vända Evergrande på rätt köl igen.
”Avnoteringen nu är mest symbolisk, men det är en viktig milstolpe”, säger Dan Wang.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
