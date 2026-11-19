Italienska UniCredit och den tyska staten har kommit överens om de största frågorna i övertagandet av Commerzbank, Tysklands näst största privatbank. Det rapporterar Reuters som tagit del av ett brev från UniCredits vd Andrea Orcel till finansminister Lars Klingbeil.

I brevet, som är daterat den 18 november, skriver Orcel att han är ”beredd att förbinda sig” till en rad bindande principer. Han tackar också Klingbeil för samtal som gjort att parterna har kunnat hitta en gemensam grund.

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Uppgörelsen är inte samma sak som det klartecken från Bryssel som kom tidigare i veckan. Den 16 november gav EU-kommissionen UniCredit ett villkorslöst godkännande enligt koncentrationsförordningen. Nu återstår främst den polska finansinspektionens besked, som Orcel räknar med före månadsskiftet enligt Trading View.

Frankfurt behåller huvudkontoret

Enligt överenskommelsen ska Commerzbank förbli ett börsnoterat aktiebolag med säte i Frankfurt, vilket har varit ett av Berlins centrala krav. UniCredit lovar dessutom att ta in tyska medborgare i den egna styrelsen.

I gengäld släpper regeringen kravet på att själv utse två ledamöter i Commerzbanks tillsynsråd. I stället ska UniCredit föreslå två oberoende kandidater som känner den tyska bankmarknaden och banken väl, enligt Tagesschau.

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Klingbeil säger till Reuters att regeringen stöder en snabb process och ett ordnat maktskifte. Han hänvisar till UniCredits åtaganden om Tyskland som etableringsort, de anställdas rättigheter och en fortsatt dialog med bankens personalrepresentanter.

Han vill däremot inte säga om eller när staten ska sälja sitt innehav på 13,3 procent i Commerzbank. Det är en kvarleva från räddningsaktionen under finanskrisen.