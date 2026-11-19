Efter två års strid har den tyska regeringen och italienska UniCredit enats om villkoren för övertagandet av Commerzbank. Berlin släpper kravet på egna styrelseplatser, men Frankfurt får behålla huvudkontoret.
Ger upp mot UniCredit – historiskt bankövertagande rycker närmare
Italienska UniCredit och den tyska staten har kommit överens om de största frågorna i övertagandet av Commerzbank, Tysklands näst största privatbank. Det rapporterar Reuters som tagit del av ett brev från UniCredits vd Andrea Orcel till finansminister Lars Klingbeil.
I brevet, som är daterat den 18 november, skriver Orcel att han är ”beredd att förbinda sig” till en rad bindande principer. Han tackar också Klingbeil för samtal som gjort att parterna har kunnat hitta en gemensam grund.
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Uppgörelsen är inte samma sak som det klartecken från Bryssel som kom tidigare i veckan. Den 16 november gav EU-kommissionen UniCredit ett villkorslöst godkännande enligt koncentrationsförordningen. Nu återstår främst den polska finansinspektionens besked, som Orcel räknar med före månadsskiftet enligt Trading View.
Frankfurt behåller huvudkontoret
Enligt överenskommelsen ska Commerzbank förbli ett börsnoterat aktiebolag med säte i Frankfurt, vilket har varit ett av Berlins centrala krav. UniCredit lovar dessutom att ta in tyska medborgare i den egna styrelsen.
I gengäld släpper regeringen kravet på att själv utse två ledamöter i Commerzbanks tillsynsråd. I stället ska UniCredit föreslå två oberoende kandidater som känner den tyska bankmarknaden och banken väl, enligt Tagesschau.
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Klingbeil säger till Reuters att regeringen stöder en snabb process och ett ordnat maktskifte. Han hänvisar till UniCredits åtaganden om Tyskland som etableringsort, de anställdas rättigheter och en fortsatt dialog med bankens personalrepresentanter.
Han vill däremot inte säga om eller när staten ska sälja sitt innehav på 13,3 procent i Commerzbank. Det är en kvarleva från räddningsaktionen under finanskrisen.
Från ”oacceptabelt” till handslag
Omsvängningen är tydlig. Klingbeil har tidigare krävt att UniCredit skulle överge försöket. ”Vi förväntar oss att UniCredit ger upp övertagandeförsöket”, sa han till dpa. Regeringen har också kallat UniCredits bud oacceptabelt.
Striden började 2024. Då byggde Orcel upp en post i Commerzbank utan att varken banken eller regeringen kände till det. I våras lade UniCredit ett utbytesbud på 0,485 nya UniCredit-aktier per Commerzbank-aktie, och Commerzbanks ledning avrådde aktieägarna från att acceptera det.
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Både banken och Berlin försökte stoppa affären. De gav till slut med sig när UniCredits ägarandel närmade sig 50 procent. I september träffade Klingbeil Orcel för första gången, efter att i två år ha tackat nej till samtal, enligt Euronews.
Realtid har tidigare beskrivit hur affären kan omforma Europas bankvärld, och hur det tyska bankdramat blivit en vinstmaskin för UniCredit.
En jätte på 1 300 miljarder euro
En sammanslagen bank skulle få tillgångar på över 1 300 miljarder euro, fördelade på två av euroområdets största ekonomier. EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera har sagt att godkännandet visar att det går att stärka den europeiska banksektorn och samtidigt värna konkurrensen, enligt Euronews.
För de anställda är frågan långt ifrån avgjord. Orcel ser möjligheter till besparingar i miljardklassen och planerar att skära tusentals jobb och banta Commerzbanks utlandsnät, enligt dpa. Commerzbank har redan på egen hand aviserat neddragningar på 3 000 tjänster som en del av försvaret mot UniCredit.