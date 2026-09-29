Unicredit trycker på gasen – vill ta över Commerzbank snabbare

Italienska Unicredit förbereder sig för att ta kontroll över Commerzbank och göra om den tyska bankens styrelse redan i januari. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.

Planen är att kalla till en extra bolagsstämma så snart de sista tillstånden är klara. Unicredit väntar fortfarande på besked från Europeiska centralbanken, EU-kommissionen och Polens finansinspektion.

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I Unicredits huvudscenario tar banken kontroll över Tysklands näst största bank i slutet av februari. Då ska samtliga tio ägarrepresentanter i den 20 personer stora styrelsen bytas ut, vilket skulle ge Milanobanken majoritet i praktiken. I bästa fall sker det redan i januari.

Tidigare har Unicredit sagt att kontrollen skulle tas under andra kvartalet nästa år. Commerzbank kan försöka skjuta upp processen till årsstämman i maj, men enligt FT:s källor har banken små möjligheter att bromsa förändringarna.

Vd:n ska bort

Unicredits vd Andrea Orcel, en av Europas mest kända affärsmakare, förbereder enligt uppgifterna också att avsätta Commerzbanks vd Bettina Orlopp. Han ska dessutom ha satt sig emot den tyska regeringens krav på att få behålla sina två platser i styrelsen.

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Affären värderas till omkring 45 miljarder euro. Enligt FT blir den Europas största banköverttagande sedan finanskrisen.

Avgörande var att Unicredit i juli nådde ett innehav på 47,6 procent genom ett erbjudande med bara en liten premie. Det är under gränsen för majoritet, men analytiker menar att det räcker för att kontrollera banken i praktiken. Unicredit berättade om sitt innehav första gången i september 2024, och sedan dess har det varit politiskt motstånd i Tyskland.