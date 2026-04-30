Valutan faller – intervention väntas

Efter Bank of Japans (BOJ) penningpolitiska möte tidigare i veckan, där centralbankschefen Kazuo Ueda avstod från att ge tydliga signaler om tidpunkten för nästa räntehöjning, har yenen stått under fortsatt press.

När Federal Reserve därefter lämnade sina räntor oförändrade föll valutan ytterligare med 0,5 procent till 160,47 per dollar, den svagaste nivån sedan mitten av 2024, skriver Bloomberg.

Japans finansminister Satsuki Katayama sade tidigare i veckan att myndigheterna är beredda att agera dygnet runt vid behov, med anledning av vad som beskrivs som spekulativa rörelser på valutamarknaden.

Intervention kan utlösa dominoeffekt

Analytiker vid JPMorgan bedömer att en intervention sannolikt kommer att ske innan valutaparet når 162, som var bottennoteringen 2024.

Skulle den nivån brytas skulle det föra yenen till värden som senast sågs 1986.

Men ett japanskt ingripande stannar inte i Tokyo. Marknadsbedömare varnar för att en intervention riskerar att utlösa en massiv avveckling av så kallade carry trades, en strategi där investerare lånat billigt i Japan för att placera kapitalet i USA.

ANNONS

Om yenen stärks kraftigt tvingas dessa investerare sälja amerikanska tillgångar i snabb takt för att täcka sina yenlån, vilket skapar ett säljtryck på dollarn och kan skaka om aktie- och obligationsmarknader globalt.

James Stanley, chefsstrateg på Forex.com, beskriver valutaparet USD/JPY som den enskilt viktigaste drivkraften bakom globala dollartrender och varnar för att en betydligt större korrigering kan vänta.

Paralleller dras till sommaren 2024, då en yen-rörelse skapade chockvågor i det globala finansiella systemet, en händelse som enligt Stanley bara var en försmak av vad som kan komma.