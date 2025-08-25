Sagan slut för fastighetsjätten – kastas ut från börsen

Evergrande har funnits på Hong Kong-börsen i mer än 15 år och var Kinas största fastighetsbolag med en värdering på över 50 miljarder dollar när det gick som bäst.

Men sedan har allt fallit som ett korthus där företaget, under en längre tid, kollapsat under vikten av enorma skulder.

Enligt experter som BBC varit i kontakt med har avlistningen varit oundviklig.

”När det väl är avnoterat finns det ingen återvändo”, säger Dan Wang, Kina-direktör på konsultföretaget Eurasia Group om avlistningen under måndagen till BBC.

Evergrande gick upp som en sol – och ner som en pannkaka

Den kinesiska fastighetsjätten sågs tidigare som ett lysande exempel på Kinas ekonomiska mirakel.

Bolaget grundare och ordförande Hui Ka Yan var själv sinnebilden av det miraklet då han tagit sig från enkla förhållanden på den kinesiska landsbygden till att toppa Forbes lista över Asiens rikaste personer år 2017.

Han förmögenhet har sedan dess rasat från uppskattningsvis 45 miljarder dollar år 2017 till mindre än en miljard. Likvidatorer av bolaget undersöker nu möjligheterna att kunna återvinna medel från Hui:s privata förmögenhet.