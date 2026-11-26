Mellan juni 2025 och juni 2026 sjönk de svenska bankernas räntekostnader för hushållens inlåning från 1,12 till 0,72 procent av de totala insättningarna. Det är en nedgång med 0,40 procentenheter, eller 36 procent. Siffrorna har Realtid tagit fram ur underlaget till Europeiska bankmyndighetens (EBA) nya riskrapport.

Måttet visar hur mycket bankerna faktiskt har betalat i ränta till hushållen, i förhållande till allt som står på deras konton. Även lönekonton som ofta inte ger någon ränta alls räknas in.

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I EU/EES som helhet minskade andelen från 1,35 till 1,09 procent. Enligt EBA fortsatte räntan till spararna att sjunka i de flesta medlemsländer, en trend som pågått sedan 2024. Myndigheten pekar ut Sverige, Danmark och Luxemburg som de länder där minskningen var störst. Bara i Ungern, Bulgarien och Tjeckien ökade ersättningen.

Långt under EU-snittet

Redan för ett år sedan låg Sverige under genomsnittet i EU/EES. Nu är avståndet större: svenska hushåll får 0,72 procent mot snittets 1,09 procent. Sverige hamnar på plats 17 av de 31 länder som redovisas.

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Även Danmark och Luxemburg tappade kraftigt. I Danmark sjönk andelen från 0,79 till 0,52 procent, och i Luxemburg från 1,29 till 0,83 procent. Den relativa nedgången i Luxemburg var lika stor som i Sverige.

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Grannländerna har klarat sig bättre. I Norge betalar bankerna 2,71 procent och i Finland 0,96 procent. Finland låg på samma nivå som Sverige för ett år sedan men har tappat betydligt mindre. Högst ersättning i Europa får hushållen på Island, med 6,01 procent.