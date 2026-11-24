Den tyska fintechbolaget Pair Finance värderas till omkring en halv miljard euro, motsvarande drygt fem miljarder kronor, i samband med en förändring av bolagets ägarstruktur.

Det Berlinbaserade bolaget, som specialiserar sig på digital indrivning av inkasso, flyttas till en så kallad fortsättningsfond.

Bakom upplägget står den brittiska investeringsfonden Pollen Street, som är bolagets nuvarande huvudägare.

Får ny delägare

Samtidigt går den amerikanska investeraren Harbourvest in som ny delägare, rapporterar Handelsblatt.

Affären innebär också att den tyska fintechinvesteraren Finleap lämnar sitt ägande i Pair Finance. Enligt uppgifter till Handelsblatt har Finleap därmed genomfört en framgångsrik avyttring av sitt kvarvarande innehav.

En fortsättningsfond är en investeringsstruktur där en private equity-aktör flyttar ett portföljbolag från en befintlig fond till en ny.

Det ger nuvarande investerare möjlighet att realisera sina innehav, samtidigt som nya investerare kan komma in och befintliga huvudägare behålla sitt ägande.

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För omkring fyra år sedan sålde Finleap redan en majoritetspost i Pair Finance till Pollen Street. I samband med den affären kunde investeraren realisera en del av sin avkastning. Den nu aktuella transaktionen innebär att Finleap lämnar bolaget helt, skriver PEI.

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