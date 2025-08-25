Realtid
Realtid.se
IT & tech

Lovables vd: Universitetsexamen behövs inte längre

lovable
Anton Osika har själv en examen från KTH, men menar att det inte är en nödvändighet i techbranschen. (Foto: Johan Carlberg/SVD/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Tröskeln har sänkts för att kunna programmera, och det gör teknisk kompetens mindre viktig. Det menar Anton Osika, vd och medgrundare av Lovable.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Artificiell intelligens håller på att förändra många branscher i grunden – och techbranschen är kanske det tydligaste exemplet.

För bara några år sedan var en examen i datavetenskap en inträdesbiljett till ett relativt tryggt jobb med god lön.

Nu har AI både gjort det enklare och svårare att skaffa jobb, skriver Business Insider.

Missa inte: Lovable vill göra Stockholm till Europas AI-huvudstad. Realtid

Vill erbjuda en ny produkt

Enligt Anton Osika, vd och medgrundare till startupen Lovable, har en universitetsexamens roll förändrats i takt med att nya verktyg gör det möjligt att bygga mjukvara med begränsad teknisk bakgrund.

Tidigare krävdes många års utbildning för att ens kunna ta de första stegen, men nu kan idéer omsättas till fungerande produkter med hjälp av AI-drivna plattformar.

Appar som ChatGPT har redan haft stor påverkan på en rad olika sektorer. (Foto: Matt Rourke/AP/TT).
ANNONS

Lovable är själv en sådan produkt som är tänkt att erbjuda möjlighet till vibe coding, programmering som ligger närmare ett naturligt språk.

Missa inte: Svensk AI-succé: Lovable bygger appar åt dig. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Andra kvaliteter viktigare

Detta innebär dock inte att utbildningen saknar betydelse, enligt Osika.

För den som vill fördjupa sig i systemutveckling, teori eller forskning erbjuder en datavetenskaplig examen fortfarande en akademisk grund som inte kan ersättas.

”Jag skulle inte säga att det är värdelöst, men jag tror att tyndpunkten har flyttats. Nyfikenhet, anpassningsförmåga och att snabbt leverera högkvalitativa produkter kan betyda mer än akademiska meriter”, säger han till BI.

Missa inte: Svenskt AI-bolag i raketfart – nära miljardrunda. Dagens PS

Håller på att rekrytera

ANNONS

Lovable, som grundades 2023, har specialiserat sig på en modell där användare med begränsad programmeringskunskap kan skapa mjukvara med stöd av AI.

Bolaget har i dag 45 anställda och rekryterar för ytterligare ett 15-tal tjänster.

Utvecklingen sker parallellt med att AI förändrar själva arbetsmarknaden för programmerare.

Paul Graham, grundare av Y Combinator, har nyligen påpekat att enkla programmeringsuppgifter i stor utsträckning kan tas över av AI-system, enligt Business Insider.

Missa inte: Datavetenskap var tänkt att ge drömlön – får inga jobb. Realtid

Letar efter anpassningsbara anställda

Det innebär att traditionella ingångsroller inom programmering håller på att försvinna, medan de mest kvalificerade utvecklarna fortsatt är eftertraktade och välbetalda.

För företag som Lovable är anställningsstrategin därför mer inriktad på anpassningsförmåga än på specifika tekniska färdigheter.

ANNONS

Missa inte: Tips från experten: Här växer dina pengar snabbast i Norden. E55

Fick uppmärksamhet för jobbannons

Fokus ligger på att hitta personer som kan bidra med nya perspektiv, snabbt ta till sig ny kunskap och driva arbetssätt framåt.

Nyligen väckte man uppmärksamhet genom att erbjuda hög ingångslön delvis riktat till personer som inte ens gått ut gymnasiet.

Missa inte: Svenska AI-raketens osäkra siffror ifrågasätts. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS