Svenska banker har på ett år minskat ersättningen till hushållens insättningar med över en tredjedel. Bara i Luxemburg föll den lika mycket, visar Europeiska bankmyndighetens nya riskrapport.
Svenska bankernas sparränta rasar – största fallen i Europa
Mellan juni 2025 och juni 2026 sjönk de svenska bankernas räntekostnader för hushållens inlåning från 1,12 till 0,72 procent av de totala insättningarna. Det är en nedgång med 0,40 procentenheter, eller 36 procent. Siffrorna har Realtid tagit fram ur underlaget till Europeiska bankmyndighetens (EBA) nya riskrapport.
Måttet visar hur mycket bankerna faktiskt har betalat i ränta till hushållen, i förhållande till allt som står på deras konton. Även lönekonton som ofta inte ger någon ränta alls räknas in.
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I EU/EES som helhet minskade andelen från 1,35 till 1,09 procent. Enligt EBA fortsatte räntan till spararna att sjunka i de flesta medlemsländer, en trend som pågått sedan 2024. Myndigheten pekar ut Sverige, Danmark och Luxemburg som de länder där minskningen var störst. Bara i Ungern, Bulgarien och Tjeckien ökade ersättningen.
Långt under EU-snittet
Redan för ett år sedan låg Sverige under genomsnittet i EU/EES. Nu är avståndet större: svenska hushåll får 0,72 procent mot snittets 1,09 procent. Sverige hamnar på plats 17 av de 31 länder som redovisas.
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Även Danmark och Luxemburg tappade kraftigt. I Danmark sjönk andelen från 0,79 till 0,52 procent, och i Luxemburg från 1,29 till 0,83 procent. Den relativa nedgången i Luxemburg var lika stor som i Sverige.
Grannländerna har klarat sig bättre. I Norge betalar bankerna 2,71 procent och i Finland 0,96 procent. Finland låg på samma nivå som Sverige för ett år sedan men har tappat betydligt mindre. Högst ersättning i Europa får hushållen på Island, med 6,01 procent.
Billig finansiering för bankerna
Att spararna får så lite har länge kritiserats i Sverige. Hushållens inlåning, framför allt på löne- och sparkonton, låg på omkring 2 900 miljarder kronor i augusti förra året. Det sade Charlie Tideman, hushållsekonom på jämförelsetjänsten Zmarta, till Placera. Han beskrev pengarna som ”gratispengar” för bankerna, eftersom de i stort sett inte kostar något.
Realtid har tidigare rapporterat att flera banker sänkte sparräntorna snabbare än bolåneräntorna under 2025, något som stärkte deras räntemarginaler.
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Samtidigt är svenska banker mindre beroende av hushållens pengar än banker i många andra länder. Enligt EBA lånar banker i Norden i högre grad upp pengar på marknaden. I de flesta andra EU/EES-länder är hushållens insättningar den största finansieringskällan.
Vändning kan vara på väg
Framåt räknar EBA med att inlåningsräntorna börjar stiga igen när räntorna går upp. Den 4 november höjde Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till 2 procent, med verkan från den 11 november. Enligt Riksbanken är det sannolikt att räntan höjs mer det närmaste året om inflations- och konjunkturutsikterna står sig.
Redan i september skrev Realtid att Danske Bank, Nordea och Swedbank räknade med en höjning i november.
Bolåneräntorna har redan börjat röra sig. Inom två dagar efter beskedet hade Swedbank, SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank höjt sina rörliga bolåneräntor. Om sparräntorna kommer att följa med lika snabbt återstår att se.