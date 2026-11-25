Med minsta möjliga marginal, 13 röster mot 12, röstade nationalrådets ekonomi- och skatteutskott i tisdags för att UBS ska täcka 90 procent av värdet på sina utländska dotterbolag med kärnprimärkapital (CET1). Det rapporterar den schweiziska nyhetsbyrån Keystone-SDA.

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Därmed följer utskottet överhuset, ständerådet, som valde samma nivå i september. En betydande minoritet ville stanna vid 80 procent. Regeringens ursprungliga krav på full täckning röstades ned med 17 röster mot 7.

Enligt UBS egna beräkningar betyder 90-procentsnivån att banken behöver omkring 16 miljarder dollar i ytterligare kärnkapital. Banken varnar enligt Reuters för en ny överdriven skärpning av kapitalregler som redan hör till världens strängaste.

Avgörande omröstning i december

Beslutet är inte slutligt. Hela nationalrådet väntas rösta i december. Avviker kammaren från ständerådets linje går förslaget tillbaka dit, och då dröjer beskedet till nästa år.

Vänsterpartierna står starkare i underhuset än i överhuset. Socialdemokraterna, som är störst av dem, har enligt Reuters antytt att de kan kräva en folkomröstning om reglerna mjukas upp.

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Banken kan ändå få viss lättnad. Utskottet vill att regeringen utreder om de utländska dotterbolagen ska värderas med en kapitalandelsmetod i stället, vilket skulle kunna minska kapitalbehovet. Hur mycket är oklart, enligt utskottets vice ordförande Paolo Pamini.

Reglerna har sin bakgrund i Credit Suisse kollaps 2023, när UBS på regeringens initiativ tog över konkurrenten. Den schweiziska bankföreningen kritiserar beslutet och menar att det försvagar finansplatsen Schweiz och slår mot den reala ekonomin.