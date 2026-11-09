Unicredit trycker på – vill slå ihop Commerzbank med HVB tidigare

Den italienska bankjätten Unicredit ökar tempot i övertagandet av Commerzbank, Tysklands näst största bank. I samband med måndagens kvartalsrapport meddelade Unicredit att en sammanslagning med det tyska dotterbolaget Hypovereinsbank (HVB) kan bli av tidigare än planerat, rapporterar Handelsblatt.

Det ska enligt banken ge ”ytterligare betydande synergier”.

Beskedet är en tydlig kursändring. I april antydde Unicredits vd Andrea Orcel att en sammanslagning inte skulle bli aktuell förrän efter 2028. Därefter har han flera gånger talat om 2029 eller 2030. Så sent som i juli sa han, enligt Handelsblatt, att HVB och Commerzbank skulle drivas parallellt i två till tre år innan en fusion ens övervägdes.

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Under måndagens analytikersamtal lät det annorlunda. Enligt ett transkript av samtalet sa Orcel att kombinationen med HVB potentiellt kan genomföras tidigare än vad banken först räknat med.

Redan i september rapporterade Realtid att Unicredit ville snabba på övertagandet.

Nytt styre i början av 2027

Unicredit räknar med att före slutet av november få de sista tillstånden som behövs för att öka ägandet till knappt 50 procent. Därefter vill banken kalla till en extra bolagsstämma för att välja in nya ledamöter i Commerzbanks tillsynsråd. Det nya styret och starten för ”Commerzbank Unlocked” väntas under första kvartalet 2027, enligt Reuters.

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Planen innebär bland annat att 7 000 heltidstjänster i Tyskland försvinner och att Commerzbanks nätverk utomlands dras ned kraftigt. Den ska genomföras av en ny vd. Enligt Handelsblatts källor vill Unicredit byta ut nuvarande vd Bettina Orlopp.

Orlopp har motsatt sig planen och menar att den förstör värde. Handelsblatt har tagit del av en intern video där hon säger att samtalen med Unicredit hittills inte lett till några strategiska beslut om Commerzbanks affärer.

Analytiker bedömer att Unicredits andel kan stiga till omkring 70 procent om HVB slås ihop med Commerzbank, utan att kapitalbuffertarna påverkas nämnvärt.