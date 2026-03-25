Privata krediter skakar marknaden. Svenska investerare backar, fonder spelar mot lånen och fler småsparare gör situationen osäker.
Därför backar investerare från privata krediter
Tidigare lockade privata krediter svenska storinvesterare med löften om stabil avkastning. Men konkurser och nedskrivningar har fått flera att backa. Namnkunniga investerare som Stefan Persson, Jonas Nordlander och Per Josefsson har dragit ner sina exponeringar.
“Direktlån i sig är inget problem, men hajpen och svaga regleringar gör att du kan få in risker du helst vill undvika, säger företagets koncernchef Christian Dahl, till Affärsvärlden.
Hedgefonder ser möjligheter
Vissa aktörer gör mer än att dra sig ur. Goldman Sachs, JP Morgan och Bank of America erbjuder strukturer som låter klienter blanka privata krediter via derivat kopplade till lånepriser, enligt FT och Bloomberg.
Korgar av aktier och fondandelar riktar sig mot särskilt utsatta segment. Även mindre hedgefonder satsar emot marknaden. I Norden används SEB ofta som mellanhand.
Småsparare förändrar marknaden
Andelen kapital från mindre vana investerare har vuxit kraftigt och utgör nu runt 20 procent av marknadens utlåning på cirka 1 500 miljarder USD, enligt Goldman Sachs.
En svensk bankir kommenterar: “Privatpersoners investeringshorisont är mindre förutsägbar. Likviditetsrisken och kraven på investerarskydd ökar.”
Segment och geografi spelar roll
Trots turbulensen satsar banker som Goldman Sachs och Deutsche Bank fortsatt på privata krediter. Europeiska direktlån, särskilt inom teknologi och försvar, uppfattas som tryggare än amerikanska. BNP Paribas tror på fortsatt tillväxt och hänvisar till ett mer robust regelverk.
Systemrisk bedöms låg
Enligt Office of Financial Research (OFR) ligger bankers och institutioners exponering mot privata krediter runt 400–550 miljarder USD.
OFR bedömer att detta inte hotar det finansiella systemet. “Det som händer i privata krediter, stannar i privata krediter,” skriver myndigheten.