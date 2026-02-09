Finansinspektionen varnar för att svenska banker och kreditmarknadsbolag har betydande brister i hanteringen av operativa risker, trots att de i grunden följer regelverken.
FI: Skarp kritik mot banker för bristande riskhantering
Det visar en ny tillsynsrapport som omfattar 33 finansiella företag.
I rapporten, som publicerades torsdagen, konstaterar Finansinspektionen att bankernas processer för riskhantering i huvudsak framstår som ändamålsenliga, men att det finns förbättringspotential inom alla typer av företag, både stora och små, enligt tillsynsrapporten FI-tillsyn 34.
Saknas fullständig dokumentation
Ett av de största problemen rör dokumentation av väsentliga processer. Enligt Finansinspektionen saknar eller har många företag ofullständig processdokumentation, vilket kan försvåra kontinuitetsplanering vid störningar.
”Om aktuell processdokumentation saknas eller är ofullständig, kan det ge försämrade förutsättningar för att utveckla tillfredsställande kontinuitetsplaner”, skriver FI.
Analysen visar också att flera banker har valt subjektiva riskaptiter i stället för objektiva mått.
Detta kan enligt FI leda till att styrningen och uppföljningen blir otydlig.
Myndigheten påpekar att riskaptit, limiter och riskindikatorer bör återspegla de risker som företaget faktiskt har identifierat i sin verksamhet.
Dåliga på att hantera incidenter
Vidare konstaterar myndigheten att vissa företag saknar etablerade processer för att systematiskt arbeta med incidenter.
Finansinspektionen betonar att det är” väsentligt för en sund riskhantering att alla incidenter – även de mindre – analyseras, eftersom de kan vara tidiga varningssignaler om större problem”.
Cirka en fjärdedel av de granskade företagen inkluderar inte heller någon omvärldsbevakning i sin rapportering om operativa risker till styrelsen.
Myndigheten anser att finansiella företag måste både analysera interna incidenter och bevaka händelser i omvärlden.
Skillnader i riskkategorier skapar otydlighet
Kartläggningen visar dessutom stora skillnader mellan företagen när det gäller antalet riskkategorier. Den första nivån i företagens så kallade risktaxonomier bestod av mellan fyra och 18 riskkategorier, medan andra nivån varierade mellan åtta och 64 underkategorier.
Företag med många kategorier tenderar enligt analysen att ha överlappande kategorier, vilket kan skapa otydlighet.
FI understryker att robust styrning och kontroll över väsentliga processer är ”nödvändigt för att ha beredskap för att kunna hantera störningar” i det nuvarande omvärldsläget.
Ska återkoppla till de berörda bolagen
Finansinspektiobe kommer nu att återkoppla iakttagelserna till respektive företag och kan komma att följa upp hur enskilda banker arbetar med operativ riskhantering.
Antingen i den löpande tillsynen eller genom separata undersökningar.
Kartläggningen genomfördes under våren 2025 och omfattade banker och kreditmarknadsbolag med varierande omsättning och verksamhetsinriktning.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
