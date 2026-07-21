Nyhetsbyrå satte fel rubrik – då föll Nordeas aktie tungt

En felaktig rubrik från nyhetstjänsten Bloomberg bidrog till att pressa Nordeas aktie efter bankens kvartalsrapport.

Under en kort period minskade bankens börsvärde med omkring 17,5 miljarder kronor, enligt beräkningar som återges av danska Børsen.

Nordea presenterade sitt resultat för det andra kvartalet på torsdagsmorgonen.

Föll rejält på nyheten

Kort därefter publicerade Bloomberg en nyhetsflash där det felaktigt uppgavs att banken redovisat en nettovinst under analytikernas förväntningar och att aktien föll med 6,4 procent.

Uppgifterna stämde inte. Enligt Bloombergs egna resultatsiffror överträffade Nordea analytikernas prognoser för kvartalet.

Samtidigt visade kursdata att aktien aldrig var i närheten av den nedgång som angavs i rubriken.

I den inledande handeln föll aktien som mest omkring 2,75 procent. Enligt Børsens beräkningar motsvarade det ett tillfälligt tapp i Nordeas marknadsvärde på cirka 17,5 miljarder kronor.

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