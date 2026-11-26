Den polska finansinspektionen KNF gav på torsdagsmorgonen italienska UniCredit de sista tillstånden som behövdes för att ta över tyska Commerzbank. Därmed är alla villkor i utbytesbudet uppfyllda.

De aktieägare som lämnade in sina aktier i budet ska få nya UniCredit-aktier senast den 7 december.

Läs även: Ger upp mot UniCredit – historiskt bankövertagande rycker närmare. Realtid

Bara någon timme senare kom nästa drag. UniCredit har begärt att Commerzbank kallar till en extra bolagsstämma. Där ska nio av de tio aktieägarrepresentanterna i tillsynsstyrelsen bytas ut. Vd:n Andrea Orcel ska själv ta över som ordförande efter den tidigare Bundesbank-chefen Jens Weidmann, uppger Commerzbank enligt Financial Times.

FT värderar affären till omkring 45 miljarder euro, medan Commerzbank i dag är värt omkring 37 miljarder euro på börsen, enligt WSJ. Det blir i vilket fall Europas största bankaffär sedan finanskrisen.

UniCredits egna chefer tar platserna

Bland UniCredits kandidater finns bankens finanschef, digitalchef och riskchef samt dess nya personalchef, skriver Reuters. Den enda av ägarnas nuvarande ledamöter som får sitta kvar är Michael Gorriz, som tidigare var it-chef på Standard Chartered.

Enligt FT föreslår UniCredit nio nuvarande eller tidigare chefer och styrelseledamöter från den egna koncernen. I uppgörelsen med den tyska regeringen räckte det att en av de nuvarande ledamöterna satt kvar för kontinuitetens skull, uppger källor för tidningen.

ANNONS

Missa inte: Om nio dagar noteras Anthropic – en ”listig” aktie ger grundarna all makt. Dagens PS

UniCredit vill också att tillsynsstyrelsen ska peta en del av de sju ledamöterna i Commerzbanks ledning, men banken har inte sagt hur många. Om tillsynsstyrelsen inte själv lägger fram avtal om att de ska lämna vill UniCredit att stämman röstar om misstroende mot dem. Stämman kan hållas redan i början av januari, enligt nyhetsbyrån dpa-AFX.

”I den nuvarande fasen är det viktigt att säkerställa bankens stabilitet och hålla kunderna i fokus”, säger Jens Weidmann i ett uttalande från Commerzbank. Han lägger till att tillsynsstyrelsen ska behandla UniCredits krav.

Redan i september rapporterades att Orcel ville byta ut alla ägarnas platser i tillsynsstyrelsen och avsätta Commerzbanks vd Bettina Orlopp.