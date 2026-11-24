Sparbanken Syd säljer ytterligare en bolåneportfölj till hypoteksbolaget Borgo, nu värd omkring två miljarder kronor. För kunderna ska allt se ut som vanligt, men lånen hamnar på en ny plattform.
Sparbanken Syd säljer bolån för två miljarder till Borgo
Sparbanken Syd har sålt bolån för cirka två miljarder kronor till Borgo, där banken själv är delägare. Det framgår av ett pressmeddelande från banken.
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Banken kallar affären en del av sitt långsiktiga arbete med att utveckla bolåneaffären och ge kunderna konkurrenskraftiga villkor.
”Samarbetet med Borgo har under flera år varit en viktig del av vår bolåneaffär”, säger Johan Sandberg, vd för Sparbanken Syd, i pressmeddelandet.
Han menar att banken kan fortsätta erbjuda attraktiva bolån genom att kombinera Borgos finansiering och processer med bankens lokala närvaro. Målet är att utveckla erbjudandet utan att tappa ”den nära och personliga kundrelationen”.
Banken är kvar som kontakt
Lånen ska nu hanteras på Borgos nya digitala bolåneplattform. Enligt banken förändras inte kundernas relation till Sparbanken Syd. Banken fortsätter att vara kundernas bank och kontakt för rådgivning och service.
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Pressmeddelandet säger ingenting om räntor, villkor eller vad Borgo betalar för portföljen.
Christofer Zetterquist, tillförordnad vd för Borgo, beskriver förvärvet som ett tydligt steg i bolagets tillväxtstrategi. Han säger att den nya plattformen ger effektiv tillväxt och en enklare, modernare bolåneupplevelse för kunder och partner.
Tredje portföljen från Sparbanken Syd
Det är inte första gången Sparbanken Syd lämnar över bolån till Borgo. Banken blev delägare 2022, och året därpå köpte Borgo bolån för cirka 3,1 miljarder kronor som banken hade på egen balansräkning.
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Samma år tog Borgo också över en portfölj på cirka 4,8 miljarder kronor från SBAB. Den bestod av lån som Sparbanken Syd tidigare hade förmedlat. Med dagens affär har alltså omkring tio miljarder kronor i bolån flyttats från Sparbanken Syds sfär till Borgo.
Ny ledning och ny teknik
Affären görs medan Borgo befinner sig i en omställning. Vd Pehr Olofsson sagt upp sig och lämnar i november. Zetterquist är nu tillförordnad vd.
Den nya plattformen bygger på teknik som Borgo köpte från konkurrenten Hypoteket i augusti 2025. I samma affär fick Borgo en option att inom fyra år köpa hela Hypotekets kundstock, då cirka 16 miljarder kronor, skrev Affärsvärlden.
Vid halvårsskiftet lånade Borgo ut cirka 41,6 miljarder kronor till allmänheten. Det var 6 procent mer än vid årsskiftet, och hela ökningen var organisk. Den nya portföljen motsvarar alltså omkring fem procent av Borgos utlåning.
Lönsamheten är fortfarande en utmaning. Under första halvåret gjorde Borgo en förlust på cirka 100 miljoner kronor, ungefär dubbelt så mycket som året innan. Bolaget förklarar det med kostnader för återköp av skuld och en korrigering av en uppskjuten skattefordran.
Ägs av konkurrenter
Borgo ägs av flera finansaktörer som samtidigt är konkurrenter, bland annat ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn, fattar kreditbesluten och lånar ut via sina distributörer. Borgo har också hörts i debatten om bolånetaket, bland annat genom egna undersökningar om unga bostadsköpare.
Sparbanken Syd har inga externa ägare. Den beskriver sig som Sveriges äldsta och enda helt fristående sparbank, där vinsterna återinvesteras eftersom huvudmännen saknar utdelningskrav. Banken har tolv kontor i Skåne.