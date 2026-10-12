Frankrike vill beskatta kryptomiljonärer som flyttar utomlands

Den franska nationalförsamlingens finansutskott röstade i torsdags för att utvidga landets exitskatt till att även omfatta kryptotillgångar från den 1 januari 2027, rapporterar Euronews.

I dag beskattas orealiserade vinster när personer som bott i Frankrike minst sex av de senaste tio åren flyttar utomlands med aktier och andra värdepapper värda mer än 800 000 euro sammanlagt. Förslaget skulle införa samma gräns för ett hushålls kryptotillgångar, även tokens på utländska plattformar och i plånböcker som ägaren själv kontrollerar.

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Precis som för aktier skjuts betalningen upp vid flytt inom EU och till vissa andra länder. Skatten avskrivs om tillgångarna behålls i två till fem år.

Bakom förslaget står kommunisten Nicolas Sansu och 16 andra vänsterledamöter. I motiveringen, som sajten Journal du Coin har gått igenom, skriver de att den som lämnar Frankrike med kryptotillgångar för flera miljoner euro i dag slipper skatt på sina latenta vinster. Den som äger värdepapper för samma belopp beskattas däremot.

Oklart vad det skulle kosta

Förslaget anger ingen skattesats och nämner inte de sociala avgifterna. Avgifterna utgör 18,6 av de 31,4 procentenheter som tas ut på aktieägare som flyttar. Det är därför oklart vad kryptoinnehavarna i praktiken skulle betala.

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Utskottet ställde sig också bakom ett förslag från centerpolitikern Charles de Courson. Enligt det ska skattebetalare deklarera egna plånböcker som är värda sammanlagt minst 100 000 euro vid årsskiftet. Den som inte gör det riskerar böter på upp till 10 000 euro. I dag behöver bara kryptokonton utomlands rapporteras.

Förespråkarna hänvisar till en parlamentarisk utredning. Enligt den gjorde franska investerare kryptovinster på uppskattningsvis 3,5 miljarder euro 2021 men deklarerade bara innehav på 400 miljoner. Den franska revisionsrätten har dock uppgett att de 400 miljonerna i själva verket var deklarerade vinster.