FI: Skarp kritik mot banker för bristande riskhantering

Det visar en ny tillsynsrapport som omfattar 33 finansiella företag.

I rapporten, som publicerades torsdagen, konstaterar Finansinspektionen att bankernas processer för riskhantering i huvudsak framstår som ändamålsenliga, men att det finns förbättringspotential inom alla typer av företag, både stora och små, enligt tillsynsrapporten FI-tillsyn 34.

Missa inte: FI misstänker insiderbrott – kallar till sig företag. Realtid

Saknas fullständig dokumentation

Ett av de största problemen rör dokumentation av väsentliga processer. Enligt Finansinspektionen saknar eller har många företag ofullständig processdokumentation, vilket kan försvåra kontinuitetsplanering vid störningar.

”Om aktuell processdokumentation saknas eller är ofullständig, kan det ge försämrade förutsättningar för att utveckla tillfredsställande kontinuitetsplaner”, skriver FI.

Analysen visar också att flera banker har valt subjektiva riskaptiter i stället för objektiva mått.

Läs även: Ljög för FI – miljardbolag stoppas. Dagens PS

ANNONS

Detta kan enligt FI leda till att styrningen och uppföljningen blir otydlig.

Myndigheten påpekar att riskaptit, limiter och riskindikatorer bör återspegla de risker som företaget faktiskt har identifierat i sin verksamhet.