Ett utskott i det schweiziska parlamentets underhus ställer sig bakom hårdare kapitalkrav på UBS. Banken räknar med att kraven kan kosta omkring 16 miljarder dollar i extra kapital. Samtidigt har svenska Cevian minskat sitt ägande.
Bakslag för UBS – kan behöva 16 miljarder dollar
Med minsta möjliga marginal, 13 röster mot 12, röstade nationalrådets ekonomi- och skatteutskott i tisdags för att UBS ska täcka 90 procent av värdet på sina utländska dotterbolag med kärnprimärkapital (CET1). Det rapporterar den schweiziska nyhetsbyrån Keystone-SDA.
Läs även: Storbank hotas av miljardnota – kan lämna Schweiz. Dagens PS
Därmed följer utskottet överhuset, ständerådet, som valde samma nivå i september. En betydande minoritet ville stanna vid 80 procent. Regeringens ursprungliga krav på full täckning röstades ned med 17 röster mot 7.
Enligt UBS egna beräkningar betyder 90-procentsnivån att banken behöver omkring 16 miljarder dollar i ytterligare kärnkapital. Banken varnar enligt Reuters för en ny överdriven skärpning av kapitalregler som redan hör till världens strängaste.
Avgörande omröstning i december
Beslutet är inte slutligt. Hela nationalrådet väntas rösta i december. Avviker kammaren från ständerådets linje går förslaget tillbaka dit, och då dröjer beskedet till nästa år.
Vänsterpartierna står starkare i underhuset än i överhuset. Socialdemokraterna, som är störst av dem, har enligt Reuters antytt att de kan kräva en folkomröstning om reglerna mjukas upp.
Missa inte: Storägare kräver att UBS lämnar Schweiz: ”36 miljarder skäl”. Realtid
Banken kan ändå få viss lättnad. Utskottet vill att regeringen utreder om de utländska dotterbolagen ska värderas med en kapitalandelsmetod i stället, vilket skulle kunna minska kapitalbehovet. Hur mycket är oklart, enligt utskottets vice ordförande Paolo Pamini.
Reglerna har sin bakgrund i Credit Suisse kollaps 2023, när UBS på regeringens initiativ tog över konkurrenten. Den schweiziska bankföreningen kritiserar beslutet och menar att det försvagar finansplatsen Schweiz och slår mot den reala ekonomin.
Flyttfrågan lever
Striden har gång på gång väckt frågan om UBS kan lämna Schweiz. I september diskuterade banken att flytta sin hemvist, genom till exempel en fusion med en utländsk bank.
Läs även: ”Ge bort extrapensionen”: Uppmaningen till pensionärerna. Dagens PS
Även ägarna har drivit på. I början av oktober uppmanade den amerikanska kapitalförvaltaren Artisan Partners banken att lämna landet och hävdade att kraven kan kosta aktieägarna 36 miljarder dollar i börsvärde. Svenska Cevian Capital har sedan i fjol öppet ifrågasatt om en global storbank kan drivas från Schweiz med de nya reglerna.
Cevian har sålt
Samtidigt har Christer Gardells aktivistfond minskat sitt innehav. Cevian sålde 12,6 miljoner aktier under tredje kvartalet, vilket motsvarar 26 procent av innehavet, rapporterade Bloomberg förra veckan. Fonden äger fortfarande omkring 1 procent och är kvar bland bankens 20 största ägare.
Cevian kallar försäljningen en liten portföljjustering och säger till Bloomberg att UBS fortfarande är ett av fondens största innehav.
Samma dag föll UBS-aktien med upp till 2,75 procent. En del av nedgången berodde på att Reuters rapporterat att banken var på väg att ge upp kampen mot de skärpta kraven.