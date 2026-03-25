Därför backar investerare från privata krediter

Tidigare lockade privata krediter svenska storinvesterare med löften om stabil avkastning. Men konkurser och nedskrivningar har fått flera att backa. Namnkunniga investerare som Stefan Persson, Jonas Nordlander och Per Josefsson har dragit ner sina exponeringar.

“Direktlån i sig är inget problem, men hajpen och svaga regleringar gör att du kan få in risker du helst vill undvika, säger företagets koncernchef Christian Dahl, till Affärsvärlden.

Hedgefonder ser möjligheter

Vissa aktörer gör mer än att dra sig ur. Goldman Sachs, JP Morgan och Bank of America erbjuder strukturer som låter klienter blanka privata krediter via derivat kopplade till lånepriser, enligt FT och Bloomberg.

Korgar av aktier och fondandelar riktar sig mot särskilt utsatta segment. Även mindre hedgefonder satsar emot marknaden. I Norden används SEB ofta som mellanhand.

