Storbanken gör rekordvinst – affär i Polen lyfte

Den spanska storbanken Banco Santander redovisar ännu ett rekordstarkt första halvår. Nettovinsten hänförlig till aktieägarna steg med 31 procent jämfört med samma period i fjol till 8,973 miljarder euro.
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I resultatet ingår en reavinst på 1,895 miljarder euro från försäljningen av den polska verksamheten, Santander Bank Polska.
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Exklusive engångsposter ökade vinsten med 15 procent till 7,328 miljarder euro, vilket överträffar analytikernas snittprognos på 7,321 miljarder euro enligt Bloomberg.
Tillväxten drevs av att banken lade till tolv miljoner nya kunder världen över, i kombination med stigande intäkter och sänkta kostnader. Intäkterna ökade med 6 procent till 30,847 miljarder euro, medan räntenettot steg 7 procent till 22,711 miljarder euro. Avkastningen på eget kapital (RoTE) förbättrades till 15,6 procent, från 14,9 procent ett år tidigare.
”Vi har haft ett starkt första halvår, med tolv miljoner fler kunder än för ett år sedan”, kommenterade koncernordföranden Ana Botín i ett uttalande till den spanska finansinspektionen CNMV, enligt elEconomista.
Vinsten går till integration i Storbritannien
Banken använder nu reavinsten från Polen för att finansiera integrationen av brittiska TSB, nyligen förvärvad från Banco Sabadell, samt amerikanska Webster Bank.
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Kvartalet belastades redan av 250 miljoner euro i omstruktureringskostnader kopplade till TSB. Samtidigt avsätter Santander 6,9 miljarder euro under året till återköp av egna aktier.
Satsar på AI
Parallellt med expansionen driver banken en omfattande AI-satsning.
Santander med att artificiell intelligens ska bidra med mer än en miljard euro, motsvarande runt elva miljarder kronor, i besparingar och ökade intäkter fram till 2028. Minst hälften av effekten väntas komma från effektiviseringar och automatisering.
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Banken, som har omkring 185 000 anställda, planerar att ge hela personalstyrkan tillgång till AI-verktyg. I dag använder cirka 40 000 medarbetare tekniken dagligen.
Under årets första kvartal uppgick den ekonomiska effekten av AI till omkring 35 miljoner euro, och vid årets slut väntas värdet överstiga 200 miljoner euro.