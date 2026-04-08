Varning för privata krediter – 2 000 miljarder dollar på spel

Begränsade fonduttag och striktare låneregler från bankerna. Det är två av konsekvenserna när oron kopplad till privata krediter växer på Wall Street.

Det handlar om en marknad på över 2 000 miljarder dollar och risker som sträcker sig från småsparare till storbanker.

De amerikanska bankerna hade nästan 348 miljarder dollar i utestående lån till så kallade icke-deponerande finansinstitut per den 31 december, samt ytterligare 341 miljarder dollar till private equity-fonder, enligt Moodys.

”Aggressiva antaganden” oroar

I sitt årliga aktieägarbrev riktar Jamie Dimon skarp kritik mot den försvagade kreditstandarden inom sektorn. Han varnar för att förluster vid nästa kreditcykel kommer att bli betydligt högre än vad marknaden i dag räknar med.

Som exempel på osunda tendenser nämner han ”aggressiva antaganden” om framtida resultat vid kreditbedömningar, svagare lånevillkor och en ökad användning av så kallade PIK-lån (payment-in-kind), där låntagare tillåts skjuta upp räntebetalningar.

Enligt Dimon har branschen inte genomgått en ordentlig kreditrecession på länge, vilket invaggat vissa aktörer i en falsk trygghet om att den aldrig kommer.

ANNONS

Oron har redan börjat manifesteras i form av begränsningar för investerare som vill dra sig ur. Flera tunga aktörer, däribland BlackRock, Morgan Stanley och Ares Management, har tvingats införa tak för uttag efter en våg av inlösenbegäranden, skriver Reuters.

I vissa fall har trycket varit extremt. Investerare i Blue Owl Technology Income Corp begärde exempelvis att få ta ut över 40 procent av sina andelar under det första kvartalet 2026.

Denna likviditetsbrist, kombinerat med osäkerhet kring värderingar och transparens, har fått storbankerna att dra öronen åt sig och strama åt sin utlåning till branschen ytterligare.



