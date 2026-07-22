Trots ett decennium av internationella reformer fortsätter multinationella företag att i oförminskad omfattning använda sig av skatteoptimering, och fenomenet är långt ifrån begränsat till de amerikanska techjättarna.
Trots nya regler: Storföretagen fortsätter smita från skatten
Det framgår av en genomgång i franska Les Echos, som bygger på en ny studie från det franska forskningsinstitutet CEPII.
Enligt studien från CEPII, skriven av ekonomerna Kevin Parra Ramirez och Vincent Vicard, flyttar multinationella koncerner varje år hundratals miljarder euro i vinster till jurisdiktioner med låg beskattning.
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Mer än en tredjedel av bolagens utländska vinster deklareras i skatteparadis, långt från de länder där den ekonomiska aktiviteten faktiskt äger rum.
Som Les Echos framhåller är poängen att detta inte enbart är en fråga om Google, Apple, Meta, Amazon och Microsoft, utan ett brett fenomen som omfattar stora delar av näringslivet.
Konsekvenserna är betydande för staterna, både genom urholkade skattebaser och genom ökade klyftor mellan och inom länder.
Tre kanaler för vinstförflyttning
Forskarna pekar ut tre huvudsakliga instrument.
Det första är manipulation av internpriser, där koncerninterna varupriser sätts så att vinster flyttas till lågskatteländer, något som enligt studien främst gäller sektorer där priserna är svåra att jämföra, som industriprodukter.
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Det andra är import av tjänster från skatteparadis: genom att placera patent och varumärken i lågskatteländer kan filialer där ta in royalties från resten av koncernen.
Det tredje är koncernintern skuldsättning, där lån och räntekostnader mellan filialer förskjuter vinsterna. Forskarna påpekar samtidigt att de faktiska beloppen sannolikt är större än vad de kan mäta.
OECD: upp till 240 miljarder dollar i uteblivna intäkter
Bilden bekräftas av OECD:s data, som organisationen presenterade i november 2025.
Underlaget bygger på anonymiserad land-för-land-rapportering från fler än 8 700 multinationella koncerner och utgör enligt OECD den mest heltäckande kartläggningen hittills av global bolagsbeskattning.
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OECD:s indikatorer pekar visserligen på vissa blygsamma minskningar av vinstförflyttningen i de renodlade investeringshubbarna.
Samtidigt förblir omfattningen stor. Enligt en genomgång av datan som den franske ekonomen Xavier Timbeau vid OFCE gjort deklareras närmare en femtedel av världens samlade vinster i skatteparadis som Luxemburg eller Mauritius. Förlusten för staterna uppskattas till mellan 100 och 240 miljarder dollar per år, motsvarande 4 till 10 procent av de globala bolagsskatteintäkterna.
Amerikanska bolag undvek 40 miljarder efter avtal med Trump
Att optimeringen består hänger delvis samman med hur de nya reglerna tillämpas i praktiken.
Kanadensiska La Presse rapporterade i juli att amerikanska bolag undvek minst 40 miljarder dollar i skatt under det senaste året genom att placera vinster i skatteparadis.
Enligt tidningen slöt Trump-administrationen tidigare i år ett avtal med OECD som i praktiken undantar amerikanska företag från stora delar av den globala minimiskatt som över 100 länder infört.
Microsoft redovisade samtidigt vinstmarginaler på 142 procent i Luxemburg, till en skattesats på bara 3 procent.