Euroclear förlorar i rysk domstol – vägrar betala

Fen högre ryska instansen det tidigare beslut som ålägger Euroclear att betala ut summan. Bolaget redovisade domstolsutslaget i sin halvårsrapport i fredags, det skriver Dagens PS.

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Det nya avgörandet följer på ett beslut av ryska myndigheter i maj, då Euroclear först krävdes på beloppet.

Euroclear, som är baserat i Bryssel och hanterar värdepapperstransaktioner åt banker och institutionella investerare världen över, avvisar kravet.

Hör inte till jurisdiktionen

Bolaget menar att den ryska domen saknar rättslig verkan eftersom rysk jurisdiktion inte sträcker sig utanför landets gränser.

Bakgrunden är att EU frös den ryska centralbankens tillgångar som en del av sanktionerna efter invasionen av Ukraina, och senare beslutade att använda avkastningen från tillgångarna till stöd för Ukraina.

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Rysslands centralbank hävdar att Euroclear orsakat ekonomisk skada genom att följa EU:s sanktioner, och fick en rysk domstol att döma bolaget till ett skadestånd på omkring 220 miljarder euro.

Euroclear betraktar domen som politiskt motiverad och menar att bolaget enbart har agerat i enlighet med gällande EU-lagstiftning.