Lovables vd: Universitetsexamen behövs inte längre

Artificiell intelligens håller på att förändra många branscher i grunden – och techbranschen är kanske det tydligaste exemplet.

För bara några år sedan var en examen i datavetenskap en inträdesbiljett till ett relativt tryggt jobb med god lön.

Nu har AI både gjort det enklare och svårare att skaffa jobb, skriver Business Insider.

Vill erbjuda en ny produkt

Enligt Anton Osika, vd och medgrundare till startupen Lovable, har en universitetsexamens roll förändrats i takt med att nya verktyg gör det möjligt att bygga mjukvara med begränsad teknisk bakgrund.

Tidigare krävdes många års utbildning för att ens kunna ta de första stegen, men nu kan idéer omsättas till fungerande produkter med hjälp av AI-drivna plattformar.

Appar som ChatGPT har redan haft stor påverkan på en rad olika sektorer. (Foto: Matt Rourke/AP/TT).

Lovable är själv en sådan produkt som är tänkt att erbjuda möjlighet till vibe coding, programmering som ligger närmare ett naturligt språk.

