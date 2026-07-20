Den belgiska värdepapperscentralen Euroclear har förlorat sitt överklagande i en rysk domstol i tvisten om frysta ryska tillgångar värda drygt 200 miljarder euro, motsvarande cirka 2 200 miljarder kronor.
Euroclear förlorar i rysk domstol – vägrar betala
Fen högre ryska instansen det tidigare beslut som ålägger Euroclear att betala ut summan. Bolaget redovisade domstolsutslaget i sin halvårsrapport i fredags, det skriver Dagens PS.
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Det nya avgörandet följer på ett beslut av ryska myndigheter i maj, då Euroclear först krävdes på beloppet.
Euroclear, som är baserat i Bryssel och hanterar värdepapperstransaktioner åt banker och institutionella investerare världen över, avvisar kravet.
Hör inte till jurisdiktionen
Bolaget menar att den ryska domen saknar rättslig verkan eftersom rysk jurisdiktion inte sträcker sig utanför landets gränser.
Bakgrunden är att EU frös den ryska centralbankens tillgångar som en del av sanktionerna efter invasionen av Ukraina, och senare beslutade att använda avkastningen från tillgångarna till stöd för Ukraina.
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Rysslands centralbank hävdar att Euroclear orsakat ekonomisk skada genom att följa EU:s sanktioner, och fick en rysk domstol att döma bolaget till ett skadestånd på omkring 220 miljarder euro.
Euroclear betraktar domen som politiskt motiverad och menar att bolaget enbart har agerat i enlighet med gällande EU-lagstiftning.
Parallell process
Parallellt har Euroclear inlett en egen rättsprocess mot Rysslands centralbank i belgisk domstol. Bolaget vill få ett tydligt besked om att den ryska domen inte kan erkännas utanför Ryssland.
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Även om domen inte gäller automatiskt internationellt kan Ryssland försöka få den erkänd i länder där Euroclear har verksamhet eller tillgångar, en risk bolaget vill undanröja för att inte skapa osäkerhet bland banker och investerare.
Euroclear planerar att inom kort överföra ytterligare 1,4 miljarder euro till EU. Den totala summan överförda medel sedan sanktionerna infördes uppgår därmed till 6,6 miljarder euro, motsvarande cirka 72 miljarder kronor.