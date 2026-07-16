Italienska Unicredit slukar Commerzbank

Den tyska regeringen beskriver UniCredits agerande som ”oacceptabelt” och vill inte släppa ifrån sig sina aktier. Detta trots att banken inte längre är i behov av statligt stöd.

Motståndet har, enligt den tyska ekonomisajten T-online, väckt politisk debatt i Berlin. Kritiken riktas mot tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Han förespråkar själv fri konkurrens men ifrågasätts nu för att han vill bromsa en italiensk banks expansion på den tyska marknaden.

Vill skapa europeisk storbank

Andrea Orcel, vd för UniCredit, vill skapa en större europeisk bank som kan konkurrera med amerikanska jättar som JP Morgan och Goldman Sachs.



En fusion mellan storbankerna skulle fortfarande vara mindre än de största amerikanska bankerna, men skulle ändå ge Europa ett tydligare finansiellt kraftcentrum.

Statens aktiepaket – ett arv från finanskrisen

Regeringens ägande kommer från räddningspaketet 2008–2009, då Commerzbank fick 18,2 miljarder euro för att undvika kollaps.

I dag är banken lönsam och aktien har det högsta värdet på tio år. Statens 12‑procentiga innehav är värt omkring fem miljarder euro – och skulle kunna ge ännu mer vid en försäljning, eftersom kontrollposter ofta säljs med premie.