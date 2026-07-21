Medvinden tilltar inför bankernas Q2‑rapportering

Goldman Sachs räknar med att de europeiska bankerna ökar resultatet före skatt med 11 procent i andra kvartalet, drivet av högre utlåning, förbättrade marginaler och lägre kostnader.



Analytikerna beskriver ett ovanligt uthålligt medvindsläge där volymtillväxt, effektivisering och stabil kreditkvalitet fortsätter att stärka sektorn.

UniCredit och Santander öppnar rapportsäsongen på onsdag, följt av BNP Paribas på torsdag. Nästa vecka kommer siffror från Barclays, Deutsche Bank, UBS och BBVA.

Läs också: Bankerna gör jättevinster – tack vare SpaceX. Realtid

Tradingvind och M&A lyfter investment banking

Volatiliteten efter Iran‑kriget har gett bankernas marknadshandel ett rejält lyft, samtidigt stärker stora M&A‑affärer och IPO‑aktivitet investment banking‑intäkterna.

Men gapet mot USA växer: Wall Street‑banker har rapporterat intäktsökningar på över 30 procent, medan europeiska jättar som BNP Paribas och SocGen väntas landa på 7 respektive 2 procent.

Morgan Stanley öppnar för köpläge i Deutsche Bank, som beskrivs som ”den billigaste banken i vår bevakning”. UBS får en mer försiktig rekommendation på grund av osäkerhet kring nya schweiziska regler i samband med att banken gick samman med Credit Suisse.

Läs också: Bankernas plan: Ta ut högre avgift vid kortbetalning. Realtid

ANNONS

Moln finns vid horisonten

Europeiska banker har nu haft över två år av stigande lönsamhet, med högre utlåningsmarginaler och låga kreditförluster. Det har gjort sektorn till en av Europas starkaste börsvinnare: EURO STOXX Banks har dubblats på två år och nått sin högsta nivå sedan finanskrisen.

Samtidigt finns oro för ökade kreditförluster och svagare europeiska ekonomier. EU‑kommissionen vill nu minska politisk inblandning i bankfusioner och riva hinder för gränsöverskridande affärer för att stärka sektorns konkurrenskraft.

Läs också: Småbankerna varnar – 850 miljarder i lån hotas av stablecoins. Realtid