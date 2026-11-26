Det sista myndighetsbeskedet kom i morse. Nu vill UniCredits vd Andrea Orcel själv bli ordförande i Commerzbanks tillsynsstyrelse och byta ut nästan alla som företräder ägarna där.
Orcel tar makten – vill byta ut nio av tio i Commerzbanks styrelse
Den polska finansinspektionen KNF gav på torsdagsmorgonen italienska UniCredit de sista tillstånden som behövdes för att ta över tyska Commerzbank. Därmed är alla villkor i utbytesbudet uppfyllda.
De aktieägare som lämnade in sina aktier i budet ska få nya UniCredit-aktier senast den 7 december.
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Bara någon timme senare kom nästa drag. UniCredit har begärt att Commerzbank kallar till en extra bolagsstämma. Där ska nio av de tio aktieägarrepresentanterna i tillsynsstyrelsen bytas ut. Vd:n Andrea Orcel ska själv ta över som ordförande efter den tidigare Bundesbank-chefen Jens Weidmann, uppger Commerzbank enligt Financial Times.
FT värderar affären till omkring 45 miljarder euro, medan Commerzbank i dag är värt omkring 37 miljarder euro på börsen, enligt WSJ. Det blir i vilket fall Europas största bankaffär sedan finanskrisen.
UniCredits egna chefer tar platserna
Bland UniCredits kandidater finns bankens finanschef, digitalchef och riskchef samt dess nya personalchef, skriver Reuters. Den enda av ägarnas nuvarande ledamöter som får sitta kvar är Michael Gorriz, som tidigare var it-chef på Standard Chartered.
Enligt FT föreslår UniCredit nio nuvarande eller tidigare chefer och styrelseledamöter från den egna koncernen. I uppgörelsen med den tyska regeringen räckte det att en av de nuvarande ledamöterna satt kvar för kontinuitetens skull, uppger källor för tidningen.
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UniCredit vill också att tillsynsstyrelsen ska peta en del av de sju ledamöterna i Commerzbanks ledning, men banken har inte sagt hur många. Om tillsynsstyrelsen inte själv lägger fram avtal om att de ska lämna vill UniCredit att stämman röstar om misstroende mot dem. Stämman kan hållas redan i början av januari, enligt nyhetsbyrån dpa-AFX.
”I den nuvarande fasen är det viktigt att säkerställa bankens stabilitet och hålla kunderna i fokus”, säger Jens Weidmann i ett uttalande från Commerzbank. Han lägger till att tillsynsstyrelsen ska behandla UniCredits krav.
Redan i september rapporterades att Orcel ville byta ut alla ägarnas platser i tillsynsstyrelsen och avsätta Commerzbanks vd Bettina Orlopp.
Stannar strax under 50 procent
När aktierna från budet levereras får UniCredit 47,6 procent av rösterna i Commerzbank, enligt WSJ. Commerzbank påpekade i somras att de aktier som lämnades in i budet främst kom från banker och parter med kopplingar till UniCredit.
Gränsen på 50 procent är ingen slump. Om UniCredit går över den måste banken enligt polsk lag lägga ett bud på mBank i Warszawa, där Commerzbank äger 69 procent, skriver Reuters.
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Med ett ägande nära 50 procent bedömer analytiker ändå att UniCredit bör kunna få majoritet på stämman och välja in sina kandidater, skriver FT.
Commerzbanks ledning avrådde aktieägarna från budet. I maj sa Orlopp att UniCredit inte erbjöd en tillräcklig premie.
Berlin har gett upp motståndet
Det sista politiska hindret föll förra veckan. Då kom den tyska staten och UniCredit överens om de viktigaste frågorna. Commerzbank ska förbli börsnoterat med huvudkontor i Frankfurt under ett antal år, skriver FT. Berlin släppte i gengäld kravet på att själv utse två ledamöter i tillsynsstyrelsen. Regeringen har i stället godkänt två oberoende kandidater som UniCredit ska nominera, skriver WSJ.
Staten äger fortfarande drygt 13 procent av banken. Finansminister Lars Klingbeil har inte sagt om eller när den posten ska säljas. Enligt UniCredit stöder regeringen öppet ett snabbt och ordnat maktskifte.
Efter stämman planerar Orcel att genomföra en strategi med omkring 7 000 färre jobb och ett mindre utlandsnät för Commerzbank, enligt dpa-AFX.
UniCredit har tidigare sagt att den nya styrningen och strategin ska vara på plats under första kvartalet 2027. Tidigare i november öppnade banken också för att slå ihop Commerzbank med det tyska dotterbolaget HVB tidigare än efter 2028, som det var tänkt från början.
På börsen steg Commerzbank-aktien först men låg runt 3,5 procent lägre vid lunchtid. UniCredit gick samtidigt upp drygt 2 procent i Milano.