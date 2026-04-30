Bankerna står inför ett skifte som går djupare än tidigare teknologivågor. Det säger Gunnar Wijkmark, ansvarig för affärsområdet bank på Accenture i Sverige, i en intervju med Realtid.
Ny rapport: Banker behöver mer personal – inte mindre
Samtalet tar sin utgångspunkt i Accentures nya Banking Trends‑rapport, som beskriver hur AI påverkar flera av bankernas viktigaste utvecklingsområden. Gunnar Wijkmark använder rapportens resultat som språngbräda för en bredare diskussion om vad som faktiskt blir möjligt när tekniken används fullt ut.
”Det handlar om att man kan ändra hur man jobbar som bank eller företag. Det är nästan filosofiskt när man tar några steg tillbaka,” säger han.
Wijkmark beskriver hur AI inte längre är en isolerad trend, utan något som påverkar allt från kundmöten till interna processer och planeringshorisonter.
Läs också: Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur – Realtid
AI som expansionskraft
Under intervjun återkommer Wijkmark till att AI inte främst bör ses som ett sätt att minska personalstyrkan.
”Det handlar inte om att göra sig av med 20 procent av personalen. Den stora trenden är att tänka mycket större.”
Han menar att bankerna ofta fastnar i effektiviseringslogik, trots att branschen har goda marginaler och stora möjligheter att växa.
”Tänk om man i stället för 100 personer på operations kan ha 1 000, en blandning av människor och agenter.”
AI fungerar då som en förstärkare, inte en ersättare.
”Agenten fungerar som en extra kollega. Man arbetar tillsammans och får fler resurser totalt.”
Enligt Wijkmark bör bankerna ställa sig en enkel men avgörande fråga:
”Hur skulle vi jobba om vi var många fler?”
Läs också: Google krossar rivaler i AI-racet – Realtid
Människan gör det komplexa – AI gör resten
Wijkmark betonar att AI inte kan ersätta alla roller.
”Rådgivare som träffar kund har till exempel en komplex uppgift. Där kan vi inte ersätta rakt av. Men AI kan se till att all information är hanterad och sammanställd.”
I praktiken innebär det att människor gör det kvalificerade arbetet, medan AI sköter dokumentation, underlag och analys.
70 procent går till förvaltning
En av branschens stora flaskhalsar är att bankerna lägger 70 procent av sina IT‑resurser på att förvalta gamla system.
”Om man hade tio gånger fler resurser skulle man kunna ta sig ur de här problemen,” hävdar Wijkmark.
Snabb utveckling skapar osäkerhet
AI utvecklas i en takt som krockar med bankernas traditionella processer.
”Den version av AI som finns i dag är inte samma som för ett halvår sedan,” säger Wijkmark. ”Och nya verktyg kommer hela tiden. Det är en stor utmaning för banker som är vana vid långsiktiga planer.”
Den snabba förändringen påverkar även medarbetarna.
”Många är tränade på en viss plattform eller ett visst arbetssätt och ska plötsligt jobba på ett helt annat sätt. Det är en stor omställning.”
Den som inte följer med i utvecklingen får svårare att arbeta i framtidens system, där AI sannolikt kommer att finnas i alla delar.
Läs mer: Elon Musk: Sluta spara till pensionen – AI löser det åt dig – Realtid