Ny rapport: Banker behöver mer personal – inte mindre

Samtalet tar sin utgångspunkt i Accentures nya Banking Trends‑rapport, som beskriver hur AI påverkar flera av bankernas viktigaste utvecklingsområden. Gunnar Wijkmark använder rapportens resultat som språngbräda för en bredare diskussion om vad som faktiskt blir möjligt när tekniken används fullt ut.

”Det handlar om att man kan ändra hur man jobbar som bank eller företag. Det är nästan filosofiskt när man tar några steg tillbaka,” säger han.

Wijkmark beskriver hur AI inte längre är en isolerad trend, utan något som påverkar allt från kundmöten till interna processer och planeringshorisonter.

AI som expansionskraft

Under intervjun återkommer Wijkmark till att AI inte främst bör ses som ett sätt att minska personalstyrkan.

”Det handlar inte om att göra sig av med 20 procent av personalen. Den stora trenden är att tänka mycket större.”

Han menar att bankerna ofta fastnar i effektiviseringslogik, trots att branschen har goda marginaler och stora möjligheter att växa.

”Tänk om man i stället för 100 personer på operations kan ha 1 000, en blandning av människor och agenter.”

AI fungerar då som en förstärkare, inte en ersättare.

”Agenten fungerar som en extra kollega. Man arbetar tillsammans och får fler resurser totalt.”

Enligt Wijkmark bör bankerna ställa sig en enkel men avgörande fråga:

”Hur skulle vi jobba om vi var många fler?”

