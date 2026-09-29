Unicredit vill ta kontroll över Commerzbank flera månader tidigare än planerat. Enligt uppgifter ska vd:n petas och alla ägarnas platser i styrelsen bytas ut.
Unicredit trycker på gasen – vill ta över Commerzbank snabbare
Italienska Unicredit förbereder sig för att ta kontroll över Commerzbank och göra om den tyska bankens styrelse redan i januari. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.
Planen är att kalla till en extra bolagsstämma så snart de sista tillstånden är klara. Unicredit väntar fortfarande på besked från Europeiska centralbanken, EU-kommissionen och Polens finansinspektion.
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I Unicredits huvudscenario tar banken kontroll över Tysklands näst största bank i slutet av februari. Då ska samtliga tio ägarrepresentanter i den 20 personer stora styrelsen bytas ut, vilket skulle ge Milanobanken majoritet i praktiken. I bästa fall sker det redan i januari.
Tidigare har Unicredit sagt att kontrollen skulle tas under andra kvartalet nästa år. Commerzbank kan försöka skjuta upp processen till årsstämman i maj, men enligt FT:s källor har banken små möjligheter att bromsa förändringarna.
Vd:n ska bort
Unicredits vd Andrea Orcel, en av Europas mest kända affärsmakare, förbereder enligt uppgifterna också att avsätta Commerzbanks vd Bettina Orlopp. Han ska dessutom ha satt sig emot den tyska regeringens krav på att få behålla sina två platser i styrelsen.
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Affären värderas till omkring 45 miljarder euro. Enligt FT blir den Europas största banköverttagande sedan finanskrisen.
Avgörande var att Unicredit i juli nådde ett innehav på 47,6 procent genom ett erbjudande med bara en liten premie. Det är under gränsen för majoritet, men analytiker menar att det räcker för att kontrollera banken i praktiken. Unicredit berättade om sitt innehav första gången i september 2024, och sedan dess har det varit politiskt motstånd i Tyskland.
Berlin ställer villkor
Tyska staten äger knappt 13 procent av Commerzbank sedan räddningsaktionen under finanskrisen. I augusti vände Merz och öppnade för en affär. Sedan dess har Berlin gått från att helt säga nej till att ställa villkor.
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I september träffade Orcel finansminister Lars Klingbeil. Det var första gången regeringen och Unicredit möttes ansikte mot ansikte. Klingbeil krävde enligt Euronews att Commerzbank ska vara kvar på börsen med huvudkontor i Frankfurt, fortsätta fokusera på att låna ut till små och medelstora företag och att de omkring 40 000 anställdas intressen ska skyddas.
”Det är av största vikt för regeringen att Commerzbank kan fortsätta spela sin viktiga roll i finansieringen av den tyska ekonomin”, sa Klingbeil.
Unicredit beskrev mötet som ”konstruktivt”.
Hårda nedskärningar väntar
När Orcel väl har kontrollen vill han göra om Commerzbank rejält. Delar av det internationella nätverket, som har vuxit snabbt de senaste åren, ska läggas ner. Unicredit vill också avveckla omkring 20 miljarder euro i företagslån utanför Tyskland och Polen som inte är viktiga för bankens Mittelstand-kunder.
Kostnaderna ska ner, bland annat genom mindre pengar till konsulter och marknadsföring. Orcel har sänkt kostnaderna kraftigt i Unicredit sedan han blev vd 2021. Nu vill han också ta bort chefernas förmåner, som tillgång till lyxbilar, och dra ner på resor till konferenser. Enligt en av källorna ska pengarna som sparas läggas på kärnverksamheten i Tyskland och Polen.
Unicredit har tidigare signalerat att cirka 7 000 jobb kan försvinna vid ett övertagande. Fackförbundet Verdi har varnat för betydligt större neddragningar, och Orcel har tillbakavisat fackets uppgifter om att upp till 15 000 tjänster kan försvinna.
Varken Unicredit eller Commerzbank vill kommentera uppgifterna för FT.