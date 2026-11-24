Sparbanken Syd har sålt bolån för cirka två miljarder kronor till Borgo, där banken själv är delägare. Det framgår av ett pressmeddelande från banken.

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Banken kallar affären en del av sitt långsiktiga arbete med att utveckla bolåneaffären och ge kunderna konkurrenskraftiga villkor.

”Samarbetet med Borgo har under flera år varit en viktig del av vår bolåneaffär”, säger Johan Sandberg, vd för Sparbanken Syd, i pressmeddelandet.

Han menar att banken kan fortsätta erbjuda attraktiva bolån genom att kombinera Borgos finansiering och processer med bankens lokala närvaro. Målet är att utveckla erbjudandet utan att tappa ”den nära och personliga kundrelationen”.

Banken är kvar som kontakt

Lånen ska nu hanteras på Borgos nya digitala bolåneplattform. Enligt banken förändras inte kundernas relation till Sparbanken Syd. Banken fortsätter att vara kundernas bank och kontakt för rådgivning och service.

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Pressmeddelandet säger ingenting om räntor, villkor eller vad Borgo betalar för portföljen.

Christofer Zetterquist, tillförordnad vd för Borgo, beskriver förvärvet som ett tydligt steg i bolagets tillväxtstrategi. Han säger att den nya plattformen ger effektiv tillväxt och en enklare, modernare bolåneupplevelse för kunder och partner.