Italienska Unicredit vill ta kontroll över Commerzbank under första kvartalet 2027 och slå ihop den tyska storbanken med dotterbolaget HVB tidigare än planerat. Samtidigt redovisar banken sin bästa kvartalsvinst någonsin.
Unicredit trycker på – vill slå ihop Commerzbank med HVB tidigare
Den italienska bankjätten Unicredit ökar tempot i övertagandet av Commerzbank, Tysklands näst största bank. I samband med måndagens kvartalsrapport meddelade Unicredit att en sammanslagning med det tyska dotterbolaget Hypovereinsbank (HVB) kan bli av tidigare än planerat, rapporterar Handelsblatt.
Det ska enligt banken ge ”ytterligare betydande synergier”.
Beskedet är en tydlig kursändring. I april antydde Unicredits vd Andrea Orcel att en sammanslagning inte skulle bli aktuell förrän efter 2028. Därefter har han flera gånger talat om 2029 eller 2030. Så sent som i juli sa han, enligt Handelsblatt, att HVB och Commerzbank skulle drivas parallellt i två till tre år innan en fusion ens övervägdes.
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Under måndagens analytikersamtal lät det annorlunda. Enligt ett transkript av samtalet sa Orcel att kombinationen med HVB potentiellt kan genomföras tidigare än vad banken först räknat med.
Redan i september rapporterade Realtid att Unicredit ville snabba på övertagandet.
Nytt styre i början av 2027
Unicredit räknar med att före slutet av november få de sista tillstånden som behövs för att öka ägandet till knappt 50 procent. Därefter vill banken kalla till en extra bolagsstämma för att välja in nya ledamöter i Commerzbanks tillsynsråd. Det nya styret och starten för ”Commerzbank Unlocked” väntas under första kvartalet 2027, enligt Reuters.
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Planen innebär bland annat att 7 000 heltidstjänster i Tyskland försvinner och att Commerzbanks nätverk utomlands dras ned kraftigt. Den ska genomföras av en ny vd. Enligt Handelsblatts källor vill Unicredit byta ut nuvarande vd Bettina Orlopp.
Orlopp har motsatt sig planen och menar att den förstör värde. Handelsblatt har tagit del av en intern video där hon säger att samtalen med Unicredit hittills inte lett till några strategiska beslut om Commerzbanks affärer.
Analytiker bedömer att Unicredits andel kan stiga till omkring 70 procent om HVB slås ihop med Commerzbank, utan att kapitalbuffertarna påverkas nämnvärt.
Rekordvinst men lägre utdelning för Commerzbank
Samtidigt redovisade Unicredit sitt bästa kvartal någonsin. Nettovinsten steg med 24 procent till 3,26 miljarder euro, mer än alla analytiker hade räknat med, skriver Bloomberg. Prognosen för helåret höjs till ”klart över” 11,5 miljarder euro, och aktieägarna får en interimsutdelning på 4,5 miljarder euro.
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Unicredit ska fortsätta dela ut 80 procent av vinsten. Commerzbanks kvarvarande ägare får däremot räkna med lägre utdelningar, eftersom den nya strategin kräver extraordinära avsättningar och investeringar. Under samtalet nämnde Orcel extra avsättningar på omkring 3 miljarder euro, som inte räknas in när Unicredits utdelning på 80 procent beräknas.
Hur striden om Commerzbank har blivit en vinstmaskin för Unicredit har Realtid skrivit om tidigare.
Tyska företag är oroliga
I tyskt näringsliv möts övertagandet med skepsis. Handelsblatt hänvisar till en enkät från tidskriften Finance bland 334 finanschefer, där 75 procent ser negativt på affären. 64 procent ser över vilka banker de använder eller har redan vänt sig till fler, eftersom de inte vill bli för beroende av en enda bank.
Orcel har svarat med ett personligt löfte om att stärka stödet till företagskunderna. Den tyska staten äger 13 procent och är näst största ägare. Enligt Handelsblatts källor har han lovat staten att Commerzbank förblir börsnoterat med säte i Frankfurt. Däremot tänker han inte gå med på finansminister Lars Klingbeils krav på att staten även i fortsättningen ska ha två platser i tillsynsrådet.
Så sent som i maj nobbade Commerzbank Unicredits bud på 37 miljarder euro.