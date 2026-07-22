Storbanken gör rekordvinst – affär i Polen lyfte

I resultatet ingår en reavinst på 1,895 miljarder euro från försäljningen av den polska verksamheten, Santander Bank Polska.

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Exklusive engångsposter ökade vinsten med 15 procent till 7,328 miljarder euro, vilket överträffar analytikernas snittprognos på 7,321 miljarder euro enligt Bloomberg.

Tillväxten drevs av att banken lade till tolv miljoner nya kunder världen över, i kombination med stigande intäkter och sänkta kostnader. Intäkterna ökade med 6 procent till 30,847 miljarder euro, medan räntenettot steg 7 procent till 22,711 miljarder euro. Avkastningen på eget kapital (RoTE) förbättrades till 15,6 procent, från 14,9 procent ett år tidigare.

”Vi har haft ett starkt första halvår, med tolv miljoner fler kunder än för ett år sedan”, kommenterade koncernordföranden Ana Botín i ett uttalande till den spanska finansinspektionen CNMV, enligt elEconomista.

Vinsten går till integration i Storbritannien

Banken använder nu reavinsten från Polen för att finansiera integrationen av brittiska TSB, nyligen förvärvad från Banco Sabadell, samt amerikanska Webster Bank.

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Kvartalet belastades redan av 250 miljoner euro i omstruktureringskostnader kopplade till TSB. Samtidigt avsätter Santander 6,9 miljarder euro under året till återköp av egna aktier.