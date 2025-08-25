Tröskeln har sänkts för att kunna programmera, och det gör teknisk kompetens mindre viktig. Det menar Anton Osika, vd och medgrundare av Lovable.
Lovables vd: Universitetsexamen behövs inte längre
Lovable vill locka ungdomar med höga ingångslöner
Svenska Lovable är ett av de mest hajpade AI-bolagen just nu och tog nyligen in nästan två miljarder kronor. Nu ska en del av dem användas till att värva studenter och gymnasister. Lovable har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att ha vuxit snabbt i en mycket konkurrensutsatt bransch. Nu har man återigen fått blickarna …
Artificiell intelligens håller på att förändra många branscher i grunden – och techbranschen är kanske det tydligaste exemplet.
För bara några år sedan var en examen i datavetenskap en inträdesbiljett till ett relativt tryggt jobb med god lön.
Nu har AI både gjort det enklare och svårare att skaffa jobb, skriver Business Insider.
Vill erbjuda en ny produkt
Enligt Anton Osika, vd och medgrundare till startupen Lovable, har en universitetsexamens roll förändrats i takt med att nya verktyg gör det möjligt att bygga mjukvara med begränsad teknisk bakgrund.
Tidigare krävdes många års utbildning för att ens kunna ta de första stegen, men nu kan idéer omsättas till fungerande produkter med hjälp av AI-drivna plattformar.
Lovable är själv en sådan produkt som är tänkt att erbjuda möjlighet till vibe coding, programmering som ligger närmare ett naturligt språk.
Andra kvaliteter viktigare
Detta innebär dock inte att utbildningen saknar betydelse, enligt Osika.
För den som vill fördjupa sig i systemutveckling, teori eller forskning erbjuder en datavetenskaplig examen fortfarande en akademisk grund som inte kan ersättas.
”Jag skulle inte säga att det är värdelöst, men jag tror att tyndpunkten har flyttats. Nyfikenhet, anpassningsförmåga och att snabbt leverera högkvalitativa produkter kan betyda mer än akademiska meriter”, säger han till BI.
Håller på att rekrytera
Lovable, som grundades 2023, har specialiserat sig på en modell där användare med begränsad programmeringskunskap kan skapa mjukvara med stöd av AI.
Bolaget har i dag 45 anställda och rekryterar för ytterligare ett 15-tal tjänster.
Utvecklingen sker parallellt med att AI förändrar själva arbetsmarknaden för programmerare.
Paul Graham, grundare av Y Combinator, har nyligen påpekat att enkla programmeringsuppgifter i stor utsträckning kan tas över av AI-system, enligt Business Insider.
Letar efter anpassningsbara anställda
Det innebär att traditionella ingångsroller inom programmering håller på att försvinna, medan de mest kvalificerade utvecklarna fortsatt är eftertraktade och välbetalda.
För företag som Lovable är anställningsstrategin därför mer inriktad på anpassningsförmåga än på specifika tekniska färdigheter.
Fick uppmärksamhet för jobbannons
Fokus ligger på att hitta personer som kan bidra med nya perspektiv, snabbt ta till sig ny kunskap och driva arbetssätt framåt.
Nyligen väckte man uppmärksamhet genom att erbjuda hög ingångslön delvis riktat till personer som inte ens gått ut gymnasiet.
