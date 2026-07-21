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Nyhetsbyrå satte fel rubrik – då föll Nordeas aktie tungt

Nordea
Många reagerade snabbt på nyheten om Nordeas börsfall. (Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT)
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Nyhetsartiklar kan ha stor inverkan på aktiemarknaden. Det märktes tydligt under tisdagsmorgonen när Bloomberg gjorde bort sig.

En felaktig rubrik från nyhetstjänsten Bloomberg bidrog till att pressa Nordeas aktie efter bankens kvartalsrapport.

Under en kort period minskade bankens börsvärde med omkring 17,5 miljarder kronor, enligt beräkningar som återges av danska Børsen.

Nordea presenterade sitt resultat för det andra kvartalet på torsdagsmorgonen.

Föll rejält på nyheten

Kort därefter publicerade Bloomberg en nyhetsflash där det felaktigt uppgavs att banken redovisat en nettovinst under analytikernas förväntningar och att aktien föll med 6,4 procent.

Uppgifterna stämde inte. Enligt Bloombergs egna resultatsiffror överträffade Nordea analytikernas prognoser för kvartalet.

Samtidigt visade kursdata att aktien aldrig var i närheten av den nedgång som angavs i rubriken.

I den inledande handeln föll aktien som mest omkring 2,75 procent. Enligt Børsens beräkningar motsvarade det ett tillfälligt tapp i Nordeas marknadsvärde på cirka 17,5 miljarder kronor.

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Korrigerade rubriken

Senare under morgonen korrigerade Bloomberg rubriken. Enligt Børsen skedde rättelsen efter att Nordea kontaktat nyhetstjänsten och påtalat de felaktiga uppgifterna.

Efter den inledande nedgången återhämtade sig aktien successivt. Vid handelsdagens slut hade Nordea vänt upp och stängde 0,6 procent högre, skriver Finanswatch.

Bloomberg är en av världens mest använda leverantörer av finansiell information.

Banker, kapitalförvaltare och andra professionella investerare använder nyhetstjänstens terminaler för att följa marknaderna i realtid, och många automatiserade handelssystem reagerar direkt på nyhetsflödet.

Därför kan felaktiga uppgifter snabbt få genomslag i aktiekurserna.

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