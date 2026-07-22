Trots nya regler: Storföretagen fortsätter smita från skatten

Det framgår av en genomgång i franska Les Echos, som bygger på en ny studie från det franska forskningsinstitutet CEPII.

Enligt studien från CEPII, skriven av ekonomerna Kevin Parra Ramirez och Vincent Vicard, flyttar multinationella koncerner varje år hundratals miljarder euro i vinster till jurisdiktioner med låg beskattning.

Missa inte: Amerikaner stöttar förslag om att tvinga till sig AI-aktier. Realtid

Mer än en tredjedel av bolagens utländska vinster deklareras i skatteparadis, långt från de länder där den ekonomiska aktiviteten faktiskt äger rum.

Som Les Echos framhåller är poängen att detta inte enbart är en fråga om Google, Apple, Meta, Amazon och Microsoft, utan ett brett fenomen som omfattar stora delar av näringslivet.

Konsekvenserna är betydande för staterna, både genom urholkade skattebaser och genom ökade klyftor mellan och inom länder.

Tre kanaler för vinstförflyttning

Forskarna pekar ut tre huvudsakliga instrument.

ANNONS

Det första är manipulation av internpriser, där koncerninterna varupriser sätts så att vinster flyttas till lågskatteländer, något som enligt studien främst gäller sektorer där priserna är svåra att jämföra, som industriprodukter.

Läs även: Kvarts miljard i restskatt för multimiljardären. Dagens PS

Det andra är import av tjänster från skatteparadis: genom att placera patent och varumärken i lågskatteländer kan filialer där ta in royalties från resten av koncernen.

Det tredje är koncernintern skuldsättning, där lån och räntekostnader mellan filialer förskjuter vinsterna. Forskarna påpekar samtidigt att de faktiska beloppen sannolikt är större än vad de kan mäta.